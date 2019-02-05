«Ливерпуль» потерял очки в матче с «Вест Хэмом»

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Вест Хэмом» в матче 25-го тура чемпионата Англии. Отрыв «красных» от «Манчестер Сити» теперь составляет три балла. «Вест Хэм», имея в своем активе 32 очка, располагается на 12-м месте.
Лондон, стадион Лондон Стэдиум
«Вест Хэм» - «Ливерпуль» 1:1 (1:1)
Голы: Антонио 28 - Мане 22
«Вест Хэм»: Фабьянски, Крессуэлл, Огбонна, Диоп, Фредерикс, Андерсон (Масуаку 90), Райс, Нобл (Мба Обьянг 78), Снодграсс, Чичарито (Кэрролл 79), Антонио
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль.
«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Матип, Милнер, Кейта, Фабиньо, Лаллана (Шакири 69), Роберто Фирмино (Ориги 74), Мане, Салах
Главный тренер: Клопп Юрген.
Предупреждения: Матип 54, Чичарито 61
Судья: Фрэнд Кевин.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Напомним, что вчера «Манчестер Сити» одержал уверенную победу над лондонским «Арсеналом».
эх Ливерпуль
эх Ливерпуль
ГЫГЫГЫ
ГЫГЫГЫ
Закрывайте тогда смело эту, лигу пока не введут видеоповторы. В этом сезоне последний раз, когда повторы не решают исход матча. Именно поэтому "скаузерский" мешок хочет использовать свой последний шанс в истории стать чемпионами, и решает вложиться в судей. Разумно, ничего не скажешь. 👏
Вот только владельцы клуба не учли, что в их игроках нет характера, нет умения и духа решить важнейший момент. И что даже с помощью судей их кривоногие бегунки не умеют забивать один на один (внимание на скрин). В этом моменте с Ориги боковой снова не поднял флажок. Они пытались. 😂
Закрывайте тогда смело эту, лигу пока не введут видеоповторы. В этом сезоне последний раз, когда повторы не решают исход матча. Именно поэтому "скаузерский" мешок хочет использовать свой последний шанс в истории стать чемпионами, и решает вложиться в судей. Разумно, ничего не скажешь. 👏
Вот только владельцы клуба не учли, что в их игроках нет характера, нет умения и духа решить важнейший момент. И что даже с помощью судей их кривоногие бегунки не умеют забивать один на один (внимание на скрин). В этом моменте с Ориги боковой снова не поднял флажок. Они пытались. 😂
возможное чемпионство Ливера теперь становится очень шатким.А еще игры с Бормутом и МЮ на подходе ,да и ЛЧ с сосочниками.У Ситюков тоже будет сложная полоса.Но им ЛЧ мутное Шальке попало их скорее всего вынесут еще в первой игре.
возможное чемпионство Ливера теперь становится очень шатким.А еще игры с Бормутом и МЮ на подходе ,да и ЛЧ с сосочниками.У Ситюков тоже будет сложная полоса.Но им ЛЧ мутное Шальке попало их скорее всего вынесут еще в первой игре.
и если так пойдет то и в лч не так явные будут фавориты.
и если так пойдет то и в лч не так явные будут фавориты.
Это же твоё любимое
Это же твоё любимое
Когда мс последний раз был в финале лч? Или хотя бы ле?
Когда мс последний раз был в финале лч? Или хотя бы ле?
У тебя нарушение базовой логики. Мы говорили о команде Пирса. Причем тут период Мансура?
То что у тебя калькулятор, а не ПК и ты не в состоянии нормально поработать с поисковой строкой - уже не мои проблемы)
У тебя нарушение базовой логики. Мы говорили о команде Пирса. Причем тут период Мансура?
То что у тебя калькулятор, а не ПК и ты не в состоянии нормально поработать с поисковой строкой - уже не мои проблемы)
Во первых ты нам всем нагло врешь что с 2005 примерно начал болеть, во вторых ты сейчас так и делаешь что болеешь за клуб побогаче, но не титулованный, в третьих гуглишь «зал славы мс» и что мы видим? А ничего, потому что нет такого зала славы
Во первых ты нам всем нагло врешь что с 2005 примерно начал болеть, во вторых ты сейчас так и делаешь что болеешь за клуб побогаче, но не титулованный, в третьих гуглишь «зал славы мс» и что мы видим? А ничего, потому что нет такого зала славы