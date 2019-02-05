Экс-тренер «Рубина»: «Семак сумеет найти на Азмуна управу»

Бывший тренер «Рубина» Дмитрий Кузнецов прокомментировал переход нападающего казанцев Сердара Азмуна в «Зенит».

Азмун должен прийтись ко двору в «Зените». Он отличается от другого форварда питерцев Артема Дзюбы и является более быстрым и прыгучим нападающим. Его настрой и устойчивость полностью будут зависеть от тренера. Бердыев в «Рубине» и «Ростове» был для него как отец, и Сердар слушал его во всем. Думаю, что и Семак с его авторитетом сумеет найти на иранца управу. В целом от трансфера выиграли все: «Зенит» получил хорошего форварда, Азмун сделал серьезный шаг вперед в карьере, а «Рубин» неплохо заработал.