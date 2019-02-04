«Лацио» одержал минимальную победу над «Фрозиноне»

«Лацио» обыграл «Фрозиноне» в матче 22-го тура чемпионата Италии.
«Лацио» (35 очков) располагается на шестом месте в турнирной таблице национального первенства, «Фрозиноне» (13 очков) - предпоследний.
Фрозиноне, стадион Бенито Стирпе
«Фрозиноне» - «Лацио» 0:1 (0:1)
Гол: Кайседо 36
«Фрозиноне»: Спортиелло, Капуано, Саламон, Крайнц (Чиофани 75), Дзампано, Чибса, Вивиани (Саммарко 76), Валсания (Тротта 81), Бегетто, Пинамонти, Чьяно
Главный тренер: Барони Марко.
«Лацио»: Стракоша, Баштуш, Ачерби, Раду, Марушич, Пароло, Бадель (Лейва 57), Альберто (Лулич 65), Дурмиси, Кайседо (Бериша 58), Иммобиле
Главный тренер: Индзаги Симоне.
Предупреждения: Пароло 29, Кайседо 44, Лейва 61, Чьяно 66, Стракоша 80
Судья: Фаббри Микаэль.
Напомним, что вчера «Милан» сыграл вничью с «Ромой».