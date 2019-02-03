Головин: «Нам было важно одержать победу и набрать три очка»

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Первый дивизион
  • Албания. Суперлига
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Аргентина. Примера Б Насьональ
  • Аргентина. Примера С Метро
  • Бельгия. Про-Лига
  • Бразилия. Лига Баияно
  • Бразилия. Лига Гаушо
  • Бразилия. Лига Минейро
  • Венесуэла. Примера дивизион
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Гондурас. Лига Насьональ
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Второй Дивизион
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Колумбия. Примера А
  • Колумбия. Примера B
  • Коста-Рика. Примера дивизион
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Турция. Супер-Лига
  • Хорватия. Первая лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Шотландия. Премьер-Лига
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
17:05 сегодня  Лестер Сити -:-  Ман Юнайтед 3.5 3.4 2.1
19:30 сегодня  Манчестер Сити -:-  Арсенал - - -
Испания. Примера 2018/2019, 22 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Вильярреал 2:2  Эспаньол 1.85 3.6 4.2
18:15 сегодня  Бетис -:-  Атлетико М - - -
20:30 сегодня  Эйбар -:-  Жирона 1.67 3.97 4.85
22:45 сегодня  Реал -:-  Алавес 1.24 6.4 11
Италия. Серия А 2018/2019, 22 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен  СПАЛ 0:0  Торино 3.6 3.1 2.2
17:00 сегодня  Дженоа -:-  Сассуоло 2.55 3.2 2.85
17:00 сегодня  Удинезе -:-  Фиорентина 3.75 3.25 2.1
20:00 сегодня  Интер -:-  Болонья 1.38 4.4 9.5
22:30 сегодня  Рома -:-  Милан 2.2 3.4 3.3
Германия. Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Аугсбург -:-  Майнц 2.3 3.4 3.05
20:00 сегодня  Штутгарт -:-  Фрайбург 2.2 3.35 3.3
Франция. Лига 1 2018/2019, 23 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Ним -:-  Монпелье 2.7 3 2.85
19:00 Матч перенесен  Сент-Этьен -:-  Страсбур 1.9 3.55 4.05
23:00 сегодня  Лион -:-  ПСЖ 4 4 1.8
Австралия. А-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
09:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СиднейСидней 2:0 Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити 1.25 4.9 16
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГабалаГабала 1:0 Логотип футбольный клуб СумгаитСумгаит 1.9 3.5 3.4
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах -:- Логотип футбольный клуб Нефтчи (Баку)Нефтчи 1.85 3.5 3.6
Албания. Первый дивизион 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эгнация РогожинаЭгнация Рогожина -:- Логотип футбольный клуб ОрикумОрикум - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
16:00 41’ Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза 0:0 Логотип футбольный клуб Партизани (Тирана)Партизани - - -
16:00 41’ Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи 0:2 Логотип футбольный клуб Луфтетари Жирокас (Жирокастер)Луфтетари Жирокас - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛанусЛанус 1:0 Логотип футбольный клуб Колон (Санте-Фе)Колон 1.9 3.1 4.6
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Архентинос Хун (Буэнос-Айрес)Архентинос Хун 0:0 Логотип футбольный клуб Бельграно (Кордоба)Бельграно 2.25 2.95 3.55
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Росарио СентральРосарио Сентраль 0:0 Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви 2.07 3.05 3.7
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Унион СФ (Санта-Фе)Унион СФ -:- Логотип футбольный клуб Ньюэллс Олд Бойз (Росарио)Ньюэллс Олд Бойз 2.2 3.1 3.4
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс -:- Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 1.35 4.3 8.5
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра -:- Логотип футбольный клуб Тальерес РемедиосТальерес Ремедиос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
01:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб КильмесКильмес 1:1 Логотип футбольный клуб Темперлей (Тампрелей)Темперлей 2.65 2.7 3.05
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба 1:0 Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гильермо БраунГильермо Браун -:- Логотип футбольный клуб Арсенал С (Саранди)Арсенал С - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем -:- Логотип футбольный клуб КануэласКануэлас - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вилла Сан Карлос (Берисо)Вилла Сан Карлос -:- Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло -:- Логотип футбольный клуб Генерал ЛамадридГенерал Ламадрид - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ИтусаингоИтусаинго -:- Логотип футбольный клуб Аргентино КульмесАргентино Кульмес - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба -:- Логотип футбольный клуб Депортиво АрмениоДепортиво Арменио - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
16:30 11’ Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге 0:0 Логотип футбольный клуб ГентГент 1.75 3.95 4.05
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард -:- Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт 2.05 3.75 3.1
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-Трюйден (Синт-Трёйден)Сент-Трюйден -:- Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен 2 3.55 3.45
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон -:- Логотип футбольный клуб АлагоиньясАлагоиньяс - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 4 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра -:- Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина 1.4 4.9 6.1
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 5 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас -:- Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе -:- Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб АймореАйморе -:- Логотип футбольный клуб Жувентуд (Кашиас-ду-Сул)Жувентуд 2.7 3.45 2.4
Бразилия. Лига Минейро 2019, 5 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 2:0 Логотип футбольный клуб Гуарани МГГуарани МГ - - -
16:00 41’ Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас 0:0 Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 2.45 3.3 2.65
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе -:- Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова -:- Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро 11.5 5.5 1.22
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстудиантес Кар (Каракас)Эстудиантес Кар -:- Логотип футбольный клуб Карабобо (Валенсия)Карабобо - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Трухильянос (Валера)Трухильянос -:- Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико В (Майкуетья)Атлетико В -:- Логотип футбольный клуб Португеса (Акаригуа)Португеса - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сулия (Маракайбо)Сулия -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Тачира (Сан-Кристобаль)Депортиво Тачира - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Лара (Баркисимето)Депортиво Лара - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Минерос ГайанаМинерос Гайана -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Гуайра (Каракас)Депортиво Гуайра - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 5.2 3.6 1.65
15:30 54’ Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен 0:0 Логотип футбольный клуб БохумБохум 2.7 3.25 2.5
15:30 52’ Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн 1:0 Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян 2.05 3.5 3.25
Германия. Третья лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:00 83’ Логотип футбольный клуб Вехен (Висбаден)Вехен 1:0 Логотип футбольный клуб Ганза (Росток)Ганза 1.85 3.5 3.95
16:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг -:- Логотип футбольный клуб Энерги (Коттбус)Энерги 1.4 4.5 6.8
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 4 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ 1:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья 2:0 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 43’ Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ 0:0 Логотип футбольный клуб КсантиКсанти 2.05 2.95 3.9
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См -:- Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас 4.5 3.6 1.65
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос -:- Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос 3.6 3.2 2.05
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос 2.5 3 2.7
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис -:- Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС 1.62 3.4 5.9
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК -:- Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК 2.25 2.95 3.4
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир -:- Логотип футбольный клуб Бней СахнинБней Сахнин 2.12 3.15 3.45
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби ТА (Тель-Авив)Маккаби ТА -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.4 4.3 7.5
Испания. Сегунда 2018/2019, 24 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка 2:0 Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 2.4 2.72 3.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реал О (Овьедо)Реал О -:- Логотип футбольный клуб КадисКадис 2.3 2.8 3.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна -:- Логотип футбольный клуб ГранадаГранада 1.87 3.2 4.5
20:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу -:- Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х 2.67 2.85 2.9
Италия. Серия B 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто -:- Логотип футбольный клуб ВенецияВенеция 1.75 3.2 5.1
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КротонеКротоне -:- Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 1.85 3.1 4.6
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПескараПескара -:- Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа 2.4 3 3.05
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дигенис ОроклинисДигенис Ороклинис -:- Логотип футбольный клуб Омония ФК АрадиппуОмония ФК Арадиппу - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛ -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК 2.65 3.35 2.65
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса -:- Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина 2.95 3.45 2.35
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор -:- Логотип футбольный клуб Эносис (Паралимни)Эносис - - -
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:2 Логотип футбольный клуб Метелин (Метельин)Метелин - - -
03:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас 1:0 Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто -:- Логотип футбольный клуб Онсе Кальдас (Манисалес)Онсе Кальдас - - -
Колумбия. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп -:- Логотип футбольный клуб Реал Сантандер (Букараманга)Реал Сантандер - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Льянерос (Вильявисенсио)Льянерос -:- Логотип футбольный клуб БарранкильяБарранкилья - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Картахена)Реал -:- Логотип футбольный клуб ОрсомарсоОрсомарсо - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 7 тур 1 X 2
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос 0:2 Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
04:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано 1:2 Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес -:- Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе -:- Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита -:- Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 1:0 Логотип футбольный клуб БетлехемБетлехем - - -
12:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф -:- Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сандеция (Новы-Сонч)Сандеция 0:0 Логотип футбольный клуб Грыф ВейхеровоГрыф Вейхерово - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 2:0 Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль -:- Логотип футбольный клуб СотраСотра - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Йорк СитиНью-Йорк Сити -:- Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Корона (Кельце)Корона -:- Логотип футбольный клуб Сталь МелецСталь Мелец - - -
16:00 38’ Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 1:0 Логотип футбольный клуб МольдеМольде - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хаммарбю (Стокгольм)Хаммарбю -:- Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ -:- Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсберг - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш -:- Логотип футбольный клуб Чайка (Песчанокопское)Чайка - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск -:- Логотип футбольный клуб ОпаваОпава - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар -:- Логотип футбольный клуб МальмеМальме 2.45 3.5 2.6
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Волеренга (Осло)Волеренга -:- Логотип футбольный клуб МьёндаленМьёндален - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка (Мехико)Америка 2:0 Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро 1.4 4.2 7.8
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тигрес УАНЛ (Монтеррей)Тигрес УАНЛ 2:1 Логотип футбольный клуб Сантос Лагуна (Торреон)Сантос Лагуна - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛеонЛеон 2:0 Логотип футбольный клуб Крус Асуль (Мехико)Крус Асуль - - -
06:06 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТихуанаТихуана 2:0 Логотип футбольный клуб ТолукаТолука - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас -:- Логотип футбольный клуб МонтеррейМонтеррей - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 20 тур 1 X 2
14:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Экселсиор (Роттердам)Экселсиор 2:1 Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд 9.5 6 1.25
16:30 11’ Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ 1:0 Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд 1.13 8.2 16
16:30 11’ Логотип футбольный клуб ЗволлеЗволле 0:1 Логотип футбольный клуб УтрехтУтрехт 2.9 3.65 2.2
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ден Хааг (Гаага)Ден Хааг -:- Логотип футбольный клуб Хераклес (Альмело)Хераклес 2.15 3.6 3.05
Парагвай. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани 1:1 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 20 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф -:- Логотип футбольный клуб Витория СетубалВитория Сетубал - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)Санта-Клара -:- Логотип футбольный клуб Портимоненси (Портиман)Портимоненси 2.5 3.2 2.8
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб ПортуПорту 5.5 3.62 1.63
Румыния. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Волунтари (Илфов)Волунтари -:- Логотип футбольный клуб Сепси (Сфанту Георге)Сепси - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул -:- Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 2.55 2.95 2.85
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭрзурумспорЭрзурумспор 0:1 Логотип футбольный клуб РизеспорРизеспор 2.15 3.25 3.25
16:00 40’ Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 0:1 Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул 5.8 3.8 1.55
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб АнтальяспорАнтальяспор -:- Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ 4.3 3.6 1.75
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОсиекОсиек -:- Логотип футбольный клуб Хайдук (Сплит)Хайдук 1.9 3.4 3.8
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб РиекаРиека -:- Логотип футбольный клуб Горица (Велика Горица)Горица - - -
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Грассхоппер (Цюрих)Грассхоппер -:- Логотип футбольный клуб БазельБазель 4.8 3.9 1.65
18:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Санкт-ГалленСанкт-Галлен -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛюцернЛюцерн -:- Логотип футбольный клуб СьонСьон 2.15 3.5 3.15
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
15:30 54’ Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон 0:0 Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик - - -
ГлавнаяНовости

Головин: «Нам было важно одержать победу и набрать три очка»

сегодня, 13:49
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако2 : 1Логотип футбольный клуб ТулузаТулузаМатч завершен

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал итоги матча 23-го тура французской Лиги 1 с «Тулузой» (2:1). Отметим, что футболист стал автором первого гола монегасков в этой встрече. 

Нам было важно одержать победу и набрать три очка. Конечно, это добавит уверенности нам. При этом мы показали неплохую игру, совершенно очевидно, что есть прогресс. Теперь нужно развить этот успех в следующих матчах.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Гаджиев - о проблемах «Спартака»: «Такого нет ни в ЦСКА, ни в „Краснодаре“»
Сегодня, 16:38 Комментарии1
Гаджиев: «„Краснодар“ по игре оставляет очень сильное впечатление»
Сегодня, 16:19 Комментарии2
Гаджиев: «В „Локомотиве“ проявили определенную мудрость при конфликте»
Сегодня, 15:57 Комментарии2
Гаджиев - о Кубке Матч Премьер: «Не все так просто»
Сегодня, 15:51 Комментарии11
Ганчаренко: «То, что идет какое-то движение вперед - это точно»
Сегодня, 15:36 Комментарии12
Агент: «У дочки Терри была депрессия, поэтому Джон не перешел в „Спартак“»
Сегодня, 15:16 Комментарии76
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
beefs
beefs
   183 / 818
сегодня в 16:36
Головину удачи и больше голов в его исполнении...
Остапчук 67
Остапчук 67
   290 / 818
сегодня в 16:35
Ну все, теперь месяц будут болтать.
Озеров
Озеров ответил viv
   306 / 818
сегодня в 16:26
Армейское воспитание....не свиное...
А че такое Армейское воспитание?

Это когда генерал Гинер воспитывает Лейтенанта Бекао, или прапорщика Фернандеша?
viv
viv ответил Красно Синий воин
   70 / 818
сегодня в 16:21
Головин забивает и побеждает, Свинси пробегал 90 минут в холостую и проигрывает. Тур удался на славу!
Армейское воспитание....не свиное...
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   287 / 818
сегодня в 16:12
Головин забивает и побеждает, Свинси пробегал 90 минут в холостую и проигрывает.
Тур удался на славу!
Литейный 4
Литейный 4
   5 / 818
сегодня в 16:07
С почином Головина. Гыгыгы
Melkiy555
Melkiy555
   537 / 818
сегодня в 16:01
Даже слова про свои голы не сказал, хотя его решимость и стремление были видны невооруженным взглядом. Да и в целом очень много вклада внес для победы. Молоток!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   16 / 818
сегодня в 15:59
То что Монако не вылетит из Лиги - и ежу понятно.....
Ещё 15 игр....
Опыты Анри закончились...пришёл тренер который походу знает что делает...
Пришли Нкуду,Силва.....есть Сеск,Фалькао,Головин...
Не знаю как на счёт Монпелье и Лиона.....но Нант и Анже в ближайшее время будут обыграны...я уверен...

Удачи Головину !!!!!!!!!!!
loko7
loko7
   363 / 818
сегодня в 15:59
Головин начал забивать - это уже хорошо.
Роналду - король Фарер и Андорр
Роналду - король Фарер и Андорр ответил Scuderia Ferrari
   11 / 818
сегодня в 15:47
Пока фарерский король не запретил. =)
Мне всегда было стыдно за цска и зенит, но вчера ты превзошёл сам себя.))))

Вазген, как ты объяснишь свою радость по поводу того, что турок Йокушлу открыл счёт своим голам в Ла Лиге?))))

И вообще, ты поступаешь так, как в реальной жизни очень не одобрят те, кого ты считаешь "своими".)))) Вазген хвалит турка. Конь сидит на фан-баре зенита, и ему газпромовцы роднее гинеровцев, в частности, почему-то он следит за Витселем больше, чем за голловиным. Если ты так привязался к Юве, то как ты объяснишь боление за Барсу, чьи фаны костерят бьянконери?
Хотя черно-белая секта на Соккере имеет то же отношение к Ювентусу, что местные кони имеют к цска и бомжи к зениту. Как только синьора окажется в середине таблицы, разбежится этот табун кто куда.)))) Единственного, кто не пошёл на культ ныряльды, УрсХох, они уже сгнобили.))))) Никого не напоминает? Ангел не бесгрешен, Ваня лучший....

За такие поступки есть слово: манкурт.)))
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил Jum13
   287 / 818
сегодня в 15:47
    Брулин
    Брулин
       144 / 818
    сегодня в 15:42
    Как же радостно за Саню! Видно что он становится там системообразующим игроком. И как же хорошо что Жардим вернулся))
    Jum13
    Jum13
       19 / 818
    сегодня в 15:38
    Забавно тут видеть истерику свиней )))
    mangoх12
    mangoх12 ответил Russiаnhammer
       3 / 818
    сегодня в 15:35
    заметь как алжирян притаился,не хочет выходить на чистую воду и проявлять физручью сущность да и никто особо за ним не гонится,все всё понимают
    ага бабло поднял за 3 года и свалил по тихому, ждет очередной проект мешок
    Хороший Малый
    Хороший Малый
       109 / 818
    сегодня в 15:33
    С Победой Монако.
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил ЦСКА Москва навсегда
       7 / 818
    сегодня в 15:30
    Пока фарерский король не запретил. =)
    korn3512
    korn3512
       56 / 818
    сегодня в 15:19
    Трансфер клячеголового в топе самых неудачных во Франции! Позор кальянщику!
    Великий ЦСКА Москва
    Великий ЦСКА Москва
       379 / 818
    сегодня в 15:19
    Головин забивает и побеждает, мастерство не пропьешь!
    korn3512
    korn3512
       56 / 818
    сегодня в 15:16
    Раз в год и кальянщик стреляет
    Russiаnhammer
    Russiаnhammer ответил mangoх12
       262 / 818
    сегодня в 15:16
    он думал как у мадридского алжирца Зизу проканает, но там то Перес все зарешал
    заметь как алжирян притаился,не хочет выходить на чистую воду и проявлять физручью сущность
    да и никто особо за ним не гонится,все всё понимают
    Footbolista
    Footbolista ответил ЦСКА Москва навсегда
       14 / 818
    сегодня в 15:14
    Галавину до португальца еще нырять и нырять))...
    ЦСКА Москва навсегда
    ЦСКА Москва навсегда ответил Footbolista
       4 / 818
    сегодня в 15:13
    Кстати Роналдо это бразильский футболист....
    Все верно, поправил! Зубастик Великий футболист, а не нырок португальский!
    Footbolista
    Footbolista ответил Дед за ЦСКА
       14 / 818
    сегодня в 15:12
    Последите лучше за конями из третьей группы, скачущими по веткам...
    Footbolista
    Footbolista ответил ЦСКА Москва навсегда
       14 / 818
    сегодня в 15:11
    Кстати Роналдо это бразильский футболист....
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответил Footbolista
       75 / 818
    сегодня в 15:10
    Галавин такой же армеец, как гинер подводник)...тем более, что сейчас играет в петушином монаке)...
    Все посетители соккера в не зависимости от клубной принадлежности делятся на 3 категории: 1 - оптимисты, 2 - писсемисты, 3 - пофигисты.
    1 - верят в лучшее будущее своего клуба.
    2 - видят лучшее своего клуба в прошлом.
    3 - а это тролли, скачущие по веткам соккера и везде оставляют, мягко говоря, только негатив..
    Похоже Вы из третьей группы?
    mangoх12
    mangoх12 ответил Russiаnhammer
       3 / 818
    сегодня в 15:09
    привет футболистом был неплохим
    он думал как у мадридского алжирца Зизу проканает, но там то Перес все зарешал
    300liteyniy100
    300liteyniy100
       219 / 818
    сегодня в 15:08
    ну вот и головина прорвало!молоток!!так держать!
    mangoх12
    mangoх12
       3 / 818
    сегодня в 15:03
    Саня все делу , четко без бахвальства все сказал , даже про свои голы не упомянул, только про команду , ранее рынальда только про свои голы и говорил.
    ЦСКА Москва навсегда
    ЦСКА Москва навсегда ответил Footbolista
       4 / 818
    сегодня в 15:00
    Для армейцев, которые в танке: монако французский клуб, а петух - символ Франции...
    В танке рыло тут ваше разъезжает по армейским веткам :)
    Footbolista
    Footbolista ответил ЦСКА Москва навсегда
       14 / 818
    сегодня в 14:59
    Ты столько лет притапливал за петушка Кристину :)
    Для армейцев, которые в танке: монако французский клуб, а петух - символ Франции...
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100