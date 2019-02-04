Смольников: «В игре с „Дюделанжем“ ничего не получилось, что запланировали»

Защитник «Зенита» Игорь Смольников прокомментировал ничью с «Дюделанжем» в товарищеском матче.

Всё, что мы запланировали, не получилось. Но хорошие моменты и атаки были. На наши ошибки укажут на теоретическом занятии, расскажут о плюсах и минусах. Обратим на это внимание, разберём.

Насколько близки наши кондиции к оптимальному уровню? Форма набирается через матчи. Хорошо, что сегодня сыграли 90 минут. 8 февраля (с «Сарпсборгом») должны провести ещё по 45 минут. Ещё один плюс, игровая практика. После этого матча должно быть полегче.