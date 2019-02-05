Сигурдарсон: «Карпин - фантастический специалист»

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Англия. Кубок 2018/2019, 4-й раунд, переигровка 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд -:- Логотип футбольный клуб Барнет (Лондон)Барнет 1.15 7 15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 1.85 3.5 4
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптон -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун 1.17 6.5 15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 4.2 3.3 1.85
Франция. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Марсель -:-  Бордо 2.25 3.25 3.6
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб НантНант -:- Логотип футбольный клуб ТулузаТулуза 2.1 3.3 3.6
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб МетцМетц -:- Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан 1.55 3.55 6.3
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ирис Клуб де КруаИрис Клуб де Круа -:- Логотип футбольный клуб ДижонДижон - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БастияБастия -:- Логотип футбольный клуб КанКан - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 13 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил 2.2 3.15 3.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер -:- Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун 2.2 3.3 3.1
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато 3:0 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 3.15 3.1 2.25
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х 3:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.35 3.95 14
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун -:- Логотип футбольный клуб Сан-ТельмоСан-Тельмо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Дефенсорес УнидосДефенсорес Унидос -:- Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ 4.5 2.8 1.9
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
02:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто 1:1 Логотип футбольный клуб Институто (Кордоба)Институто 7.5 3.5 1.5
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас 1:0 Логотип футбольный клуб МидлендМидленд - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эль ПорвенирЭль Порвенир -:- Логотип футбольный клуб Док СудДок Суд - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 5 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 2:1 Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас - - -
01:40 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал 1:0 Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас - - -
Германия. Кубок 2018/2019, 3 раунд 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб НюрнбергНюрнберг 2.1 3.35 3.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер 6.5 4.95 1.42
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д -:- Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)Вердер 1.5 4.3 6.3
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург -:- Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн 3.15 3.5 2.2
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима 2:0 Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас - - -
Колумбия. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КортулуаКортулуа 2:1 Логотип футбольный клуб Экспресо Рохо (Сипакира)Экспресо Рохо - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БоготаБогота -:- Логотип футбольный клуб Депор ФК (Кали)Депор ФК - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак -:- Логотип футбольный клуб СараевоСараево - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс 4:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш -:- Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл -:- Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда -:- Логотип футбольный клуб Работнички (Скопье)Работнички - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб МариборМарибор - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички -:- Логотип футбольный клуб Ригас ФСРигас ФС - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Алашкерт (Мартуни)Алашкерт -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХальмстадХальмстад -:- Логотип футбольный клуб Мьельбю (Сельвесборг)Мьельбю - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб ТистедТистед - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
03:36 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара 0:0 Логотип футбольный клуб ВеракрусВеракрус - - -
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Сигурдарсон: «Карпин - фантастический специалист»

сегодня, 08:50

Исландский нападающий «Ростова» Бьерн Сигурдарсон рассказал об итогах учебно-тренировочного сбора в Катаре, где прошел Кубок «Матч Премьер».

Это был отличный сбор. В Дохе прекрасная погода и замечательные условия для тренировок. Результат самого турнира не самый приятный — мы проиграли все три матча, но получили хороший опыт, который должен нам пригодиться в официальных встречах.

Думаю, решающий отрезок мы проведем еще лучше. Та тренировочная база, которую мы заложим во время зимнего перерыва, поможет нам улучшить свою игру. Мы сделаем всё возможное, чтобы добыть путевку в Лигу Европы и стать одной из лучших команд РПЛ. Это непросто, но вполне достижимо для нас.

Карпин — лучший тренер в моей карьере. Он знает, как разговаривать с игроками, доходчиво объясняет им то, что от них требуется. Фантастический специалист.

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Все комментарии
drive45
drive45
   484 / 793
сегодня в 10:44
Давай Бьерн наваливай,все зависит только от тебя минимум 10 до конца этого сезона не включая Кубковых встреч надо забить.Очень надеемся, верим , поддерживаем.
ermak6848
ermak6848
   113 / 793
сегодня в 10:33
Исландия - чудесная страна!!!
sir_Alex
sir_Alex
   21 / 793
сегодня в 10:23
Das ist fantastisch! 😁😁😁
Морозовский
Морозовский
   16 / 793
сегодня в 10:11
Всё нормально! Валера даже Семака поддержал на этих сборах, чтобы тот не впал в глубокую депрессию!
161регион
161регион
   92 / 793
сегодня в 09:24
Удачи в кубке и чемпионате!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
   12 / 793
сегодня в 08:54
Видно что игрок искренне говорит,и сожалеет о том что проиграли три матча ,хотя разгромлены были лишь раз слабой командой из-за глупых ошибок вратаря. А тот же газпроэкт дважды был втоптан и его болелам не стыдно
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