В «Интере» намекнули Спаллетти, что клуб должен выиграть трофей

сегодня, 11:58

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти может быть уволен со своего поста, если клуб не выиграет трофей в текущем сезоне.

Президент «Интера» Стивен Чжан дал понять тренеру о своем желании завоевать трофей. Особенный акцент он сделал на предстоящем матче 1/4 финала Кубка Италии с «Лацио», назвав победу в этом поединке обязательной.

Контракт Спаллетти с «Интером» рассчитан до лета 2021 года, однако этот факт вовсе не гарантирует итальянцу неприкосновенность его позиций. Сменщиком Спаллетти может стать Антонио Конте или Жозе Моуриньо.