Катар выиграл Кубок Азии

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Испания. Примера 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Уэска -:-  Вальядолид 2.25 3.1 3.4
Германия. Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Ганновер-96 -:-  РБ Лейпциг 5.3 4.1 1.6
Франция. Лига 1 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Лилль -:-  Ницца 1.88 3.45 4.85
Австралия. А-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней 1:5 Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс 10.5 6.8 1.2
Албания. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 41’ Логотип футбольный клуб ТиранаТирана 1:1 Логотип футбольный клуб Теута (Дуррес)Теута - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 30 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон -:- Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти 2.3 3.35 3
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х 0:4 Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс 5 3.7 1.65
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо -:- Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес 1.5 3.8 6
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 3.6 3.2 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель -:- Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа -:- Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги -:- Логотип футбольный клуб Депортиво ЛаферререДепортиво Лаферрере - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб МускронМускрон -:- Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа 2.5 3.15 2.7
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория 1:1 Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Жувентуд (Кашиас-ду-Сул)Жувентуд 2:2 Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас - - -
02:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио 4:0 Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа 2:2 Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:30 11’ Логотип футбольный клуб ИнгольштадтИнгольштадт 0:0 Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург 2 3.3 3.6
20:30 9’ Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург 1:0 Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадт 2.5 3.1 2.8
Германия. Третья лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пройcсен МюнстерПройcсен Мюнстер -:- Логотип футбольный клуб КайзерслаутернКайзерслаутерн 2.7 2.95 2.65
Испания. Сегунда 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб МалагаМалага -:- Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия 1.75 3.1 5.3
Италия. Серия B 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче -:- Логотип футбольный клуб Асколи ПиккиоАсколи Пиккио 1.75 3.15 5.2
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Этникос (Ахна)Этникос -:- Логотип футбольный клуб Анагенниси Деринейя (Дериниас)Анагенниси Деринейя - - -
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Онсе Кальдас (Манисалес)Онсе Кальдас 1:0 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка 3:1 Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима - - -
Кубок Азии 2019, Финал 1 X 2
17:00 Матч завершен  Япония 1:3  Катар - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур -:- Логотип футбольный клуб СередСеред - - -
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 3:3 Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 2:0 Логотип футбольный клуб Хебей ЧФ (Циньхуандао)Хебей ЧФ - - -
14:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд -:- Логотип футбольный клуб Хэнань Цз (Чжэнчжоу)Хэнань Цз - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен 2:2 Логотип футбольный клуб Шкендия (Тетово)Шкендия - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В 1:1 Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс 1.8 3.35 4.4
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гуанчжоу ЭвГуанчжоу Эв 0:2 Логотип футбольный клуб Динамо БрестДинамо Брест - - -
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма 0:1 Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Динамо Тб (Тбилиси)Динамо Тб - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник -:- Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш -:- Логотип футбольный клуб Спартак Тр (Трнава)Спартак Тр - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КарвинаКарвина 4:1 Логотип футбольный клуб ТыхыТыхы - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П 2:2 Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс -:- Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 -:- Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец 4:3 Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат 1.65 4 4.5
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХальмстадХальмстад 0:4 Логотип футбольный клуб Люнгбю (Конгес Люнгбю)Люнгбю - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлександрияАлександрия -:- Логотип футбольный клуб Пюник (Ереван)Пюник - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль -:- Логотип футбольный клуб Ходд (Ульстейнвик)Ходд - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОлесуннОлесунн -:- Логотип футбольный клуб БраттвагБраттваг - - -
20:00 42’ Логотип футбольный клуб Викинг (Ставангер)Викинг 4:0 Логотип футбольный клуб СолаСола - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстер (Векше)Эстер -:- Логотип футбольный клуб Йонкёпингс СёдраЙонкёпингс Сёдра - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Де Графсхап (Дутинхем)Де Графсхап -:- Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда 2.3 3.5 2.85
Португалия. Примейра 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве -:- Логотип футбольный клуб ТонделаТондела 1.95 3.35 3.85
Румыния. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Конкордия (Кяжна)Конкордия 0:1 Логотип футбольный клуб БотошаниБотошани 4.6 1.7 3.7
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан -:- Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 2.45 2.85 3.05
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:30 9’ Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче 1:0 Логотип футбольный клуб Гёзтепе (Измир)Гёзтепе 1.65 3.95 4.7
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 22 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб РилРил -:- Логотип футбольный клуб Конуи БороКонуи Боро - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Денбиг ТаунДенбиг Таун -:- Логотип футбольный клуб ХоливеллХоливелл - - -
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аберистуит ТаунАберистуит Таун -:- Логотип футбольный клуб ЛландудноЛландудно - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян -:- Логотип футбольный клуб АяччоАяччо 1.73 3.05 5.7
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГаврГавр -:- Логотип футбольный клуб БрестБрест 2.8 2.9 2.65
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШаторуШатору -:- Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль 2.8 2.8 2.8
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОсерОсер -:- Логотип футбольный клуб Ред Стар (Сен-Уэн)Ред Стар 1.5 3.6 7.3
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 2.2 3.2 3.25
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МетцМетц -:- Логотип футбольный клуб ТруаТруа 1.6 3.45 6.3
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сошо (Монбельяр)Сошо -:- Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон 4 3.1 1.95
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПарижПариж -:- Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан 1.85 2.9 5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб НьорНьор -:- Логотип футбольный клуб НансиНанси 2.17 2.95 3.55
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 42’ Логотип футбольный клуб Локомотива Зг (Загреб)Локомотива Зг 0:0 Логотип футбольный клуб Интер (Запрешич)Интер 1.5 4 6
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок -:- Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс 2.35 3.15 2.95
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Катар выиграл Кубок Азии

сегодня, 19:15
ЯпонияЛоготип футбольный клуб Япония1 : 3Логотип футбольный клуб КатарКатарМатч завершен

Катар стал обладателем Кубка Азии. В решающем матче была повержена сборная Японии со счетом 3:1.

Япония - Катар - 1:3 (0:2)
Голы: Минамино 69 — Али 12, Абдулазиз 27, Афиф 82 (пен).

Нападающий команды Катара Али Алмоез забил 9 мячей на турнире, превзойдя рекорд иранца Али Даеи, который в 1996 году забил 8 голов.

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Все комментарии
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   164 / 819
сегодня в 20:40
Хави прям Ванга мать его за ногу
lemon_kg
lemon_kg ответил eleven LC
   612 / 819
сегодня в 20:29
Перед чм 2022 который пройдёт в Катаре именно Катар стал победителем кубка Азии,хотя до этого не побеждал на этом турнире никогда! Это явный купленый турнир!
Если не смотрел игру, ненадо умничать! Каиар по делу выиграл, второй тайм Японцы играли очень даже хорошо бились но все равно не дажали!
Хороший Малый
Хороший Малый
   143 / 819
сегодня в 20:22
kotmyshka
kotmyshka
   116 / 819
сегодня в 20:17
Крепкая сборная у Катара
loko7
loko7
   475 / 819
сегодня в 20:12
К чемпионату мира готов!
нечитайло
нечитайло
   566 / 819
сегодня в 20:10
Поздравляем
Leha-ha50
Leha-ha50
   17 / 819
сегодня в 20:07
Катар мог и больше забить, каждая вылазка заканчивалась опасным моментом. Ну а после двух шедевральных голов игра успокоилась. Япошки крутились вокруг штрафной и бились как мухи о стекло. Да и гол то случайный забили.
Уверенная победа Катара !!!
Gahi
Gahi
   356 / 819
сегодня в 20:07
Катар красавцы заслуженно победили а голы все на загляденья, бумерангом возвратился пенальти не справедливо поставленный в ворота Иранцам в полуфинале. Японцы начали горячится это окончательно их и подвело. Катар серьезно нацелился на Кубок Мира и с этой командой придется всем считаться в этом турнире.
drug01
drug01
   96 / 819
сегодня в 20:05
Не ждали.....
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Алексей Коротеев
   17 / 819
сегодня в 20:03
Обычным японцам эти Курилы - фиолетово ! Многие даже не знают где они находятся , впрочем как и мы с вами ! А мечтатели -это политиканы ,как японские ,так и наши ! Лишь бы повы ....тся друг перед другом ,да бабло народное распилить !
Про "мы" не надо!!! У меня с географией был в школе полный порядок!!!
particular
particular
   91 / 819
сегодня в 19:58
Шейхи успешно катнУли пробный шар..:))
А япона-мама слабенько в подыгрыше подсуетилась..:))
Apsny
Apsny
   79 / 819
сегодня в 19:58
Покурили японцы).
ДАША Д
ДАША Д
   107 / 819
сегодня в 19:57
Катар к чемпионату мира готов!
Bayern Best
Bayern Best
   100 / 819
сегодня в 19:53
Нежданчик.
Abverin
Abverin
   473 / 819
сегодня в 19:52
Катар в Азии примерно такой же, как спартак в России.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Медив
   4 / 819
сегодня в 19:50
Он и тренировать будет не хуже Сарри
ermak6848
ermak6848
   211 / 819
сегодня в 19:48
Остаётся только Порадоваться за Успехи КАТАРА !!!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил eleven LC
   94 / 819
сегодня в 19:48
Перед чм 2022 который пройдёт в Катаре именно Катар стал победителем кубка Азии,хотя до этого не побеждал на этом турнире никогда! Это явный купленый турнир!
Да и зачем надо было так открыто, 6-0 с КНДР, Японию 3-1!!!
Нет чтоб в финале 1-0, типа сенсация!!!

Всё слишком палевно, как и Россия на ЧМ!!!
Египет против Уругвая, Уругвай в самом конце забил после углового.
Уругвай у Саудовской Аравии тоже еле-еле выиграл.
А против России они можно сказать вообще не играли 5-0 и 3-1!
А этот Уругвай вынес Россию!
Испания была никакой!
Насчёт Хорватии говорили, что Центробанк РФ простил долги Хорватии перед этой игрой!
После того, что творилось на ЧМ в России, не удивлюсь, если Катар дойдёт до 1/2 финала ЧМ!!!
Foxes
Foxes
   122 / 819
сегодня в 19:47
Поздравляю Катар!
nnb199O
nnb199O
   262 / 819
сегодня в 19:46
Фантастика..
Без вариантов для Японий, и вообще Катар на классе обыграл всех соперников на своем пути, и достойно выиграли КА.
ЦСКА Москва навсегда
ЦСКА Москва навсегда
   13 / 819
сегодня в 19:46
Нежданчик :) Катар с победой!
Groove000
Groove000 ответил vinyardrip
   605 / 819
сегодня в 19:43
А гном, че не смог карликов обучить?))
Не, Гном занят... Рыдает, что никогда не сможет сыграть за великий пищевик)
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   396 / 819
сегодня в 19:42
Так они и ЧМ выиграют.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Leha-ha50
   175 / 819
сегодня в 19:39
Первые два гола просто супер!!! Катар победил заслуженно. Мечтатели о Курилах играли ну очень беззубо!!! Да и трудно играть с атлетами , когда у тебя в команде игроки ростом 1м50см в прыжке!!!
Обычным японцам эти Курилы - фиолетово ! Многие даже не знают где они находятся , впрочем как и мы с вами ! А мечтатели -это политиканы ,как японские ,так и наши ! Лишь бы повы ....тся друг перед другом ,да бабло народное распилить !
Лакшери
Лакшери
   47 / 819
сегодня в 19:39
что за ... Вылезли изнеоткуда и всех порвали , бред . Купили турнир , перед ЧМ . пдц
mangoх12
mangoх12
   9 / 819
сегодня в 19:38
да понятно что заплатили
eleven LC
eleven LC
   160 / 819
сегодня в 19:36
Перед чм 2022 который пройдёт в Катаре именно Катар стал победителем кубка Азии,хотя до этого не побеждал на этом турнире никогда!
Это явный купленый турнир!
EAGuar As
EAGuar As
   34 / 819
сегодня в 19:34
С победой Катар .
95-shishani-95
95-shishani-95
   94 / 819
сегодня в 19:33
Перес, возьми этого Али!!! Недорого обойдется я думаю!
Против КНДР 4 голов из 6 забил!!! +голевая передача
Romeo 777
Romeo 777
   162 / 819
сегодня в 19:33
Действительно нежданчик, но заслуженно, с победой!
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