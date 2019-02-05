Разгром от «Реала», ничья «Барсы» и другие результаты 22-го тура Примеры

Завершились матчи 22-го тура чемпионата Испании.
«Барселона» - «Валенсия» 2:2
Голы: Лионель Месси 39 (пенальти), Лионель Месси 64 - Гамейро 24, Парехо 32 (пенальти)
«Реал» - «Алавес» 3:0
Голы: Бензема 30, Винисиус Жуниор 80, Мариано Диас 90+1
«Бетис» - «Атлетико» 1:0
Гол: Каналес 64 (пенальти)
«Сельта» - «Севилья» 1:0
Гол: Йокушлу 72
«Райо Вальекано» - «Леганес» 1:2
Голы: Гарсия 83 - Брэйтуэйт 36, Эн-Несири 85
«Вильярреал» - «Эспаньол» 2:2
Голы: Иборра 37, Касорла 65 (пенальти) - Бонера 75 (автогол), Росалес 81
«Эйбар» - «Жирона» 3:0
Голы: Пенья 37, Шарлес 46, Шарлес 57 (пенальти)
«Уэска» - «Вальядолид» 4:0
Голы: Гальего 19, Пулидо 50, Гомес 53, Авила 77
«Леванте» - «Хетафе» 0:0
«Реал Сосьедад» - «Атлетик» 2:1
Голы: Ойарсабаль 16, Виллиан Жозе 45 - Рауль Гарсия 82