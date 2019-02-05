Адвокат Кокорина: «Песня Gangnam Style в России не запрещена»

Андрей Ромашов, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, поделился мыслями об открытом письме футболиста, в котором он извиняется за содеянное.
Мы общаемся с Кокориным каждый день: говорили вчера, встретимся и сегодня. Мы ежедневно знакомимся с материалами дела. Ознакомление происходит без вопросов, грех было бы жаловаться. Ранее в СМИ писали, что из-за песни Gangnam Style дело может быть квалифицировано по экстремистской статье? Эта песня в России не запрещена. Когда человек обратился к футболистам с вопросом, не про него ли они пели, обвиняемые ответили, что Пак просто похож на главного героя. Это было, никто этого не отрицает. То, что Пак нецензурно высказался в адрес футболистов, из-за чего начался конфликт, тоже в материалах дела указано.
Открытое письмо Кокорина — его личная инициатива. Адвокаты про это письмо не знали. Он писал его одному из знакомых, чтобы опубликовали. Он давно придерживался этой позиции: не раз извинялся, раскаивался. И в «Кофемании» он извинялся перед всеми за инцидент. Это в лишний раз характеризует его отношение к случившемуся.
Так что раздули эту историю преднамеренно.
Чинуша оказался мстителным мерзким типом.
Так что раздули эту историю преднамеренно.
Чинуша оказался мстителным мерзким типом.
Он циничный и скрытный, но вполне может спускать на развлечения в разы больше.
А футболёры как дети малые, я не оправдываю их, но в сложившейся ситуации они как раз жертвы.
...а про "короткие руки", я в том смысле, что физически не смог дать отпор гопникам-миллионерам
Он циничный и скрытный, но вполне может спускать на развлечения в разы больше.
А футболёры как дети малые, я не оправдываю их, но в сложившейся ситуации они как раз жертвы.
...а про "короткие руки", я в том смысле, что физически не смог дать отпор гопникам-миллионерам
Все вокруг 321 расы, один Кокорин Чапаев.
Все вокруг 321 расы, один Кокорин Чапаев.
Язык длинный, а руки короткие.
Язык длинный, а руки короткие.
Один чиновник решил доказать, что Кокоша никто, и он его "с Землёй сравняет", всего-то из-за исполнения "Гагнам стайл".
Ну, и правосудие на стороне человека, который драку спровоцировал, но физически был способен только "кидать понты".
Один чиновник решил доказать, что Кокоша никто, и он его "с Землёй сравняет", всего-то из-за исполнения "Гагнам стайл".
Ну, и правосудие на стороне человека, который драку спровоцировал, но физически был способен только "кидать понты".