Тульский «Арсенал» проиграл «Жетысу»

Тульский «Арсенал» уступил «Жетысу» в контрольном поединке на сборе в Белеке.
«Арсенал» (Россия) - «Жетысу» (Казахстан) 1:2 (1:1)
Голы: Джорджевич 43 (пенальти) - Хромцов 5, Оганесян 86.
«Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров (Хагуш 60), Коне (Володько 60), Беляев (Хлусевич 60), Альварес (Аджоев 60), Кадири (Денисов 60), Ткачев, Мирзов (Сокол 60), Бакаев (Лесовой 60), Кангва (Костадинов 46), Джорджевич (Макаров 60).
Ранее московское «Динамо» сыграло вничью с ташкенстким «Локомотивом».
Самая крупная победа — 6:0 («Зенит», Кокчетав, 1992), 7:1 (ЦСКА, Алматы, 1992).
Самая крупная победа — 6:0 («Зенит», Кокчетав, 1992), 7:1 (ЦСКА, Алматы, 1992).