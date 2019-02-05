«Ливерпуль» потерял очки в матче с «Вест Хэмом»

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Англия. Кубок 2018/2019, 4-й раунд, переигровка 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд -:- Логотип футбольный клуб Барнет (Лондон)Барнет 1.15 7 15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 1.85 3.5 4
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптон -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун 1.17 6.5 15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 4.3 3.5 1.8
Франция. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Марсель -:-  Бордо 2.15 3.2 3.6
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб НантНант -:- Логотип футбольный клуб ТулузаТулуза 2.02 3.3 3.55
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб МетцМетц -:- Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан 1.55 3.55 6.3
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ирис Клуб де КруаИрис Клуб де Круа -:- Логотип футбольный клуб ДижонДижон - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БастияБастия -:- Логотип футбольный клуб КанКан - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 13 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил 2.2 3.15 3.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер -:- Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун 2.2 3.3 3.1
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато 3:0 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 3.15 3.1 2.25
03:10 77’ Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х 3:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 2.7 2.85 2.8
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун -:- Логотип футбольный клуб Сан-ТельмоСан-Тельмо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Дефенсорес УнидосДефенсорес Унидос -:- Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ 4.5 2.8 1.9
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
02:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто 1:1 Логотип футбольный клуб Институто (Кордоба)Институто 2.1 2.95 3.75
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас 1:0 Логотип футбольный клуб МидлендМидленд - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эль ПорвенирЭль Порвенир -:- Логотип футбольный клуб Док СудДок Суд - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 5 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 2:1 Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас - - -
01:40 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал 1:0 Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас - - -
Германия. Кубок 2018/2019, 3 раунд 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб НюрнбергНюрнберг 2.1 3.35 3.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер 6.4 4.7 1.45
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д -:- Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)Вердер 1.5 4.3 6.3
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург -:- Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн 3.15 3.5 2.2
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
04:00 45’ Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима 0:0 Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас - - -
Колумбия. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб КортулуаКортулуа -:- Логотип футбольный клуб Экспресо Рохо (Сипакира)Экспресо Рохо - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БоготаБогота -:- Логотип футбольный клуб Депор ФК (Кали)Депор ФК - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак -:- Логотип футбольный клуб СараевоСараево - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш -:- Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда -:- Логотип футбольный клуб Работнички (Скопье)Работнички - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл -:- Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Алашкерт (Мартуни)Алашкерт -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
05:00 сегодня Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб МариборМарибор - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички -:- Логотип футбольный клуб Ригас ФСРигас ФС - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХальмстадХальмстад -:- Логотип футбольный клуб Мьельбю (Сельвесборг)Мьельбю - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб ТистедТистед - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
03:36 51’ Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара 0:0 Логотип футбольный клуб ВеракрусВеракрус - - -
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«Ливерпуль» потерял очки в матче с «Вест Хэмом»

сегодня, 00:50
Вест ХэмЛоготип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Вест Хэмом» в матче 25-го тура чемпионата Англии. Отрыв «красных» от «Манчестер Сити» теперь составляет три балла. «Вест Хэм», имея в своем активе 32 очка, располагается на 12-м месте.

Лондон, стадион Лондон Стэдиум

«Вест Хэм» - «Ливерпуль» 1:1 (1:1)
Голы: Антонио 28 - Мане 22

«Вест Хэм»: Фабьянски, Крессуэлл, Огбонна, Диоп, Фредерикс, Андерсон (Масуаку 90), Райс, Нобл (Мба Обьянг 78), Снодграсс, Чичарито (Кэрролл 79), Антонио
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль.

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Матип, Милнер, Кейта, Фабиньо, Лаллана (Шакири 69), Роберто Фирмино (Ориги 74), Мане, Салах
Главный тренер: Клопп Юрген.

Предупреждения: Матип 54, Чичарито 61

Судья: Фрэнд Кевин.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Напомним, что вчера «Манчестер Сити» одержал уверенную победу над лондонским «Арсеналом».

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Все комментарии
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   73 / 799
сегодня в 04:27
И так из года в год..
эх Ливерпуль
Leh
Leh ответил Шишанутый
сегодня в 04:26
Ты че несешь в каком месте мусульмане менее успешные? Мусульмане самые лучшие!! Это руские не успешные посмотри на их города везде одни развалины! И теперь посмотри на Грозный вот это красота! Мусульмане как постарались отстроили. А руские сами не чего не могут сделать везде у них разруха и грязь.
когда под боком бегает обезьянка с автоматом, приходится подкидывать ему дотации, чтобы отстроили себе такие хижины
cska plus
cska plus
   21 / 799
сегодня в 04:02
Молодцы молотобойцы, поставили фрица на место.
SSC Napoli
SSC Napoli
   455 / 799
сегодня в 03:47
Будем чемпионами, говорили они!
ГЫГЫГЫ
Остапчук 67
Остапчук 67
   276 / 799
сегодня в 03:30
Хрень полная.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   293 / 799
сегодня в 03:25
МС тоже еще будет терять.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   24 / 799
сегодня в 03:14
Ну вот и кончился отрыв!
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   280 / 799
сегодня в 02:59
Анивей напомни мне как МЮ сыграл в Лондоне с этим середняком? Кажется этот середняк вас сделал без шансов для МЮ. А про судей, Мосс кажется тоже вам с Бернли помог, но это конечно же был 200% пенальти, а Дин помогал с Лестером, но опять же это нормально, зато Ливерпуль тянут к титулу, логика типичного манка.
anyway
anyway
   110 / 799
сегодня в 02:19
Главный претендент на Чемпионство только благодаря арбитру и голу с офсайда с позором спас свое очко в матче с середняком. И это убожество и посмешище будет считать, что они достойны титула АПЛ? 😂

Закрывайте тогда смело эту, лигу пока не введут видеоповторы. В этом сезоне последний раз, когда повторы не решают исход матча. Именно поэтому "скаузерский" мешок хочет использовать свой последний шанс в истории стать чемпионами, и решает вложиться в судей. Разумно, ничего не скажешь. 👏

Вот только владельцы клуба не учли, что в их игроках нет характера, нет умения и духа решить важнейший момент. И что даже с помощью судей их кривоногие бегунки не умеют забивать один на один (внимание на скрин). В этом моменте с Ориги боковой снова не поднял флажок. Они пытались. 😂
XL-965
XL-965
   632 / 799
сегодня в 02:17
Не повторилась бы история сезона 2013/2014
Слава ВМСУ
Слава ВМСУ ответил Tott_Hot
сегодня в 02:05
Знаешь почему вы менее успешны в современной истории? Потому ВСЕГДА реагируете на любые провокации. Вами легко управлять, вашим гневом. Умный мимо пройдет, но только не мусульмане. P.S. Я не шовинист, не нацист, не провокатор. Живу в мусульманской республике и все вижу своими глазами.
МУСУЛЬМАНЕ придумали Интернет, Космос, Формулу 1, построили Нью Йорк, Париж, Лондон, Сенкт-Петербург пока вы с друзьями пили водку. Думай что пишешь.
alexov222
alexov222
   23 / 799
сегодня в 01:59
С олимпийского передают,что мусороуборочные машины не справляются с количеством красных перьев на стадионе...не в курсе кто насорил?)) А в Баварии объявили о готовом сценарии короткометражного мультфильма для взрослых в красных тонах)
alexov222
alexov222 ответил allemz
   23 / 799
сегодня в 01:47
Он даже не фан Ливера. Помню, на ветках ПСЖ ошивался, еще наезжал на меня, когда Неймара петушили. А сейчас вдруг за Ливер притопил)
Наверное у него просто бессонница . Я заметил,когда ему не отвечают,он начинает общаться с модераторами)
Горожане
Горожане
   244 / 799
сегодня в 01:45
dimagas1
dimagas1
   421 / 799
сегодня в 01:43
Сложная игра.но ВХ в этом сезоне уже отбирал очки и команд из 6-ки.Как-то
возможное чемпионство Ливера теперь становится очень шатким.А еще игры с Бормутом и МЮ на подходе ,да и ЛЧ с сосочниками.У Ситюков тоже будет сложная полоса.Но им ЛЧ мутное Шальке попало их скорее всего вынесут еще в первой игре.
Хаким Магамедов
Хаким Магамедов ответил alexov222
сегодня в 01:41
Блин,надо для дедов отдельный раздел создать на этом сайте,чтоб они там своими чижиками мерились
кто такие деды, чижики
Шишанутый
Шишанутый ответил Tott_Hot
   48 / 799
сегодня в 01:40
Знаешь почему вы менее успешны в современной истории? Потому ВСЕГДА реагируете на любые провокации. Вами легко управлять, вашим гневом. Умный мимо пройдет, но только не мусульмане. P.S. Я не шовинист, не нацист, не провокатор. Живу в мусульманской республике и все вижу своими глазами.
Ты че несешь в каком месте мусульмане менее успешные? Мусульмане самые лучшие!! Это руские не успешные посмотри на их города везде одни развалины! И теперь посмотри на Грозный вот это красота! Мусульмане как постарались отстроили. А руские сами не чего не могут сделать везде у них разруха и грязь.
Bavaria_M
Bavaria_M
   307 / 799
сегодня в 01:37
что то думаю не быть ливру чемпионом.
и если так пойдет то и в лч не так явные будут фавориты.
AdamsonM
AdamsonM ответил allemz
   564 / 799
сегодня в 01:36
Он даже не фан Ливера. Помню, на ветках ПСЖ ошивался, еще наезжал на меня, когда Неймара петушили. А сейчас вдруг за Ливер притопил)
Память у тебя девичья
allemz
allemz ответил alexov222
   10 / 799
сегодня в 01:35
Блин,надо для дедов отдельный раздел создать на этом сайте,чтоб они там своими чижиками мерились
Он даже не фан Ливера. Помню, на ветках ПСЖ ошивался, еще наезжал на меня, когда Неймара петушили. А сейчас вдруг за Ливер притопил)
AdamsonM
AdamsonM ответил allemz
   564 / 799
сегодня в 01:34
Юзер Амиго? У тебя нарушение базовой логики. Мы говорили о команде Пирса. Причем тут период Мансура? То что у тебя калькулятор, а не ПК и ты не в состоянии нормально поработать с поисковой строкой - уже не мои проблемы)
Амиго, у тебя нарушения логики я тебе вообще то и написал, что мс в период пирса были как Спанч боб
Sheffield United
Sheffield United
   781 / 799
сегодня в 01:34
Ливерпуль обречён!
AdamsonM
AdamsonM ответил Scuderia Ferrari
   564 / 799
сегодня в 01:33
Ну если ты не знаешь, как по-английски зал славы, то всё понятно =))
    alexov222
    alexov222
       23 / 799
    сегодня в 01:33
    Блин,надо для дедов отдельный раздел создать на этом сайте,чтоб они там своими чижиками мерились
    AdamsonM
    AdamsonM ответил Scuderia Ferrari
       564 / 799
    сегодня в 01:32
    Ну тогда у Ливерпуля сейчас нет истории.
    Финал лч финал ле, постоянно место в биг 4, лучший игрок апл это по твоему сейчас нет истории?

    Когда мс последний раз был в финале лч? Или хотя бы ле?
    allemz
    allemz ответил AdamsonM
       10 / 799
    сегодня в 01:32
    Ты второгодник? Во первых ты нам всем нагло врешь что с 2005 примерно начал болеть, во вторых ты сейчас так и делаешь что болеешь за клуб побогаче, но не титулованный, в третьих гуглишь «зал славы мс» и что мы видим? А ничего, потому что нет такого зала славы
      Scuderia Ferrari
      Scuderia Ferrari ответил AdamsonM
         8 / 799
      сегодня в 01:29
      Титулы главное в футболе, у мс их нет вот и вся история
      Ну тогда у Ливерпуля сейчас нет истории.
      AdamsonM
      AdamsonM ответил Scuderia Ferrari
         564 / 799
      сегодня в 01:28
      Обратились на явно провокационную тему. Можно подумать, в России до 2005-го года у Ливерпуля много фанов было. Я, правда, не знаю, при СССР знали о забугорном футболе, это у более возрастных фанов надо спрашивать. Что значит "не было истории"?
      Титулы главное в футболе, у мс их нет вот и вся история
      Scuderia Ferrari
      Scuderia Ferrari ответил AdamsonM
         8 / 799
      сегодня в 01:28
      Ты второгодник? Во первых ты нам всем нагло врешь что с 2005 примерно начал болеть, во вторых ты сейчас так и делаешь что болеешь за клуб побогаче, но не титулованный, в третьих гуглишь «зал славы мс» и что мы видим? А ничего, потому что нет такого зала славы
      Ну если ты не знаешь, как по-английски зал славы, то всё понятно =))
      AdamsonM
      AdamsonM ответил allemz
         564 / 799
      сегодня в 01:28
      Ты двоечник? Подсказываю, гуглишь: "Зал славы Манчестер Сити". Учи матчасть.
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