Халк: «Семак - потрясающий парень»

Бывший форвард «Зенита» Халк похвалил нынешнего наставника команды Сергея Семака.

Семак — потрясающий парень. Я хорошо знаю его и как футболиста, и как человека. Он обладает великолепными качествами, всегда готов помочь окружающим. Когда я еще был в «Зените, он был близок к тому, чтобы закончить карьеру. Если я правильно помню, последний гол он забил как раз с моей передачи. Рад, что довелось поиграть с ним, я многому у него научился. Уверен, что он будет расти и дальше и станет очень успешным тренером. Он этого заслуживает.