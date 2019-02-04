Кутиков: «Каррере нельзя было выписывать индульгенцию за чемпионство»

Заслуженный артист России, многолетний вокалист и композитор «Машины времени», а также болельщик «Спартака» Александр Кутиков считает, что «красно-белые» правильно поступили, уволив осенью Массимо Карреру.
В этой истории я был на стороне клубного руководства. Тренер – наемный работник. Ему зарплату платят. И Карреру назначали не для того, чтобы команда на восьмом месте плелась. А при итальянце мы в этом сезоне из претендентов на чемпионство превратились в середняка. «Спартак» не просто проигрывал, команда вообще не играла.
Мне кажется, при Каррере коллектив рассыпался, порвались ниточки между тренером и футболистами. Да и в подготовке были проблемы. Откуда столько мышечных травм, разрывов «крестов»? Если бы предсезонка прошла нормально, такого не было бы.
В общем, бунт был неминуем. И он вспыхнул – кому-то надо было уйти. В данной ситуации – главному тренеру. Так что не понимаю болельщиков, которые до сих пор не могут смириться с отставкой Карреры. Я сам болельщик, начал поддерживать «Спартак», когда многие из тех, кто сейчас матерится на трибунах, не родились. И мое мнение – однозначное. Руководство правильно убрало тренера.
Каррера вернул «Спартак» на первое место? И что? Теперь он должен тренировать «Спартак» всю жизнь? Нельзя же человеку за чемпионство выписывать индульгенцию. В одном сезоне все идеально получилось, но если потом игра исчезла, микроклимат нарушился, все перессорились, тренер должен отвечать.
Ну если только вам испортит.
Ну если только вам испортит.
Пробные.
Скоро запоют хором,на два-три голоса разложат.
Самоцветы,поющие гитары,артисты...Кабзон только промолчит.
Как любят массово лизнуть,вопреки своему собственному мнению.
УжОс.
Пробные.
Скоро запоют хором,на два-три голоса разложат.
Самоцветы,поющие гитары,артисты...Кабзон только промолчит.
Как любят массово лизнуть,вопреки своему собственному мнению.
УжОс.
Тренер – наемный работник. Ему зарплату платят.
В общем, бунт был неминуем.
...начал поддерживать «Спартак», когда многие кто сейчас матерится на трибунах, не родились.
Руководство правильно убрало тренера.
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Ну и бред! Видимо многолетнее общение с Андреем Макаронычем не прошло бесследно!)))
Ни и старое вью от Кутикова:
Музыкант группы «Машина времени» и болельщик «Спартака» Александр Кутиков прокомментировал лидерство красно-белых под руководством Массимо Карреры в первой половине РФПЛ.
- «Сезон для «Спартака» складывается хорошо. Мне понравилось, что у него появился характер, и он действительно бьётся. Не всегда всё получается, но футболисты стараются, и, честно говоря, я давно не видел такого «Спартака». Раньше были отдельные хорошие игроки, а сейчас видно, что он стал единой командой благодаря Каррере. Спасибо большое ему за это.
ЗАНАВЕС!)))
Тренер – наемный работник. Ему зарплату платят.
В общем, бунт был неминуем.
...начал поддерживать «Спартак», когда многие кто сейчас матерится на трибунах, не родились.
Руководство правильно убрало тренера.
-------------------
Ну и бред! Видимо многолетнее общение с Андреем Макаронычем не прошло бесследно!)))
Ни и старое вью от Кутикова:
Музыкант группы «Машина времени» и болельщик «Спартака» Александр Кутиков прокомментировал лидерство красно-белых под руководством Массимо Карреры в первой половине РФПЛ.
- «Сезон для «Спартака» складывается хорошо. Мне понравилось, что у него появился характер, и он действительно бьётся. Не всегда всё получается, но футболисты стараются, и, честно говоря, я давно не видел такого «Спартака». Раньше были отдельные хорошие игроки, а сейчас видно, что он стал единой командой благодаря Каррере. Спасибо большое ему за это.
ЗАНАВЕС!)))