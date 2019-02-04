«Зенит» сыграл вничью с «Дюделанжем»

«Зенит» сыграл вничью с люксембургским клубом «Дюделанж» в товарищеском матче.
«Зенит» - «Дюделанж» 0:0
Состав «Зенита»: Лунев, Ракицкий, Иванович, Смольников, Жирков, Эрнани, Барриос, Маркизио, Кузяев (Воробьев 32), Дриусси, Дзюба.
Главный тренер: Сергей Семак.
Ранее московское «Динамо» сыграло вничью с ташкентским «Локомотивом».
Любите вы спартачи свои ггрешки на других валить . Впрочем все как обычно))
Любите вы спартачи свои ггрешки на других валить . Впрочем все как обычно))
Любите вы спартачи свои ггрешки на других валить. факты на лицо... теперь свободен
Любите вы спартачи свои ггрешки на других валить. факты на лицо... теперь свободен
А ветку вы действительно за76и.
А ветку вы действительно за76и.
Чего еще ожидать от болел свиней.
Чего еще ожидать от болел свиней.
Вон у паралельного то же такой символ на аве.
Так тоже как и ты за свиней болеет.
Вон у паралельного то же такой символ на аве.
Так тоже как и ты за свиней болеет.
ахахаха
ахахаха
Спартачей разбирал на атомы помню.
А вот свиней последний раз уделал Пльзень.
Спартачей разбирал на атомы помню.
А вот свиней последний раз уделал Пльзень.
Я Макс 29 Лет.
Дружим?
Я Макс 29 Лет.
Дружим?
ошибки допускают все.
ошибки допускают все.
Это даёт +100 к карме.
Это даёт +100 к карме.