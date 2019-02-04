Меркачева: «Задержки по делу Кокорина связаны с общественным мнением»

Зампред Общественно-наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала о своем отношении к подаче следователями ходатайства о продлении срока содержания под стражей нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

Шансов, чтобы перед судебным решением брали и отпускали человека, практически нет. Конечно, это не совсем верно. Но такое развитие событий ожидаемо. Я действительно считаю, что если бы их сейчас выпустили, они никому не нанесли бы вреда, не смогли бы изменить ход судебного процесса, потому что все важные процессуальные действия уже совершены.

Представить, что обвиняемые сбегут тоже нельзя. Все четверо знают, что сейчас к ним обращено внимание общества. Если совершат хоть какой-то шаг, который их дискредитирует, это поставит крест на их добрых именах. Решение оставлять их под стражей очень жесткое. Можно было ребят отпустить, чтобы они до приговора побыли дома со своими семьями.

Почему дело идет так медленно? Это говорит о том, что дело расследуется не в обычном формате. Оно сложное, потому что получило большую общественную огласку. Из-за этого резонанса специалисты никак не могут решить достаточно простые вопросы. Все эти задержки, проблемы возникают только из-за того, что следователи и судьи все время оглядываются на общественное мнение об обвиняемых и потом уже принимают решение.