Нигматуллин: «Слышал, что Барриос - это второй опорник в мире после Канте»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин оценил качества Леандро Паредеса и Вильмара Барриоса. Первый полузащитник ушел из «Зенита» в ПСЖ, второй - сменил «Бока Хуниорс» на петербургский клуб.
Паредеса и Барриоса нельзя сравнивать — это разноплановые футболисты. Слышал мнения, что Вильмар — чуть ли не второй-третий опорник в мировом футболе после Нголо Канте. Весьма громкие заявления, и будет интересно посмотреть, насколько колумбиец их оправдает.
Паредес же не оставил никакого вразумительного впечатления и скорее красовался на футбольном поле. Аргентинец больше любил себя в «Зените», а не «Зенит» в себе. Думаю, о его уходе не сожалеет ни руководство клуба, ни главный тренер питерцев.
Нголошку из проэкта абрамовича сильно пиарят, а у него лишний вес и он просто лентяй.))))
Нголошку из проэкта абрамовича сильно пиарят, а у него лишний вес и он просто лентяй.))))
Бразильские болельщики Флуминенсе:
Juan Cordeiro
– Мне очень нравится Айртон, но к концу года он сильно сдал, так что продать его прямо сейчас, до того, как его трансферная стоимость еще упадет – лучший вариант.
antonio_damotta
– Пусть Айртон идет с Богом. Пятое колесо в нашей телеге.
André Oliveira
– Хорошие и легкие деньги сделал «Флуминенсе» на Айртоне.
Aw_x9burger
– Аминь! Прощай, наш сонный левый бровочник.
AndressaSigolo
– Хорошо, что Айртон уходит. В конце года он стал очень часто «косячить».
lucasmacedo_98
– 7 миллионов евро? Ну и на том спасибо. 51 матч, 0 голов, множество ляпов.
leoerreriass
– Мой отец, который болеет за «Флуминенсе», часто поносил Айртона на чем свет стоит, потому что в каждой игре он привозил по меньшей мере два голевых момента.
hextiestyle
– Нужно быть сумасшедшим любителем водки, чтобы купить Айртона за 30 миллионов реалов.
cesar_bortolini
– Айртон – переоцененный игрок.
Leonardo Souza
– Сильно сомневаюсь, что «Флуминенсе» мог продать Айртона «Спартаку» за 30 миллионов реалов. Обычно они плохо торгуются.
jovileite
– Отличная сделка для «Флуминенсе».
Бразильские болельщики Флуминенсе:
Juan Cordeiro
– Мне очень нравится Айртон, но к концу года он сильно сдал, так что продать его прямо сейчас, до того, как его трансферная стоимость еще упадет – лучший вариант.
antonio_damotta
– Пусть Айртон идет с Богом. Пятое колесо в нашей телеге.
André Oliveira
– Хорошие и легкие деньги сделал «Флуминенсе» на Айртоне.
Aw_x9burger
– Аминь! Прощай, наш сонный левый бровочник.
AndressaSigolo
– Хорошо, что Айртон уходит. В конце года он стал очень часто «косячить».
lucasmacedo_98
– 7 миллионов евро? Ну и на том спасибо. 51 матч, 0 голов, множество ляпов.
leoerreriass
– Мой отец, который болеет за «Флуминенсе», часто поносил Айртона на чем свет стоит, потому что в каждой игре он привозил по меньшей мере два голевых момента.
hextiestyle
– Нужно быть сумасшедшим любителем водки, чтобы купить Айртона за 30 миллионов реалов.
cesar_bortolini
– Айртон – переоцененный игрок.
Leonardo Souza
– Сильно сомневаюсь, что «Флуминенсе» мог продать Айртона «Спартаку» за 30 миллионов реалов. Обычно они плохо торгуются.
jovileite
– Отличная сделка для «Флуминенсе».