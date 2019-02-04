«Зенит» сыграл вничью с «Дюделанжем»

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Англия. Кубок 2018/2019, 4-й раунд, переигровка 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд -:- Логотип футбольный клуб Барнет (Лондон)Барнет 1.15 7 15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 1.85 3.5 4
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптон -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун 1.17 6.5 15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 4.3 3.5 1.8
Франция. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Марсель -:-  Бордо 2.1 3.2 3.75
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб НантНант -:- Логотип футбольный клуб ТулузаТулуза 2.02 3.3 3.55
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб МетцМетц -:- Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан 1.55 3.55 6.3
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ирис Клуб де КруаИрис Клуб де Круа -:- Логотип футбольный клуб ДижонДижон - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БастияБастия -:- Логотип футбольный клуб КанКан - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 13 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил 2.2 3.15 3.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер -:- Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун 2.2 3.3 3.1
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато -:- Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 3 3 2.5
03:10 сегодня Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 2.7 2.85 2.8
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун -:- Логотип футбольный клуб Сан-ТельмоСан-Тельмо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Дефенсорес УнидосДефенсорес Унидос -:- Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ 4.5 2.8 1.9
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
02:05 сегодня Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто -:- Логотип футбольный клуб Институто (Кордоба)Институто 1.8 3 4.6
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
00:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас 1:0 Логотип футбольный клуб МидлендМидленд - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эль ПорвенирЭль Порвенир -:- Логотип футбольный клуб Док СудДок Суд - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 5 тур 1 X 2
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида -:- Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас - - -
01:40 сегодня Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал -:- Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас - - -
Германия. Кубок 2018/2019, 3 раунд 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб НюрнбергНюрнберг 2.1 3.35 3.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер 6.4 4.7 1.45
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д -:- Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)Вердер 1.5 4.3 6.3
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург -:- Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн 3.15 3.5 2.2
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима -:- Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас - - -
Колумбия. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб КортулуаКортулуа -:- Логотип футбольный клуб Экспресо Рохо (Сипакира)Экспресо Рохо - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БоготаБогота -:- Логотип футбольный клуб Депор ФК (Кали)Депор ФК - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак -:- Логотип футбольный клуб СараевоСараево - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш -:- Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда -:- Логотип футбольный клуб Работнички (Скопье)Работнички - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл -:- Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Алашкерт (Мартуни)Алашкерт -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
05:00 сегодня Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб МариборМарибор - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички -:- Логотип футбольный клуб Ригас ФСРигас ФС - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХальмстадХальмстад -:- Логотип футбольный клуб Мьельбю (Сельвесборг)Мьельбю - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб ТистедТистед - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
03:36 сегодня Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара -:- Логотип футбольный клуб ВеракрусВеракрус - - -
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«Зенит» сыграл вничью с «Дюделанжем»

вчера, 21:47
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб ДюделанжДюделанжМатч завершен

«Зенит» сыграл вничью с люксембургским клубом «Дюделанж» в товарищеском матче.

«Зенит» - «Дюделанж» 0:0

Состав «Зенита»: Лунев, Ракицкий, Иванович, Смольников, Жирков, Эрнани, Барриос, Маркизио, Кузяев (Воробьев 32), Дриусси, Дзюба.
Главный тренер: Сергей Семак.

Ранее московское «Динамо» сыграло вничью с ташкентским «Локомотивом».

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12 ответил Озеров
   6 / 794
сегодня в 00:55
Тебе надо ты и говори, по поводу стрелочника это тебе к другану твоему Байкалу, он за стрелочников болеет. А ветку вы действительно за76и.
не поленился и подсчитал, что только ты оставил в этой ветке 16 сообщений, а все про на других валишь , вот и в случае со "свиньями" аналогичная же ситуация

Любите вы спартачи свои ггрешки на других валить . Впрочем все как обычно))
Озеров
Озеров ответил mangoх12
   179 / 794
сегодня в 00:42
не поленился и подсчитал, что только ты оставил в этой ветке 16 сообщений, а все про зас76ли на других валишь , вот и в случае со свиньями аналогичная же ситация Любите вы спартачи свои ггрешки на других валить. факты на лицо... теперь свободен
    mangoх12
    mangoх12 ответил Озеров
       6 / 794
    сегодня в 00:38
    Тебе надо ты и говори, по поводу стрелочника это тебе к другану твоему Байкалу, он за стрелочников болеет. А ветку вы действительно за76и.
      Озеров
      Озеров ответил mangoх12
         179 / 794
      сегодня в 00:28
      всю ветку уже давно свиньи испоганили , ты скажи лупику и спартачу чтоб срочно авы меняли))
      Тебе надо ты и говори, по поводу стрелочника это тебе к другану твоему Байкалу, он за стрелочников болеет.

      А ветку вы действительно за76и.
      Морозовский
      Морозовский
         18 / 794
      сегодня в 00:27
      Шесть дизлайков за один пост у меня от Степана - РЕКОРДСМЕН СТЕПАН!!!
      mangoх12
      mangoх12 ответил Озеров
         6 / 794
      сегодня в 00:24
      Ну давай погань ветку дальше. Чего еще ожидать от болел свиней.
      всю ветку уже давно свиньи испоганили , ты скажи лупику и спартачу чтоб срочно авы меняли))
      mangoх12
      mangoх12 ответил Озеров
         6 / 794
      сегодня в 00:22
      Ну давай погань ветку дальше. Чего еще ожидать от болел свиней.
      вот именно что от тебя еще ожидать , стрелочник )) ты меня радуешь, сам себя стесняешься))
      Озеров
      Озеров ответил mangoх12
         179 / 794
      сегодня в 00:18
      ну или так
      Ну давай погань ветку дальше.

      Чего еще ожидать от болел свиней.
      mangoх12
      mangoх12 ответил Озеров
         6 / 794
      сегодня в 00:17
      Мне чего стесняться ромбика? Ты стесняйся, вы все про свиней пишете.
      а вот и ваши фаны

      Гавроша
      Гавроша
         44 / 794
      сегодня в 00:17
      Этот дюделанж не такой и слабый - уфе с ним повозиться пришлось. А спартаку пятерочку бы отгрузили.
      mangoх12
      mangoх12 ответил Озеров
         6 / 794
      сегодня в 00:16
      Мне чего стесняться ромбика? Ты стесняйся, вы все про свиней пишете.
      ну или так

      Озеров
      Озеров ответил mangoх12
         179 / 794
      сегодня в 00:16
      ну конечно ахахаха
      Ну это ваши домыслы, Спартачи так не считают.

      Вон у паралельного то же такой символ на аве.

      Так тоже как и ты за свиней болеет.
      mangoх12
      mangoх12 ответил Озеров
         6 / 794
      сегодня в 00:13
      Мне чего стесняться ромбика? Ты стесняйся, вы все про свиней пишете.
        Озеров
        Озеров ответил mangoх12
           179 / 794
        сегодня в 00:11
        если так стесняешься своего символа то явно не тот клуб выбрал ахаха
        Мне чего стесняться ромбика? Ты стесняйся, вы все про свиней пишете.
        mangoх12
        mangoх12 ответил Озеров
           6 / 794
        сегодня в 00:10
        Это когда ПАОК вас уделывал? ну ка напомни. Спартачей разбирал на атомы помню. А вот свиней последний раз уделал Пльзень.
        если так стесняешься своего символа то явно не тот клуб выбрал ахаха
        Озеров
        Озеров ответил mangoх12
           179 / 794
        сегодня в 00:05
        ахаха размечтался, какая свиньям победа на Реалом если их даже ПАОК укатывает в газон
        Это когда ПАОК вас уделывал? ну ка напомни.

        Спартачей разбирал на атомы помню.

        А вот свиней последний раз уделал Пльзень.
        korn3512
        korn3512 ответил Zenit_84
           89 / 794
        сегодня в 00:04
        Я тож думал зенька влетит! Но нет, выстоял
        LOpp
        LOpp ответил Foxes
           7 / 794
        сегодня в 00:01
        Шансы думаю 50 на 50. Фенербахче на 17 месте шли, щас в себя приходят 2 матча выиграли. Легко с ними точно не будет Зениту.
        Zenit_84
        Zenit_84
           70 / 794
        вчера в 23:59
        Нежданчик
        Озеров
        Озеров ответил Хороший Малый
           179 / 794
        вчера в 23:59
        Я поставил минус тебе,не серчай ) Я Макс 29 Лет. Дружим?
        Дружим я Павел. В Питере последний раз я был в 1990м году.
        mangoх12
        mangoх12 ответил Озеров
           6 / 794
        вчера в 23:58
        Я тоже не пойму, че тут свиньи раздухарились? Влетели какой то Пльзени, и вылетели из еврокубков. Даже победа над Реалом не спасла свиней.
        ахаха размечтался, какая свиньям победа на Реалом если их даже ПАОК укатывает в газон
        Хороший Малый
        Хороший Малый ответил Озеров
           80 / 794
        вчера в 23:57
        Минуса, не видно кто ставит.
        Я поставил минус тебе,не серчай )
        Я Макс 29 Лет.
        Дружим?
        Озеров
        Озеров ответил Хороший Малый
           179 / 794
        вчера в 23:53
        я стараюсь не оскорблять людей,бывает если выведут. Вип тут не причем,я так же бываю в банах. Если ты адекватный парень давай общаться,я не против,не важно за кого болеешь. Минус поставил не в тихую.
        Минуса, не видно кто ставит.
        Озеров
        Озеров ответил Гавроша
           179 / 794
        вчера в 23:52
        Глупые пупсики не понимают, что в контрольных матчах не нужен результат. У нас идет плановая подготовка к сезону.
        Так ты втолкуй это Барриусу, а то он так и не поймет.
        Хороший Малый
        Хороший Малый ответил Foxes
           80 / 794
        вчера в 23:51
        Я больше чем уверен, Зенит не пройдет Фенербахче!
        Время покажет.
        Foxes
        Foxes ответил LOpp
           99 / 794
        вчера в 23:50
        Включили в заявку Кокорина) Это даёт +100 к карме.
        Я больше чем уверен, Зенит не пройдет Фенербахче!
        Гавроша
        Гавроша ответил Спартак лучший в мире
           44 / 794
        вчера в 23:50
        помню как Спартак принимали в питере. Шеренгами стояли питерские спартаковцы и встречали с файерами и флагами Спартака вонючих никто нигде так не встречает. Пирифирия, хехех
        У нас нет пупсиков, видно из москвы пораньше приехали, и сами себя встречали.
        Хороший Малый
        Хороший Малый ответил LOpp
           80 / 794
        вчера в 23:49
        Включили в заявку Кокорина) Это даёт +100 к карме.
        это говорит что клуб верит в Игрока.
        ошибки допускают все.
        Гавроша
        Гавроша
           44 / 794
        вчера в 23:48
        А комментов-то сколько для контрольного матча. Вот что значит Зенит Великий!
        LOpp
        LOpp ответил Foxes
           7 / 794
        вчера в 23:48
        Включили в заявку Кокорина)
        Это даёт +100 к карме.
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