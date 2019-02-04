Меркачева: «Задержки по делу Кокорина связаны с общественным мнением»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Вест Хэм -:-  Ливерпуль - - -
Испания. Примера 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Райо Вальекано -:-  Леганес 2.6 3.05 2.9
Италия. Серия А 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Фрозиноне -:-  Лацио 8 4.7 1.38
23:00 сегодня  Кальяри -:-  Аталанта 5 4 1.65
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 3:1 Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан 1.43 4.15 7
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд 1:2 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 21 4.6 1.25
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Индепендьенте Р (Мендоса)Индепендьенте Р 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпо (Байя-Бланка)Олимпо 1:0 Логотип футбольный клуб АгропекуариоАгропекуарио - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б -:- Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Викториано АрВикториано Ар -:- Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 3:0 Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо 1:1 Логотип футбольный клуб Метрополитанос (Лос-Текес)Метрополитанос - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули -:- Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион 2.65 3.1 2.65
Германия. Третья лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр 2.8 3.1 2.5
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 4 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа 1:1 Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 2:1 Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА 2 3.2 3.75
Испания. Сегунда 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса 1.9 3.2 4.2
Италия. Серия B 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо -:- Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 1.7 3.4 5.2
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 30’ Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис 0:0 Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония 5.1 3.9 1.65
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво 1:1 Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка 1:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 7 тур 1 X 2
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 5:0 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб СеницаСеница -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн 6:1 Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл 1.62 3.6 5.4
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс 1:3 Логотип футбольный клуб СилькеборгСилькеборг - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб 2:4 Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац 4:3 Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 1:1 Логотип футбольный клуб Локомотив Т (Ташкент)Локомотив Т - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хаммарбю (Стокгольм)Хаммарбю 1:0 Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 1:2 Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
18:30 Матч отменен Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О 1.65 4.5 4
20:00 27’ Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 0:0 Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанж 1.12 8.5 15
20:00 26’ Логотип футбольный клуб Вейгаард Б (Ольборг)Вейгаард Б 0:1 Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 1:1 Логотип футбольный клуб ПачукаПачука - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо 1:5 Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш -:- Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе 2.75 2.95 2.65
Румыния. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух -:- Логотип футбольный клуб КСМС (Яссы)КСМС - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 26’ Логотип футбольный клуб БурсаспорБурсаспор 0:0 Логотип футбольный клуб КоньяспорКоньяспор 2.3 2.95 3.25
Франция. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 2.3 3 3.2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛансЛанс -:- Логотип футбольный клуб БезьеБезье 1.5 3.6 7.5
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Меркачева: «Задержки по делу Кокорина связаны с общественным мнением»

сегодня, 15:38

Зампред Общественно-наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала о своем отношении к подаче следователями ходатайства о продлении срока содержания под стражей нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

Шансов, чтобы перед судебным решением брали и отпускали человека, практически нет. Конечно, это не совсем верно. Но такое развитие событий ожидаемо. Я действительно считаю, что если бы их сейчас выпустили, они никому не нанесли бы вреда, не смогли бы изменить ход судебного процесса, потому что все важные процессуальные действия уже совершены.

Представить, что обвиняемые сбегут тоже нельзя. Все четверо знают, что сейчас к ним обращено внимание общества. Если совершат хоть какой-то шаг, который их дискредитирует, это поставит крест на их добрых именах. Решение оставлять их под стражей очень жесткое. Можно было ребят отпустить, чтобы они до приговора побыли дома со своими семьями.

Почему дело идет так медленно? Это говорит о том, что дело расследуется не в обычном формате. Оно сложное, потому что получило большую общественную огласку. Из-за этого резонанса специалисты никак не могут решить достаточно простые вопросы. Все эти задержки, проблемы возникают только из-за того, что следователи и судьи все время оглядываются на общественное мнение об обвиняемых и потом уже принимают решение.

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Gunslinger
Gunslinger ответил mihaluch
   381 / 801
сегодня в 19:14
Чистосердечное признание: Я впериод с 1969 примерно по 1980 год регулярно (примерно раз в квартал) участвовал в так называемых хулиганских действиях, т. е. в драках, потом это как-то немного притихло(инцинденты случались примерно раз в год). Последний случился буквально на днях, пришлось вырубить соседа костылём,удар был намного опасней чем по башке корейцу стулом, сосед отдыхал без сознания примерно минут пять. Прошу СК РФ определить мне меру пресечения и отправить в Бутырку в одну камеру с Кокориным, просто очень хочется пообщаться с настоящим футболистом.
10 баллов!!! :)))
mihaluch
mihaluch
   159 / 801
сегодня в 17:50
Чистосердечное признание: Я впериод с 1969 примерно по 1980 год регулярно (примерно раз в квартал) участвовал в так называемых хулиганских действиях, т. е. в драках, потом это как-то немного притихло(инцинденты случались примерно раз в год). Последний случился буквально на днях, пришлось вырубить соседа костылём,удар был намного опасней чем по башке корейцу стулом, сосед отдыхал без сознания примерно минут пять. Прошу СК РФ определить мне меру пресечения и отправить в Бутырку в одну камеру с Кокориным, просто очень хочется пообщаться с настоящим футболистом.
grazie100
grazie100
   288 / 801
сегодня в 17:17
На общественное мнение не оглядываются когда повышают налоги и лишают пенсий. Что вы сделаете ?Повесите их? Статью никак не получается применить.
grazie100
grazie100
   288 / 801
сегодня в 17:12
Общественное мнение есть о Васильевой и Сердюкове ,о пенсионной реформе, а по этому существуют мнения спартаковск - федунских и зенитовских болельщиков . Важно , что они понесли наказание, отсидели в тюрьме и заплатили штраф и немалые деньги пострадавшим в этой ситуации.Некоторые пожелают их казнить ?И что тогда?
time out
time out
   68 / 801
сегодня в 16:26
"... поставит крест на их добрых именах..." Народ плачет, что эти добрые имена подвергаются "несправедливости"!
ГолдБол
ГолдБол
   665 / 801
сегодня в 16:19
А почему именно для них должно быть исключение. Два молодых человека, которые очень хорошо зарабатывают тем что хорошо умеют делать, нарушили законодательство. От того что их знает очень большое количество соотечественников не дает право на льготы. На мой взгляд это наоборот возлагает дополнительную ответственность в поступках. Они подают пример детям и подросткам.
удав
удав
   158 / 801
сегодня в 16:06
что же тогда большинство ворюг из госдумы и олигархов на свободе?это явно против общественного мнения!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   184 / 801
сегодня в 16:02
"Оглядываются на общественное мнение..." В этом все наше правосудие. Последнее в кавычках. Дело-то пустяковое, выеденного яйца не стоит, но все облизывают его и облизывают, чтобы в суде не смогли ни к чему придраться. Вот позора-то не оберешься, если судья усмотрит какое-либо нарушение в действиях следователей! И наплевать им, что Мамаев и Кокорин спокойно могли дожидаться судебного расследования, имея иную меру пресечения. Ничего страшного, посидят еще... Позор. Да, мы забыли почему-то о других фигурантах дела, которые также могли бы находиться до суда под подпиской о невыезде или большим залогом.
КЭТиК
КЭТиК
   191 / 801
сегодня в 16:02
Судьи ждут что скажут сверху.
kastites
kastites
   217 / 801
сегодня в 15:41
Это связано с Федуном и его кейсом
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