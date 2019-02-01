Катар выиграл Кубок Азии

сегодня, 19:15

Катар стал обладателем Кубка Азии. В решающем матче была повержена сборная Японии со счетом 3:1.

Япония - Катар - 1:3 (0:2)

Голы : Минамино 69 — Али 12, Абдулазиз 27, Афиф 82 (пен).

Нападающий команды Катара Али Алмоез забил 9 мячей на турнире, превзойдя рекорд иранца Али Даеи, который в 1996 году забил 8 голов.