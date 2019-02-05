«Ливерпуль» теряет очки, «Сити» побеждает. Итоги 25-го тура АПЛ

Завершились матчи 25-го тура чемпионата Англии.
«Вест Хэм» - «Ливерпуль» 1:1
Голы: Антонио 28 - Мане 22
«Манчестер Сити» - «Арсенал» 3:1
Голы: Агуэро 1, Агуэро 43, Агуэро 60 - Косьельни 10
«Лестер» - «Манчестер Юнайтед» 0:1
Гол: Рэшфорд 9
«Челси» - «Хаддерсфилд Таун» 5:0
Голы: Игуаин 16, Азар 45+1 (пенальти), Азар 66, Игуаин 69, Луис 86
«Тоттенхэм» - «Ньюкасл Юнайтед» 1:0 (0:0)
Гол: Сон 83
«Эвертон» - «Вулверхэмптон» 1:3
Голы: Андре Гомеш 27 - Рубен Невеш 7 (пенальти), Хименес 45, Дендонкер 66
«Кристал Пэлас» - «Фулхэм» 2:0
Голы: Миливоевич 25 (пенальти), Шлупп 87
«Бернли» - «Саутгемптон» 1:1
Голы: Барнс 90 (пенальти) - Редмонд 55
«Брайтон» - «Уотфорд» 0:0
«Кардифф» - «Борнмут» 2:0
Голы: Рид 5 (пенальти), Рид 46
Пеллегрини браво, выполнил данное слово, молорик!
Пеллегрини браво, выполнил данное слово, молорик!
Просто дно, как можно так играть..
Просто дно, как можно так играть..