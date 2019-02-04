Тарасов - о трансфере Ракицкого: «Футбол вне политики»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поддержал переход украинского защитника Ярослава Ракицкого в «Зенит».

Футбол вне политики, всегда так считал и говорил. Поэтому переход в российский чемпионат Ярослава Ракицкого - хорошее тому подтверждение! В РПЛ появился игрок из братской страны! И это еще раз показывает, что с нашей стороны нет никакой агрессии. Даже в государственном конкурсе «Лидеры России» в полуфинал выходит киевский банкир, какие тут вопросы. И ноль проблем - все как раньше, в 2012 году.