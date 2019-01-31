«Бернли» подтвердил, что подпишет Крауча

сегодня, 21:24

Пресс-служба «Бернли» подтвердила, что нападающий «Сток Сити» Питер Крауч совсем скоро станет игроком «кларетовых». На данный момент сделка еще не завершена, но, если ничего экстраординарного не случится, «Бернли» успеет дозаявить игрока до закрытия трансферного окна. В обратном направлении отправится форвард Сэм Воукс.

38-летний Крауч выступал за «Сток Сити» с 2011 года, куда он перешел из «Тоттенхэма» и стал лучшим снайпером «гончаров» в истории клуба в АПЛ .

За сборную Англии Крауч сыграл 42 матча и забил 22 гола.