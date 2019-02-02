ЦСКА ушел от поражения в игре с норвежским «Сарпсборгом»

ЦСКА сыграл вничью с норвежским «Сарпсборгом» в контрольном поединке.
«Сарпсборг 08» - «ЦСКА» 3:3 (2:2)
Голы: Ларсен 24, Ларсен 41, Ларсен 48 - Влашич 3, Чалов 32, Абель Эрнандес 59
Состав ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Щенников (Чернов 63), Бекао, Ефремов (Нисимура 62), Ахметов (Дзагоев 63), Влашич, Обляков (Тикнизян 67), Бистрович, Эрнандес (Бийол 63), Чалов (Сигурдссон 63).
Главный тренер: Виктор Гончаренко.
Ранее «Крылья Советов» обыграли «Ботев».
Спартак лучший в мире
ответ пользователю serh62
Как приятно было видеть, как недавно Спартак разгромил какую то позорную цыдыка 3 - 0
ответ
Как приятно было видеть, как Зенит разгромил какую то позорную спиртыка 5 - 0
Спартак лучший в мире
ответ пользователю serh62
Как приятно было видеть, как недавно Спартак разгромил какую то позорную цыдыка 3 - 0
ответ
Как приятно было видеть, как Зенит разгромил какую то позорную спиртыка 5 - 0
Ан нет, Акинфеев и эти лавры у скамеечника забрал.
Ан нет, Акинфеев и эти лавры у скамеечника забрал.
хахаха
хахаха