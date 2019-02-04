Семак: «Игра Ракицкого и Барриоса оставила приятное впечатление»

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Англия. Кубок 2018/2019, 4-й раунд, переигровка 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд -:- Логотип футбольный клуб Барнет (Лондон)Барнет 1.15 7 15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 1.85 3.5 4
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптон -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун 1.17 6.5 15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 4.3 3.5 1.8
Франция. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Марсель -:-  Бордо 2.1 3.2 3.75
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб НантНант -:- Логотип футбольный клуб ТулузаТулуза 2.02 3.3 3.55
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб МетцМетц -:- Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан 1.55 3.55 6.3
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ирис Клуб де КруаИрис Клуб де Круа -:- Логотип футбольный клуб ДижонДижон - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БастияБастия -:- Логотип футбольный клуб КанКан - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 13 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил 2.2 3.15 3.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер -:- Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун 2.2 3.3 3.1
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато -:- Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 3 3 2.5
03:10 сегодня Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 2.7 2.85 2.8
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун -:- Логотип футбольный клуб Сан-ТельмоСан-Тельмо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Дефенсорес УнидосДефенсорес Унидос -:- Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ 4.5 2.8 1.9
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
02:05 сегодня Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто -:- Логотип футбольный клуб Институто (Кордоба)Институто 1.8 3 4.6
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
00:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас 1:0 Логотип футбольный клуб МидлендМидленд - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эль ПорвенирЭль Порвенир -:- Логотип футбольный клуб Док СудДок Суд - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 5 тур 1 X 2
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида -:- Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас - - -
01:40 сегодня Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал -:- Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас - - -
Германия. Кубок 2018/2019, 3 раунд 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб НюрнбергНюрнберг 2.1 3.35 3.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер 6.4 4.7 1.45
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д -:- Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)Вердер 1.5 4.3 6.3
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург -:- Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн 3.15 3.5 2.2
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима -:- Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас - - -
Колумбия. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб КортулуаКортулуа -:- Логотип футбольный клуб Экспресо Рохо (Сипакира)Экспресо Рохо - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БоготаБогота -:- Логотип футбольный клуб Депор ФК (Кали)Депор ФК - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак -:- Логотип футбольный клуб СараевоСараево - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш -:- Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда -:- Логотип футбольный клуб Работнички (Скопье)Работнички - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл -:- Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Алашкерт (Мартуни)Алашкерт -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
05:00 сегодня Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб МариборМарибор - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички -:- Логотип футбольный клуб Ригас ФСРигас ФС - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХальмстадХальмстад -:- Логотип футбольный клуб Мьельбю (Сельвесборг)Мьельбю - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб ТистедТистед - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
03:36 сегодня Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара -:- Логотип футбольный клуб ВеракрусВеракрус - - -
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Семак: «Игра Ракицкого и Барриоса оставила приятное впечатление»

вчера, 23:29

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от игры новичков команды Ярослава Ракицкого и Вильмара Барриоса в товарищеском матче с «Дюделанжем».

Не думаю, что Барриосу понадобится много времени на адаптацию. Конечно, переезд в другую страну для него будет более сложным, привыкнуть к ребятам и общению с ними будет немного сложнее, но не думаю, что ему придётся долго привыкать к нашей игре. Сегодня он смотрелся хорошо. Считаю, это тот футболист, который нужен нашей команде. 

Думаю, оба новичка сыграли хорошо. Никаких нареканий нет, виден уровень их мастерства. Игра новичков оставила приятное впечатление.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   18 / 794
сегодня в 00:47
А они разве играли?
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Гавроша
   10 / 794
сегодня в 00:30
Луис Адриано посмеялся )))
Гавроша
Гавроша ответил 25процентный клоун
   44 / 794
сегодня в 00:20
По бумажке Фурсенко прочитал ,а вот колумбийцу в феврале и марте будет очень дико на морозе в новой команде
Не замерзнет, у нас стадион закрытый, мы не спартак из которого бегут все подряд.
25процентный клоун
25процентный клоун
   10 / 794
вчера в 23:51
По бумажке Фурсенко прочитал ,а вот колумбийцу в феврале и марте будет очень дико на морозе в новой команде
Алексей Соломонов
Алексей Соломонов
вчера в 23:50
вот только руки тренера не было и нет в Зените,с каждым матчем пусть и товар...не удивляюсь в неспособности Семака как тренера,пусть у Кононова поучится,рановато с Уфы ушёл...
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   46 / 794
вчера в 23:45
Не знаю вся игра п....ц плохое впечатление оставило, прибавлять нужно во всем.) Если хотят пройти Феньку.) Барриос вообще вроде не на своей позиций играл, если я все правильно понял.
пятый палец Гинера
пятый палец Гинера
   114 / 794
вчера в 23:40
Все видели какое впечатление они оставили. Но разве Семак скажет, что они хреново сыграли? Фурсенко и вся зенитовская секта слагает басни о величие зенитовской селекции. А то что потратили более 20 млн, с газовый трубы не убудет.
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