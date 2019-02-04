Саленко: «Сейчас задача Ракицкого – заиграть в „Зените“»

Бывший нападающий «Зенита» Олег Саленко поддержал новобранца команды Ярослава Ракицкого, которого решили не вызывать в сборную Украины.

Это неспортивно, на Украине скоро выборы, поэтому политика вмешивается во все сферы жизни. Людям навязывают мнение, что, если футболист поехал в Россию, он делает что-то не так. Решать, кто войдёт в состав сборной, должен только главный тренер.

Я допускаю, что Ракицкий не будет вызываться в сборную, но не из-за политики. Задача Ракицкого – заиграть в «Зените», он попал в более сильный чемпионат, где от него будут больше требовать. А в сборной сейчас нужно наигрывать молодёжь, чтобы они успели влиться в состав. Ракицкий – возрастной игрок, которого нельзя назвать незаменимым. Но если не вызывать его в сборную, то только по спортивным принципам.