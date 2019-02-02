Черчесов награжден Саксонским Орденом Святого Георгия

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1 февраля в Дрездене прошел ежегодный бал, на котором вручались награды известным деятелям политики, культуры и спорта. «Орден благодарности» был вручен главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову за успехи с командой на ЧМ -2018.

Другие награды получили известный актер Ален Делон и принц Альбер. В 2009 году Орден вручили Владимиру Путину.

Орден представляет собой выполненную из золота точную копию «жемчужины» дрезденского музея «Gruene Gewoelbe» - статуэтки Святого Георгия, поражающего копьем дракона - на фоне полотнища с девизом «Adverso Flumine».

Черчесов выступил с речью после получения награды.

Получить для меня столь высокую награду - большая честь. Я играл в Дрездене и поэтому слышал об этой премии, которую вручают представители правительства Саксонии. Благодарю организаторов за столь высокую оценку моих заслуг в работе со сборной России на домашнем чемпионате мира. Но вместе с тем расцениваю эту награду как признание всей нашей страны за блестящую организацию чемпионата мира по футболу и сборной России - за яркое выступление на этом крупном турнире.

Ранее Черчесов стал лауреатом премии Eventiada IPRA Golden World Awards 2018