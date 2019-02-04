Семак: «Игра Ракицкого и Барриоса оставила приятное впечатление»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от игры новичков команды Ярослава Ракицкого и Вильмара Барриоса в товарищеском матче с «Дюделанжем».

Не думаю, что Барриосу понадобится много времени на адаптацию. Конечно, переезд в другую страну для него будет более сложным, привыкнуть к ребятам и общению с ними будет немного сложнее, но не думаю, что ему придётся долго привыкать к нашей игре. Сегодня он смотрелся хорошо. Считаю, это тот футболист, который нужен нашей команде.

Думаю, оба новичка сыграли хорошо. Никаких нареканий нет, виден уровень их мастерства. Игра новичков оставила приятное впечатление.