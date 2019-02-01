Катар выиграл Кубок Азии

Катар стал обладателем Кубка Азии. В решающем матче была повержена сборная Японии со счетом 3:1.
Япония - Катар - 1:3 (0:2)
Голы: Минамино 69 — Али 12, Абдулазиз 27, Афиф 82 (пен).
Нападающий команды Катара Али Алмоез забил 9 мячей на турнире, превзойдя рекорд иранца Али Даеи, который в 1996 году забил 8 голов.
Уверенная победа Катара !!!
Уверенная победа Катара !!!
А япона-мама слабенько в подыгрыше подсуетилась..:))
А япона-мама слабенько в подыгрыше подсуетилась..:))
Нет чтоб в финале 1-0, типа сенсация!!!
Всё слишком палевно, как и Россия на ЧМ!!!
Египет против Уругвая, Уругвай в самом конце забил после углового.
Уругвай у Саудовской Аравии тоже еле-еле выиграл.
А против России они можно сказать вообще не играли 5-0 и 3-1!
А этот Уругвай вынес Россию!
Испания была никакой!
Насчёт Хорватии говорили, что Центробанк РФ простил долги Хорватии перед этой игрой!
После того, что творилось на ЧМ в России, не удивлюсь, если Катар дойдёт до 1/2 финала ЧМ!!!
Нет чтоб в финале 1-0, типа сенсация!!!
Всё слишком палевно, как и Россия на ЧМ!!!
Египет против Уругвая, Уругвай в самом конце забил после углового.
Уругвай у Саудовской Аравии тоже еле-еле выиграл.
А против России они можно сказать вообще не играли 5-0 и 3-1!
А этот Уругвай вынес Россию!
Испания была никакой!
Насчёт Хорватии говорили, что Центробанк РФ простил долги Хорватии перед этой игрой!
После того, что творилось на ЧМ в России, не удивлюсь, если Катар дойдёт до 1/2 финала ЧМ!!!
Без вариантов для Японий, и вообще Катар на классе обыграл всех соперников на своем пути, и достойно выиграли КА.
Без вариантов для Японий, и вообще Катар на классе обыграл всех соперников на своем пути, и достойно выиграли КА.
Это явный купленый турнир!
Это явный купленый турнир!
Против КНДР 4 голов из 6 забил!!! +голевая передача
Против КНДР 4 голов из 6 забил!!! +голевая передача