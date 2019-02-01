Агент: «Своей игрой на поле Барриос влюбит в себя Санкт-Петербург»

Пабло Сейхас, агент-посредник в грядущем трансфере полузащитника «Бока Хуниорс» Вильмара Барриоса в «Зенит», рассказал об игровых качествах футболиста.

У нас была эксклюзивная авторизация на продажу Барриоса в Европу. Одним из клубов с которым мы вели переговоры, был как раз ПСЖ . Но когда стало ясно, что французы покупают Паредеса, возникла идея предложить нашего игрока в «Зенит». Мы связались со спортивным директором клуба Хавьером Рибалтой. Но так получилось, что и «Зенит» за Барриосом следил. Поэтому трансфер состоялся быстро.

Барриос привык играть с меньшим количеством центральных полузащитников и делать большой объем работы. Когда больше партнеров, ему играть гораздо проще. Паредес гораздо больше плеймейкер, чем Барриос. Но я не соглашусь, что у Вильмара проблемы с пасом. Думаю, за счет большого объема работы этот минус в атакующих действиях нивелируется.

Нужно понимать, что игрок переходит из «Боки» – одного из самых сложных клубов мира в плане давления. Он провел великолепный сезон, играл в финале Кубка Либертадорес, выступил на чемпионате мира и везде выглядел очень серьезно. Уверен, никаких проблем с давлением он испытывать не будет.

Он суперпрофессионал, у него есть любимая девушка. Парень максимально настроен на футбол, никогда за ним никаких нарушений в плане дисциплины, как это бывает с латиноамериканцами, замечено не было. Он полностью сконцентрирован на игре. Своей игрой на поле он влюбит в себя Санкт-Петербург.