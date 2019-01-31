«Ньюкасл» за рекордные для себя деньги подписал Альмирона

сегодня, 18:05

Нападающий клуба «Атланта Юнайтед» Мигель Альмирон перебрался в «Ньюкасл». 24-летний футболист заключил контракт до 2024 года. По неофициальной информации, сумма трансфера составила 21 млн фунтов, что является рекордом для «сорок». До сегодняшнего дня рекордным приобретением «Ньюкасла» был Майкл Оуэн, за которого летом 2005 года заплатили 16,8 млн фунтов

Альмирон в прошлом сезоне MLS забил 13 голов и сделал 13 результативных передач, чем помог своей команде выиграть титул. Также на его счету 13 матчей за сборную Парагвая.