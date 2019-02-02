«Наполи» одержал победу над «Сампдорией»

«Наполи» обыграл «Сампдорию» в матче 22-го тура чемпионата Италии.
«Наполи» (51 очко) располагается на втором месте в турнирной таблице, «Сампдория» (33 очка) - шестая.
Неаполь, стадион Сан-Паоло
«Наполи» - «Сампдория» 3:0 (2:0)
Голы: Милик 24, Инсинье 26, Верди 88 (пенальти)
«Наполи»: Мерет, Мариу Руй, Кулибали, Максимович, Хисай, Зелински, Гамшик (Диавара 76), Аллан, Кальехон , Милик (Унас 90), Инсинье (Верди 83)
Главный тренер: Анчелотти Карло.
«Сампдория»: Аудеро, Мурру, Андерсен, Колли, Берешиньски, Янкто, Экдаль (Виейра 75), Линетти, Рамирес (Сапонара 53), Дефрель (Габбьядини 60), Квальярелла
Главный тренер: Джампаоло Марко.
Предупреждения: Янкто 74, Мурру 77, Андерсен 86
Судья: Пайретто Лука.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Напомним, что на этой неделе «Наполи» вылетел из Кубка Италии.