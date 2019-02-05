Нигматуллин: «Слышал, что Барриос - это второй опорник в мире после Канте»

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Англия. Кубок 2018/2019, 4-й раунд, переигровка 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд -:- Логотип футбольный клуб Барнет (Лондон)Барнет 1.15 7 15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 1.85 3.5 4
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптон -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун 1.17 6.5 15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 4.2 3.3 1.85
Франция. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Марсель -:-  Бордо 2.25 3.25 3.6
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб НантНант -:- Логотип футбольный клуб ТулузаТулуза 2.1 3.3 3.6
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб МетцМетц -:- Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан 1.55 3.55 6.3
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ирис Клуб де КруаИрис Клуб де Круа -:- Логотип футбольный клуб ДижонДижон - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БастияБастия -:- Логотип футбольный клуб КанКан - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 13 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил 2.2 3.15 3.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер -:- Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун 2.2 3.3 3.1
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато 3:0 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 3.15 3.1 2.25
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х 3:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.35 3.95 14
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун -:- Логотип футбольный клуб Сан-ТельмоСан-Тельмо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Дефенсорес УнидосДефенсорес Унидос -:- Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ 4.5 2.8 1.9
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
02:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто 1:1 Логотип футбольный клуб Институто (Кордоба)Институто 7.5 3.5 1.5
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас 1:0 Логотип футбольный клуб МидлендМидленд - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эль ПорвенирЭль Порвенир -:- Логотип футбольный клуб Док СудДок Суд - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 5 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 2:1 Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас - - -
01:40 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал 1:0 Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас - - -
Германия. Кубок 2018/2019, 3 раунд 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб НюрнбергНюрнберг 2.1 3.35 3.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер 6.5 4.95 1.42
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д -:- Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)Вердер 1.5 4.3 6.3
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург -:- Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн 3.15 3.5 2.2
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима 2:0 Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас - - -
Колумбия. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КортулуаКортулуа 2:1 Логотип футбольный клуб Экспресо Рохо (Сипакира)Экспресо Рохо - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БоготаБогота -:- Логотип футбольный клуб Депор ФК (Кали)Депор ФК - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак -:- Логотип футбольный клуб СараевоСараево - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс 4:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш -:- Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл -:- Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда -:- Логотип футбольный клуб Работнички (Скопье)Работнички - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб МариборМарибор - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички -:- Логотип футбольный клуб Ригас ФСРигас ФС - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Алашкерт (Мартуни)Алашкерт -:- Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХальмстадХальмстад -:- Логотип футбольный клуб Мьельбю (Сельвесборг)Мьельбю - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб ТистедТистед - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
03:36 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара 0:0 Логотип футбольный клуб ВеракрусВеракрус - - -
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Нигматуллин: «Слышал, что Барриос - это второй опорник в мире после Канте»

сегодня, 08:34

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин оценил качества Леандро Паредеса и Вильмара Барриоса. Первый полузащитник ушел из «Зенита» в ПСЖ, второй - сменил «Бока Хуниорс» на петербургский клуб.

Паредеса и Барриоса нельзя сравнивать — это разноплановые футболисты. Слышал мнения, что Вильмар — чуть ли не второй-третий опорник в мировом футболе после Нголо Канте. Весьма громкие заявления, и будет интересно посмотреть, насколько колумбиец их оправдает.

Паредес же не оставил никакого вразумительного впечатления и скорее красовался на футбольном поле. Аргентинец больше любил себя в «Зените», а не «Зенит» в себе. Думаю, о его уходе не сожалеет ни руководство клуба, ни главный тренер питерцев.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответил ВЦСПС 3
   12 / 793
сегодня в 11:16
согласен ,и плюс он Сарри сливает с бельгяшкой карликом
25процентный клоун
25процентный клоун ответил ВЦСПС 3
   12 / 793
сегодня в 11:15
то что не подходит газпроэкту по цене и гамме
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Bruno Senna
   12 / 793
сегодня в 11:15
могу точно сказать ,что Фернандо я сравнил с колумбийским ноунэймом ,которое он кстати не выдерживает
mihaluch
mihaluch
   146 / 793
сегодня в 10:58
Барриос второй или третий, это смотря с какого конца считать.
ВЦСПС 3
ВЦСПС 3 ответил 25процентный клоун
   200 / 793
сегодня в 10:46
Фернандо во сто раз сильнее безмозглой французской деревяшки, за счёт партнёров выигравшей ЧМ.))))
Нголошку из проэкта абрамовича сильно пиарят, а у него лишний вес и он просто лентяй.))))
ВЦСПС 3
ВЦСПС 3 ответил Bruno Senna
   200 / 793
сегодня в 10:44
А что такое канте?
Гавроша
Гавроша ответил Evilhuman
   47 / 793
сегодня в 10:40
Ох уж эти завистливые хряки, тут как тут уже и на этой ветке, похвастались бы лучше своими громкими приобретениями...
Они защитника, который стоил 1,5 млн. купили за 7, поэтому и злятся. А уж какой он игрок......

Бразильские болельщики Флуминенсе:

Juan Cordeiro
– Мне очень нравится Айртон, но к концу года он сильно сдал, так что продать его прямо сейчас, до того, как его трансферная стоимость еще упадет – лучший вариант.

antonio_damotta
– Пусть Айртон идет с Богом. Пятое колесо в нашей телеге.

André Oliveira
– Хорошие и легкие деньги сделал «Флуминенсе» на Айртоне.

Aw_x9burger
– Аминь! Прощай, наш сонный левый бровочник.

AndressaSigolo
– Хорошо, что Айртон уходит. В конце года он стал очень часто «косячить».

lucasmacedo_98
– 7 миллионов евро? Ну и на том спасибо. 51 матч, 0 голов, множество ляпов.

leoerreriass
– Мой отец, который болеет за «Флуминенсе», часто поносил Айртона на чем свет стоит, потому что в каждой игре он привозил по меньшей мере два голевых момента.

hextiestyle
– Нужно быть сумасшедшим любителем водки, чтобы купить Айртона за 30 миллионов реалов.

cesar_bortolini
– Айртон – переоцененный игрок.

Leonardo Souza
– Сильно сомневаюсь, что «Флуминенсе» мог продать Айртона «Спартаку» за 30 миллионов реалов. Обычно они плохо торгуются.

jovileite
– Отличная сделка для «Флуминенсе».
Bruno Senna
Bruno Senna ответил 25процентный клоун
сегодня в 10:40
Уж не хочешь ли ты сказать, что Фернандо сильнее Нголо Канте?🤣
Гавроша
Гавроша ответил FERIS
   47 / 793
сегодня в 10:35
А стыдно как всегда за свиней.
Стыдно за пупсиков.
sir_Alex
sir_Alex
   21 / 793
сегодня в 10:34
Говорят, что кур доят)))))
Novograd
Novograd
   645 / 793
сегодня в 10:30
опача сказал
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил Морозовский
   541 / 793
сегодня в 10:28
А я слышал, что и "Зенит" второй в Мире, после "Анжи"!
Делит второе-третье места с Анжи и Енисеем.
Морозовский
Морозовский
   16 / 793
сегодня в 10:25
А я слышал, что и "Зенит" второй в Мире, после "Анжи"!
time out
time out ответил parallels
   50 / 793
сегодня в 10:20
а я с тобой разве разговариваю? у лоппа хотя бы мозги на месте, что выгодно отличает его на твоём фоне.
Я заметил, что на твоем фоне он выгодно отличается во всех отношениях. Но стыдно за зенит.
parallels
parallels ответил time out
   6 / 793
сегодня в 10:16
а я с тобой разве разговариваю? у лоппа хотя бы мозги на месте, что выгодно отличает его на твоём фоне.
time out
time out ответил parallels
   50 / 793
сегодня в 10:12
piercman - пирсмэн. есличо. но мне пофиг)
Пирсмэн, говоришь? Но мне пофиг, стыдно-то за зенит!
FERIS
FERIS
   39 / 793
сегодня в 10:00
А стыдно как всегда за свиней.
Evilhuman
Evilhuman
   130 / 793
сегодня в 09:55
Ох уж эти завистливые хряки, тут как тут уже и на этой ветке, похвастались бы лучше своими громкими приобретениями...
parallels
parallels ответил LOpp
   6 / 793
сегодня в 09:38
От кого слышал Литейного или Пикерман?
piercman - пирсмэн. есличо. но мне пофиг)
LOpp
LOpp
   7 / 793
сегодня в 09:26
От кого слышал Литейного или Пикерман?
Большой Карай
Большой Карай
   297 / 793
сегодня в 09:20
Посмотрим на него.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   207 / 793
сегодня в 09:10
Такую глупость мог сказать только Степка Литейный
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
   159 / 793
сегодня в 08:49
такое мог выдать только Генадий Орлов )))
Т34
Т34 ответил Jeck Denielse
   9 / 793
сегодня в 08:48
Теперь - первый....
Ну, если только первый на продажу. Цветом не вышел, голубого мало, больше коричневого. Не вписывается в цвета зенита)))
25процентный клоун
25процентный клоун
   12 / 793
сегодня в 08:47
Нголо Канте ,который не играет в еврокубках и движет свою команду в апл на 6 тое место?)))
25процентный клоун
25процентный клоун
   12 / 793
сегодня в 08:44
Фернандо чемпион России и обладатель лучшего удара со стандартов и лучшего длинного паса в чемпе , вряд-ли колумбийский зулус такое сравнение выдержит,замерзнет скорее всего
Т34
Т34
   9 / 793
сегодня в 08:43
А я слышал, что в зените все игроки лучшие в мире, но почему-то стыдно за зенит.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   17 / 793
сегодня в 08:40
Теперь - первый....
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