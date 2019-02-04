Кутиков: «Каррере нельзя было выписывать индульгенцию за чемпионство»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Вест Хэм -:-  Ливерпуль - - -
Испания. Примера 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Райо Вальекано -:-  Леганес 2.6 3.05 2.9
Италия. Серия А 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Фрозиноне -:-  Лацио 8 4.7 1.38
23:00 сегодня  Кальяри -:-  Аталанта 5 4 1.65
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 3:1 Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан 1.43 4.15 7
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд 1:2 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 21 4.6 1.25
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Индепендьенте Р (Мендоса)Индепендьенте Р 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпо (Байя-Бланка)Олимпо 1:0 Логотип футбольный клуб АгропекуариоАгропекуарио - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б -:- Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Викториано АрВикториано Ар -:- Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 3:0 Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо 1:1 Логотип футбольный клуб Метрополитанос (Лос-Текес)Метрополитанос - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули -:- Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион 2.65 3.1 2.65
Германия. Третья лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр 2.8 3.1 2.5
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 4 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа 1:1 Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 2:1 Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА 2 3.2 3.75
Испания. Сегунда 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса 1.9 3.2 4.2
Италия. Серия B 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо -:- Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 1.7 3.4 5.2
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 27’ Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис 0:0 Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония 5.1 3.9 1.65
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво 1:1 Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка 1:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 7 тур 1 X 2
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 5:0 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб СеницаСеница -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн 6:1 Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл 1.62 3.6 5.4
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс 1:3 Логотип футбольный клуб СилькеборгСилькеборг - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб 2:4 Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац 4:3 Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 1:1 Логотип футбольный клуб Локомотив Т (Ташкент)Локомотив Т - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хаммарбю (Стокгольм)Хаммарбю 1:0 Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 1:2 Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
18:30 Матч отменен Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О 1.65 4.5 4
20:00 24’ Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 0:0 Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж 1.12 8.5 15
20:00 23’ Логотип футбольный клуб Вейгаард Б (Ольборг)Вейгаард Б 0:1 Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 1:1 Логотип футбольный клуб ПачукаПачука - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо 1:5 Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш -:- Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе 2.75 2.95 2.65
Румыния. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух -:- Логотип футбольный клуб КСМС (Яссы)КСМС - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 23’ Логотип футбольный клуб БурсаспорБурсаспор 0:0 Логотип футбольный клуб КоньяспорКоньяспор 2.3 2.95 3.25
Франция. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 2.3 3 3.2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛансЛанс -:- Логотип футбольный клуб БезьеБезье 1.5 3.6 7.5
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Кутиков: «Каррере нельзя было выписывать индульгенцию за чемпионство»

сегодня, 16:33

Заслуженный артист России, многолетний вокалист и композитор «Машины времени», а также болельщик «Спартака» Александр Кутиков считает, что «красно-белые» правильно поступили, уволив осенью Массимо Карреру.

В этой истории я был на стороне клубного руководства. Тренер – наемный работник. Ему зарплату платят. И Карреру назначали не для того, чтобы команда на восьмом месте плелась. А при итальянце мы в этом сезоне из претендентов на чемпионство превратились в середняка. «Спартак» не просто проигрывал, команда вообще не играла.

Мне кажется, при Каррере коллектив рассыпался, порвались ниточки между тренером и футболистами. Да и в подготовке были проблемы. Откуда столько мышечных травм, разрывов «крестов»? Если бы предсезонка прошла нормально, такого не было бы.

В общем, бунт был неминуем. И он вспыхнул – кому-то надо было уйти. В данной ситуации – главному тренеру. Так что не понимаю болельщиков, которые до сих пор не могут смириться с отставкой Карреры. Я сам болельщик, начал поддерживать «Спартак», когда многие из тех, кто сейчас матерится на трибунах, не родились. И мое мнение – однозначное. Руководство правильно убрало тренера.

Каррера вернул «Спартак» на первое место? И что? Теперь он должен тренировать «Спартак» всю жизнь? Нельзя же человеку за чемпионство выписывать индульгенцию. В одном сезоне все идеально получилось, но если потом игра исчезла, микроклимат нарушился, все перессорились, тренер должен отвечать.

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Все комментарии
Заполярный
Заполярный ответил Литейный 4
   66 / 801
сегодня в 20:22
Великолепный музыкант и так себе подмочил репутацию, болея за свиней. Гыгыгы
некоторым литейным даже и подмачивать не надо.
Т34
Т34 ответил Литейный 4
   9 / 801
сегодня в 19:49
Великолепный музыкант и так себе подмочил репутацию, болея за свиней. Гыгыгы
Таких болельщиков надо отправлять к вам. Тогда репутация не пострадает.
Ну если только вам испортит.
Литейный 4
Литейный 4
   5 / 801
сегодня в 19:13
Великолепный музыкант и так себе подмочил репутацию, болея за свиней. Гыгыгы
Footbolista
Footbolista ответил Т34
   12 / 801
сегодня в 18:54
из машины времени)...
time out
time out ответил Ангел неБесГрешен
   68 / 801
сегодня в 18:54
В год юбилея Симоняна даже усдовный Гамула привел к чемпионству. А вот дальше пошло сложнее. Не зря же Федун обмолвился про 22 год- 100 летие народной. За язык то его никто не тянул...
Да, лазурные, своего Симоняна не воспитали, теперь завидуете. Ну может к 70-летию Кержакова может вам что-то и обломится. Потерпите!
oncha
oncha
   197 / 801
сегодня в 18:52
Чего же не страдать по карере, если за 16 лет "якобы народные" при нем купили единственное чемпионство.
time out
time out ответил Великолепный
   68 / 801
сегодня в 18:51
Если Федун купил единственное за 16 лет чемпионство на юбилей Симоняна, индульгенций выдавать Каррере было глупо!)))
"Спец" по победам, назови мне два чемпионства из выигранных цска в Российских чемпионатах, которые не купил Гинер.
Т34
Т34
   9 / 801
сегодня в 18:48
Еще один клоун очнулся после запоя. Назаров №2. О каком 8 месте он рот открывает? Карреру убрали когда Спартак отставал от второго места на одно очко. Индульгенцию нельзя выписывать за чемпионство? Ну давайте так, сделал команду чемпионом - пошел вон, следующий! Большего бреда я еще не слышал. Откуда их только вытаскивают, этих идиотов?
Великолепный
Великолепный ответил ВЦСПС 3
   39 / 801
сегодня в 18:05
Кричите громче, вас не слышно с 4-5 места!))
Великолепный
Великолепный
   39 / 801
сегодня в 18:04
Если Федун купил единственное за 16 лет чемпионство на юбилей Симоняна, индульгенций выдавать Каррере было глупо!)))
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил ziborock
   73 / 801
сегодня в 17:52
В этой истории я был на стороне клубного руководства. Тренер – наемный работник. Ему зарплату платят. В общем, бунт был неминуем. ...начал поддерживать «Спартак», когда многие кто сейчас матерится на трибунах, не родились. Руководство правильно убрало тренера. ------------------- Ну и бред! Видимо многолетнее общение с Андреем Макаронычем не прошло бесследно!))) Ни и старое вью от Кутикова: Музыкант группы «Машина времени» и болельщик «Спартака» Александр Кутиков прокомментировал лидерство красно-белых под руководством Массимо Карреры в первой половине РФПЛ. - «Сезон для «Спартака» складывается хорошо. Мне понравилось, что у него появился характер, и он действительно бьётся. Не всегда всё получается, но футболисты стараются, и, честно говоря, я давно не видел такого «Спартака». Раньше были отдельные хорошие игроки, а сейчас видно, что он стал единой командой благодаря Каррере. Спасибо большое ему за это. ЗАНАВЕС!)))
Сейчас раздаются отдельные голоса против Карреры.
Пробные.
Скоро запоют хором,на два-три голоса разложат.
Самоцветы,поющие гитары,артисты...Кабзон только промолчит.
Как любят массово лизнуть,вопреки своему собственному мнению.
УжОс.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 801
сегодня в 17:37
В год юбилея Симоняна даже усдовный Гамула привел к чемпионству. А вот дальше пошло сложнее. Не зря же Федун обмолвился про 22 год- 100 летие народной. За язык то его никто не тянул...
Footbolista
Footbolista ответил Игорь Солнцев
   12 / 801
сегодня в 17:29
Не то, что ваша шляпа с тосненским шарфиком...
Footbolista
Footbolista ответил cska plus
   12 / 801
сегодня в 17:21
А ты кто артист или клоун?)...
cska plus
cska plus
   21 / 801
сегодня в 17:20
Вот и артисты с клоунами обсуждают спартак.
SHMEL
SHMEL
   28 / 801
сегодня в 17:18
Сколько можно уже Карреру обсасывать?Ну уволили и уволили,всегда будут сторонники и противники каждого действия.Кто ещё из артистов не высказался по данному вопросу?
ziborock
ziborock
   37 / 801
сегодня в 17:18
В этой истории я был на стороне клубного руководства.
Тренер – наемный работник. Ему зарплату платят.
В общем, бунт был неминуем.
...начал поддерживать «Спартак», когда многие кто сейчас матерится на трибунах, не родились.
Руководство правильно убрало тренера.
-------------------
Ну и бред! Видимо многолетнее общение с Андреем Макаронычем не прошло бесследно!)))

Ни и старое вью от Кутикова:
Музыкант группы «Машина времени» и болельщик «Спартака» Александр Кутиков прокомментировал лидерство красно-белых под руководством Массимо Карреры в первой половине РФПЛ.
- «Сезон для «Спартака» складывается хорошо. Мне понравилось, что у него появился характер, и он действительно бьётся. Не всегда всё получается, но футболисты стараются, и, честно говоря, я давно не видел такого «Спартака». Раньше были отдельные хорошие игроки, а сейчас видно, что он стал единой командой благодаря Каррере. Спасибо большое ему за это.
ЗАНАВЕС!)))
Footbolista
Footbolista ответил Egorium
   12 / 801
сегодня в 17:15
Лазурятня тоскует по лысому, цыгану и шарфу...только авб уже забыли )...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   227 / 801
сегодня в 17:03
Всё по делу ,в общем-то .
Egorium
Egorium
   140 / 801
сегодня в 17:01
Тарасовцы уже забыли кареру.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   200 / 801
сегодня в 16:57
Хоть один адекватный болельщик у свиных появился.
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 801
сегодня в 16:43
А где ты раньше был? тото же ,а сейчас можно что угодно говорить,клонам корм нужен
ВЦСПС 3
ВЦСПС 3
   306 / 801
сегодня в 16:40
Гинеровцы хавайте. Пока матчи не начались, утешение на фоне вылетов отовсюду
mangoх12
mangoх12
   6 / 801
сегодня в 16:38
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