«Бернли» подтвердил, что подпишет Крауча

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 4.5 4.25 1.68
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.07 3.45 3.5
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун 1.75 3.2 5.2
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф 1:1 Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:2 Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас 1:0 Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи 1:1 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 1:1 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 4:0 Логотип футбольный клуб УРТУРТ - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 7’ Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион 1:0 Логотип футбольный клуб КельнКельн 2.7 3.2 2.5
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ 1:1 Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос 2.9 2.9 2.55
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КсантиКсанти 0:1 Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 14 3.85 1.35
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:1 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе 1:1 Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 1:5 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 1:2 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт 1:1 Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь 0:2 Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ 2.45 2.85 3.15
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХоброХобро 1:2 Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн 3.85 3.6 1.85
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка 2:1 Логотип футбольный клуб Македония ГжП (Шишево)Македония ГжП - - -
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман 1:1 Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл 0:2 Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь 1:2 Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония 2:1 Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд 5:1 Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П 0:3 Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн 32 7.8 1.08
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р 0:0 Логотип футбольный клуб Шанхай ШэньхуаШанхай Шэньхуа - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КраковияКраковия 1:0 Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка 2:1 Логотип футбольный клуб Шахтер Кр (Караганда)Шахтер Кр - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 4:1 Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 0:1 Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб НоррчёпингНоррчёпинг 3:1 Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд 1:0 Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 0:1 Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд 3:1 Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК 2:1 Логотип футбольный клуб АФК (Эскилстуна)АФК - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3:0 Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.05 13 38
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС 6 4 1.5
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«Бернли» подтвердил, что подпишет Крауча

сегодня, 21:24

Пресс-служба «Бернли» подтвердила, что нападающий «Сток Сити» Питер Крауч совсем скоро станет игроком «кларетовых». На данный момент сделка еще не завершена, но, если ничего экстраординарного не случится, «Бернли» успеет дозаявить игрока до закрытия трансферного окна. В обратном направлении отправится форвард Сэм Воукс.

38-летний Крауч выступал за «Сток Сити» с 2011 года, куда он перешел из «Тоттенхэма» и стал лучшим снайпером «гончаров» в истории клуба в АПЛ.

За сборную Англии Крауч сыграл 42 матча и забил 22 гола.

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Zenit_84
Zenit_84
   62 / 813
сегодня в 22:16
Удачи Питеру
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