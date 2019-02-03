Головин: «Нам было важно одержать победу и набрать три очка»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал итоги матча 23-го тура французской Лиги 1 с «Тулузой» (2:1). Отметим, что футболист стал автором первого гола монегасков в этой встрече.

Нам было важно одержать победу и набрать три очка. Конечно, это добавит уверенности нам. При этом мы показали неплохую игру, совершенно очевидно, что есть прогресс. Теперь нужно развить этот успех в следующих матчах.