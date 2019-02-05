Сигурдарсон: «Карпин - фантастический специалист»

Исландский нападающий «Ростова» Бьерн Сигурдарсон рассказал об итогах учебно-тренировочного сбора в Катаре, где прошел Кубок «Матч Премьер».

Это был отличный сбор. В Дохе прекрасная погода и замечательные условия для тренировок. Результат самого турнира не самый приятный — мы проиграли все три матча, но получили хороший опыт, который должен нам пригодиться в официальных встречах.

Думаю, решающий отрезок мы проведем еще лучше. Та тренировочная база, которую мы заложим во время зимнего перерыва, поможет нам улучшить свою игру. Мы сделаем всё возможное, чтобы добыть путевку в Лигу Европы и стать одной из лучших команд РПЛ . Это непросто, но вполне достижимо для нас.

Карпин — лучший тренер в моей карьере. Он знает, как разговаривать с игроками, доходчиво объясняет им то, что от них требуется. Фантастический специалист.