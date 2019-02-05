«Ливерпуль» потерял очки в матче с «Вест Хэмом»

сегодня, 00:50

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Вест Хэмом» в матче 25-го тура чемпионата Англии. Отрыв «красных» от «Манчестер Сити» теперь составляет три балла. «Вест Хэм», имея в своем активе 32 очка, располагается на 12-м месте.

Лондон, стадион Лондон Стэдиум

«Вест Хэм» - «Ливерпуль» 1:1 (1:1)

Голы: Антонио 28 - Мане 22

«Вест Хэм»: Фабьянски, Крессуэлл, Огбонна, Диоп, Фредерикс, Андерсон (Масуаку 90), Райс, Нобл (Мба Обьянг 78), Снодграсс, Чичарито (Кэрролл 79), Антонио

Главный тренер: Пеллегрини Мануэль.

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Матип, Милнер, Кейта, Фабиньо, Лаллана (Шакири 69), Роберто Фирмино (Ориги 74), Мане, Салах

Главный тренер: Клопп Юрген.

Предупреждения: Матип 54, Чичарито 61

Судья: Фрэнд Кевин.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Напомним, что вчера «Манчестер Сити» одержал уверенную победу над лондонским «Арсеналом».