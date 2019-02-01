Сарри разозлился на игроков «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри был в ярости после поражения от «Борнмута».
Итальянец после матча долго разговаривал с игроками команды в раздевалке, затем добирался до дома самостоятельно, а не на автобусе вместе с командой. В рамках АПЛ это было уже второе поражение подряд для «синих» - ранее лондонцы уступили «Арсеналу». На данный момент «Челси» занимает 4 место в турнирной таблице.
еще один тренер пошел под слив.
хотя сарая и назвть тренером то нельзя,
Ди Маттео на его фоне топ тренер)
хотя и его слили даже за победу в лч,
не говоря про Маура что поднял клуб с колен,
игроки решили стоять на коленях лучше вместе с евой.
потом конте.
ох ну и гнилой клуб.
а летом вырисовывается оч радостная для пенсов картина,
сливают сарая берут очередного физрука,
азар хадсон виллиан педро ливают с клуба.
избавились от мораты батушай.
еще парочка игроков, прилетает запрет на покупку игроков. и все а кто не успел свалить перестают играть и врубают режим обиженок,
ох пенсы таким поведением только роют себе могилу,
еще один тренер пошел под слив.
хотя сарая и назвть тренером то нельзя,
Ди Маттео на его фоне топ тренер)
хотя и его слили даже за победу в лч,
не говоря про Маура что поднял клуб с колен,
игроки решили стоять на коленях лучше вместе с евой.
потом конте.
ох ну и гнилой клуб.
а летом вырисовывается оч радостная для пенсов картина,
сливают сарая берут очередного физрука,
азар хадсон виллиан педро ливают с клуба.
избавились от мораты батушай.
еще парочка игроков, прилетает запрет на покупку игроков. и все а кто не успел свалить перестают играть и врубают режим обиженок,
ох пенсы таким поведением только роют себе могилу,
Даже красиво ушел, взял Кубок Англии.
Даже красиво ушел, взял Кубок Англии.