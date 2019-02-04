Адвокат Кокорина: «Александра удерживают под стражей незаконно»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Вест Хэм -:-  Ливерпуль - - -
Испания. Примера 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Райо Вальекано -:-  Леганес 2.6 3.05 2.9
Италия. Серия А 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Фрозиноне -:-  Лацио 8 4.7 1.38
23:00 сегодня  Кальяри -:-  Аталанта 5 4 1.65
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 3:1 Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан 1.43 4.15 7
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд 1:2 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 21 4.6 1.25
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Индепендьенте Р (Мендоса)Индепендьенте Р 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпо (Байя-Бланка)Олимпо 1:0 Логотип футбольный клуб АгропекуариоАгропекуарио - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б -:- Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Викториано АрВикториано Ар -:- Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 3:0 Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо 1:1 Логотип футбольный клуб Метрополитанос (Лос-Текес)Метрополитанос - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули -:- Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион 2.65 3.1 2.65
Германия. Третья лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр 2.8 3.1 2.5
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 4 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа 1:1 Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 2:1 Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА 2 3.2 3.75
Испания. Сегунда 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса 1.9 3.2 4.2
Италия. Серия B 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо -:- Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 1.7 3.4 5.2
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 30’ Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис 0:0 Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония 5.1 3.9 1.65
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво 1:1 Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка 1:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 7 тур 1 X 2
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 5:0 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб СеницаСеница -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн 6:1 Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл 1.62 3.6 5.4
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс 1:3 Логотип футбольный клуб СилькеборгСилькеборг - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб 2:4 Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац 4:3 Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 1:1 Логотип футбольный клуб Локомотив Т (Ташкент)Локомотив Т - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хаммарбю (Стокгольм)Хаммарбю 1:0 Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 1:2 Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
18:30 Матч отменен Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О 1.65 4.5 4
20:00 27’ Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 0:0 Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж 1.12 8.5 15
20:00 26’ Логотип футбольный клуб Вейгаард Б (Ольборг)Вейгаард Б 0:1 Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 1:1 Логотип футбольный клуб ПачукаПачука - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо 1:5 Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш -:- Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе 2.75 2.95 2.65
Румыния. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух -:- Логотип футбольный клуб КСМС (Яссы)КСМС - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 26’ Логотип футбольный клуб БурсаспорБурсаспор 0:0 Логотип футбольный клуб КоньяспорКоньяспор 2.3 2.95 3.25
Франция. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 2.3 3 3.2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛансЛанс -:- Логотип футбольный клуб БезьеБезье 1.5 3.6 7.5
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Адвокат Кокорина: «Александра удерживают под стражей незаконно»

сегодня, 15:24

Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина рассказал о том, как проходит ознакомление с материалами уголовного дела.

Рассмотрение началось еще в пятницу. Мы дали подписку о неразглашении материалов дела, так что подробности я вам дать не могу. Пока ознакомились только с одним томом из шестнадцати.

В деле нет ни одного документа, составленного без нарушений действующего уголовно-процессуального законодательства. По нашим представлениям о современном праве расследование проводилось незаконно. Вот следователи вышли с ходатайством о продлении ареста. Не знаю, насколько там у них фантазии хватило. Сейчас у нас адвокат находится в суде, ему не выдают материал, поскольку он был зарегистрирован сегодня, но определенному судье его еще не поручили. А в суде сейчас идет совещание – у них по понедельникам планерка что ли, я не знаю… И как только судье определенному распишут, все станет ясно.

Если дальше так наше ознакомление пойдет и будут такие результаты, то это дело в суд поступить не должно. Совокупность всех этих нарушений настолько существенна, что создают препятствие рассмотрения дела судом. Обычно таким образом дела расследуются, когда следователи не хотят поддерживать незаконное, по их мнению, указание руководства. Они относятся, мягко выражаясь, спустя рукава к расследованию. Это обычная версия событий такого рода. Я не склонен обвинять следователей в безграмотности, просто вот так делают, когда понимают, что незаконно держат людей под стражей.

Всем понятно, что удар там потерпевшим был, и не один. Все это понятно, но участь обвиняемых усугублена до такой степени, что их удерживают под стражей. Вот это незаконно! Применена дополнительная статья по хулиганству, и только это позволяет содержать всех четверых под стражей. Все понимают, что это незаконно. 

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Miaf
Miaf ответил Ваня лучший
   20 / 801
сегодня в 18:48
Не защищать, а отмазывать
у кокорина денег много, как никак мастер спорта, адвокат за них что только не скажет на публику.
dzvinka
dzvinka
   31 / 801
сегодня в 18:21
а стулом по лицу... законно?))) головой о бордюр тоже?))
Санчо Панса
Санчо Панса
   131 / 801
сегодня в 17:58
Если незаконно, то тогда выпустить пташку на свободу! Он же теряет золотые годы в тюрьме...Надеюсь, что Кокорин выйдет на поле уже в этом году.
clop
clop ответил tims
   198 / 801
сегодня в 17:21
Кто "все понимают, что это незаконно"? Я, например, понимаю, что удерживать быдлохулиганов за конкретные уголовные деяния в тюрьме законно. Конечно, странно, что так долго "расследуется" вроде бы простое дело. Но ведь мы многого не знаем. Адвокат Кокорина ничего не рассказывает, ссылаясь на подписку о неразглашении. Что касается нарушений во время следствия, то адвокату не стоит лукавить. Он прекрасно знает, что при явных нарушениях в документах следственного дела суд просто даёт следствию срок на их устранение. На процессуальные нарушения сейчас вообще не обращают внимание. Да и не думаю, что при таком общественном внимании к этому делу там было что-то из ряда вон выходящее. Следователям не безразлично их реноме... При всем более чем критическом отношении к нынешней российской судебной системе считаю, что Кокорин и Мамаев должны получить судимость и понести серьезное наказание. Как минимум - исправительные работы. А еще лучше - реальный срок минимум на год. И не надо бросать в меня камни. Прежде подумайте, что на месте этого Пака могли быть Вы или кто-то из Ваших близких. Не понравились Кокорину и получили стулом по башке. И что самое смешное и отвратительное - это футбольное быдло не понесло бы никакой ответственности. Наоборот, Вас еще привлекли бы за публичное оскорбление известного футболиста... А вообще, смешная и глупая отмазка у Кокорина на свои хулиганские действия. Якобы сидевший где-то там в углу кореец, ковырявший в своей тарелке вдруг ни с того ни с сего назвал Кокорина петухом. И за это якобы получил стулом. Бред сивой кобылы...
Не готов сейчас вступать в длительную дискуссию по этому поводу. Но предложение подумать, что "на месте этого Пака могли быть Вы или кто-то из Ваших близких" (С) выглядит довольно забавно.

Во-первых, далеко не каждый в этой стране является чиновником или хотя бы состоит на государственной службе, как мистер Пак. Это означает, что не обязательно накажут виновного в побоях. И уж точно президент не наградит потерпевшего медалью.

Во-вторых, у потерпевшего в такой ситуации есть возможность взять деньги, если виновный захочет откупиться. Люди попроще с удовольствием такой возможностью и воспользуются, если не было нанесено серьезной травмы. А у Пака физических травм не было, насколько я помню.
grazie100
grazie100
   288 / 801
сегодня в 16:47
Пишущие здесь свой бред и выкладывающие выбросы эмоций, не понимают, что к справедливости по сути это не имеет никакого отношения. Сомневаюсь ,что авторы этих вы..ов ангелы , судя по тексту эти индивидумы и их выводы , не имеют никакого отношения к этому делу , а полны немотивированной запредельной агрессией и злобой, в своей основе только из-за принадлежности игроков к этим клубам. Такие люди очень опасны и на улице и стадионах, так как считают ,что именно они олицетворяют Закон , их не волнуют гуляющие на свободе убийцы , насильники и опасные рецидивисты, итд, а желают только чтобы их жажду утолили.... . Посоветую им принимать пустырник и бром. Как говорил классик Козьма Прутков ,- ,, Если у тебя есть есть фонтан, заткни его; дай отдохнуть и фонтану.Бди. Что скажут о тебе другие".
mihaluch
mihaluch
   159 / 801
сегодня в 16:44
Даже при Сталине такого судейского произвола не было. Максимум по 15 суток и той и другой стороне. Но есть такое понятие как зависть и я понимаю тех людей, которые кричат:посадить,отстранить,сгноить. Это быдло бесится от зависти: почему у одних так много, а у меня так мало. Страна наша далеко не правовая.Ребята выходите, берите политическое убежище и в "Витес" к Слуцкому. За такую правовую страну играть в 57.
Nikola45
Nikola45 ответил Я обиделся
   15 / 801
сегодня в 16:29
и на видео все монтаж. Не стул был в руках, а веер.
Да нет все же видили что после этого удара Пака просто перекосило Он упал в Беспамятстве!
Приехала скорая его откачивали наложили сотню швов на ГОЛОВУ ! Ударили то его же и по ГОЛОВЕ и ПО ПЛЕЧУ! Добивал Кокорин его табуретом! Вообще распоясался стол перевернул на Пака в общем добивал!
Nikola45
Nikola45
   15 / 801
сегодня в 16:24
Кто то видно не замечает! О том где по настоящему попало водителю все молчат! А у Пака просто плече отвалилось он стал инвалидом ))
Colchoneros
Colchoneros
   189 / 801
сегодня в 16:23
Nikola45
Nikola45 ответил cska plus
   15 / 801
сегодня в 16:22
Адвокат должен доказывать незаконные действия следователей и вообще, свободу Кокоше с мамаем.
А как доказать если дело еще не дают! Думаю там уже исправлений куча ! Поэтому и просят продлить потому что под статью ни как не могут подвести!
161регион
161регион
   72 / 801
сегодня в 16:22
Мля,лучше бы его уже выпустили....настохорошели эти новости про кокорича
Nikola45
Nikola45
   15 / 801
сегодня в 16:21
С Самого начала было понятно что быдло Паковское и тот кто это расследует действуют в не рамок закона! Одно то что после небольшой перепалки с Паком ударили по рукам а он через несколько часов побежал писать заявление говорит о его чреве! Дело выведенного яйца не стоит! Нет раздули такой пожар! Ходят бандиты и Паковские друзья безнаказанно! Мало того Первым обозвал человека Петухом за что получил по плечу и побежал жалиться )) Просто Баба! А что самое стыдное это болельщик Тарасовки! Те кто людей на улицах не за что избивали!
cska plus
cska plus
   21 / 801
сегодня в 16:14
Адвокат должен доказывать незаконные действия следователей и вообще, свободу Кокоше с мамаем.
Озеров
Озеров ответил Семьнуль команда
   207 / 801
сегодня в 16:10
Тут всем ясно, что это происки свиней.
А вы то здесь с какого боку?
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Miaf
   40 / 801
сегодня в 16:07
Не защищать, а отмазывать
Ваня лучший
Ваня лучший ответил tims
   40 / 801
сегодня в 16:05
Согласен полностью. Это типичная и обычная тактика адвокатов. Скоро в ход пойдёт аргумент, что Пак стрелял глазами в Кокорина и поверг его в смятение. А Кокорин настолько милый и добиый мальчик, что регулярно кормит голу.бей и подает нищим. Одним словом перед Коко надо извиниться и выплатить ему моральный ущерб. Одним словом на адвоката можно не реагировать
Семьнуль команда
Семьнуль команда
   275 / 801
сегодня в 16:00
Тут всем ясно, что это происки свиней.
Я обиделся
Я обиделся
   240 / 801
сегодня в 15:55
и на видео все монтаж. Не стул был в руках, а веер.
tims
tims
   454 / 801
сегодня в 15:52
Кто "все понимают, что это незаконно"? Я, например, понимаю, что удерживать быдлохулиганов за конкретные уголовные деяния в тюрьме законно. Конечно, странно, что так долго "расследуется" вроде бы простое дело. Но ведь мы многого не знаем. Адвокат Кокорина ничего не рассказывает, ссылаясь на подписку о неразглашении. Что касается нарушений во время следствия, то адвокату не стоит лукавить. Он прекрасно знает, что при явных нарушениях в документах следственного дела суд просто даёт следствию срок на их устранение. На процессуальные нарушения сейчас вообще не обращают внимание. Да и не думаю, что при таком общественном внимании к этому делу там было что-то из ряда вон выходящее. Следователям не безразлично их реноме... При всем более чем критическом отношении к нынешней российской судебной системе считаю, что Кокорин и Мамаев должны получить судимость и понести серьезное наказание. Как минимум - исправительные работы. А еще лучше - реальный срок минимум на год. И не надо бросать в меня камни. Прежде подумайте, что на месте этого Пака могли быть Вы или кто-то из Ваших близких. Не понравились Кокорину и получили стулом по башке. И что самое смешное и отвратительное - это футбольное быдло не понесло бы никакой ответственности. Наоборот, Вас еще привлекли бы за публичное оскорбление известного футболиста... А вообще, смешная и глупая отмазка у Кокорина на свои хулиганские действия. Якобы сидевший где-то там в углу кореец, ковырявший в своей тарелке вдруг ни с того ни с сего назвал Кокорина петухом. И за это якобы получил стулом. Бред сивой кобылы...
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   532 / 801
сегодня в 15:48
могли бы и под залог отпустить, а потом уже издеваться
kastites
kastites
   217 / 801
сегодня в 15:35
Федун забашлял как следует
Хозяйка президента Барселоны
Хозяйка президента Барселоны
   252 / 801
сегодня в 15:31
давно ему пора впаять 10 лет строгача вместе с Мамаевым и отправить в сибирь на рудники или лес валить
kolpankolpan
kolpankolpan
   254 / 801
сегодня в 15:31
А гон по улице на кулаке не хулиганство? Да чище слезы младенца. Вы редакция нам про Тину Гивиевну капните....МОЖЕТ ДРУГ ЕЕ Арашуков и правда насильно возил по Ниццам и Парижам?
Footbolista
Footbolista
   12 / 801
сегодня в 15:30
Miaf
Miaf
   20 / 801
сегодня в 15:27
У Адвоката работа такая защищать уголовников.
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