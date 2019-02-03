Головин: «Нам было важно одержать победу и набрать три очка»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал итоги матча 23-го тура французской Лиги 1 с «Тулузой» (2:1). Отметим, что футболист стал автором первого гола монегасков в этой встрече.
Нам было важно одержать победу и набрать три очка. Конечно, это добавит уверенности нам. При этом мы показали неплохую игру, совершенно очевидно, что есть прогресс. Теперь нужно развить этот успех в следующих матчах.
Это когда генерал Гинер воспитывает Лейтенанта Бекао, или прапорщика Фернандеша?
Это когда генерал Гинер воспитывает Лейтенанта Бекао, или прапорщика Фернандеша?
Тур удался на славу!
Тур удался на славу!
Ещё 15 игр....
Опыты Анри закончились...пришёл тренер который походу знает что делает...
Пришли Нкуду,Силва.....есть Сеск,Фалькао,Головин...
Не знаю как на счёт Монпелье и Лиона.....но Нант и Анже в ближайшее время будут обыграны...я уверен...
Удачи Головину !!!!!!!!!!!
Ещё 15 игр....
Опыты Анри закончились...пришёл тренер который походу знает что делает...
Пришли Нкуду,Силва.....есть Сеск,Фалькао,Головин...
Не знаю как на счёт Монпелье и Лиона.....но Нант и Анже в ближайшее время будут обыграны...я уверен...
Удачи Головину !!!!!!!!!!!
Вазген, как ты объяснишь свою радость по поводу того, что турок Йокушлу открыл счёт своим голам в Ла Лиге?))))
И вообще, ты поступаешь так, как в реальной жизни очень не одобрят те, кого ты считаешь "своими".)))) Вазген хвалит турка. Конь сидит на фан-баре зенита, и ему газпромовцы роднее гинеровцев, в частности, почему-то он следит за Витселем больше, чем за голловиным. Если ты так привязался к Юве, то как ты объяснишь боление за Барсу, чьи фаны костерят бьянконери?
Хотя черно-белая секта на Соккере имеет то же отношение к Ювентусу, что местные кони имеют к цска и бомжи к зениту. Как только синьора окажется в середине таблицы, разбежится этот табун кто куда.)))) Единственного, кто не пошёл на культ ныряльды, УрсХох, они уже сгнобили.))))) Никого не напоминает? Ангел не бесгрешен, Ваня лучший....
За такие поступки есть слово: манкурт.)))
Вазген, как ты объяснишь свою радость по поводу того, что турок Йокушлу открыл счёт своим голам в Ла Лиге?))))
И вообще, ты поступаешь так, как в реальной жизни очень не одобрят те, кого ты считаешь "своими".)))) Вазген хвалит турка. Конь сидит на фан-баре зенита, и ему газпромовцы роднее гинеровцев, в частности, почему-то он следит за Витселем больше, чем за голловиным. Если ты так привязался к Юве, то как ты объяснишь боление за Барсу, чьи фаны костерят бьянконери?
Хотя черно-белая секта на Соккере имеет то же отношение к Ювентусу, что местные кони имеют к цска и бомжи к зениту. Как только синьора окажется в середине таблицы, разбежится этот табун кто куда.)))) Единственного, кто не пошёл на культ ныряльды, УрсХох, они уже сгнобили.))))) Никого не напоминает? Ангел не бесгрешен, Ваня лучший....
За такие поступки есть слово: манкурт.)))
да и никто особо за ним не гонится,все всё понимают
да и никто особо за ним не гонится,все всё понимают
1 - верят в лучшее будущее своего клуба.
2 - видят лучшее своего клуба в прошлом.
3 - а это тролли, скачущие по веткам соккера и везде оставляют, мягко говоря, только негатив..
Похоже Вы из третьей группы?
1 - верят в лучшее будущее своего клуба.
2 - видят лучшее своего клуба в прошлом.
3 - а это тролли, скачущие по веткам соккера и везде оставляют, мягко говоря, только негатив..
Похоже Вы из третьей группы?