Нигматуллин: «Слышал, что Барриос - это второй опорник в мире после Канте»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин оценил качества Леандро Паредеса и Вильмара Барриоса. Первый полузащитник ушел из «Зенита» в ПСЖ , второй - сменил «Бока Хуниорс» на петербургский клуб.

Паредеса и Барриоса нельзя сравнивать — это разноплановые футболисты. Слышал мнения, что Вильмар — чуть ли не второй-третий опорник в мировом футболе после Нголо Канте. Весьма громкие заявления, и будет интересно посмотреть, насколько колумбиец их оправдает.

Паредес же не оставил никакого вразумительного впечатления и скорее красовался на футбольном поле. Аргентинец больше любил себя в «Зените», а не «Зенит» в себе. Думаю, о его уходе не сожалеет ни руководство клуба, ни главный тренер питерцев.