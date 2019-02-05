Ничья в Риме, осечка «Ювентуса» и другие результаты 22-го тура Серии А

Завершились матчи 22-го тура чемпионата Италии.
«Ювентус» - «Парма» 3:3
Голы: Криштиану Роналду 37, Ругани 61, Криштиану Роналду 67 - Барилла 65, Жервиньо 74, Жервиньо 90+3
«Интернационале» - «Болонья» 0:1
Гол: Сантандер 33
«Наполи» - «Сампдория» 3:0
Голы: Милик 25, Инсинье 26, Верди 89 (пенальти)
«Рома» - «Милан» 1:1
Голы: Дзаньоло 47 - Пёнтек 25
«Фрозиноне» - «Лацио» 0:1 (0:1)
Гол: Кайседо 36
«Кальяри» - «Аталанта» 0:1
Гол: Хатебур 50
СПАЛ - «Торино» 0:0
«Дженоа» - «Сассуоло» 1:1
Голы: Санабрия 41 - Джуричич 28
«Удинезе» - «Фиорентина» 1:1
Голы: Ларсен 56 - Фернандеш 65
«Эмполи» - «Кьево» 2:2
Голы: Капуто 45, Капуто 52 - Джаккерини 31, Стемпиньски 45