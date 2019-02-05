Адвокат Кокорина: «Песня Gangnam Style в России не запрещена»

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Англия. Кубок 2018/2019, 4-й раунд, переигровка 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд -:- Логотип футбольный клуб Барнет (Лондон)Барнет 1.15 7 15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 1.85 3.5 4
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптон -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун 1.16 6.6 15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 4.2 3.3 1.85
Франция. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Марсель -:-  Бордо 2.4 3.15 3.4
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб НантНант -:- Логотип футбольный клуб ТулузаТулуза 2 3.4 3.8
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб МетцМетц -:- Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан 1.45 4 7.2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ирис Клуб де КруаИрис Клуб де Круа -:- Логотип футбольный клуб ДижонДижон - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БастияБастия -:- Логотип футбольный клуб КанКан - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 13 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил 2.2 3.15 3.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер -:- Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун 2.2 3.3 3.1
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато 3:0 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 3.15 3.1 2.25
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х 3:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.35 3.95 14
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун -:- Логотип футбольный клуб Сан-ТельмоСан-Тельмо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Дефенсорес УнидосДефенсорес Унидос -:- Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ 4.5 2.8 1.9
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
02:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто 1:1 Логотип футбольный клуб Институто (Кордоба)Институто 7.5 3.5 1.5
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас 1:0 Логотип футбольный клуб МидлендМидленд - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эль ПорвенирЭль Порвенир -:- Логотип футбольный клуб Док СудДок Суд - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 5 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 2:1 Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас - - -
01:40 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал 1:0 Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас - - -
Германия. Кубок 2018/2019, 3 раунд 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб НюрнбергНюрнберг 1.9 3.6 3.9
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер 6.6 4.9 1.42
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д -:- Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)Вердер 1.5 4.3 6.3
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург -:- Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн 3.3 3.55 2.1
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима 2:0 Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас - - -
Колумбия. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КортулуаКортулуа 2:1 Логотип футбольный клуб Экспресо Рохо (Сипакира)Экспресо Рохо - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БоготаБогота -:- Логотип футбольный клуб Депор ФК (Кали)Депор ФК - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак -:- Логотип футбольный клуб СараевоСараево - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс 4:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 0:0 Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл -:- Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда -:- Логотип футбольный клуб Работнички (Скопье)Работнички - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб МариборМарибор 1.6 4.3 4.6
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички -:- Логотип футбольный клуб Ригас ФСРигас ФС - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь -:- Логотип футбольный клуб Алашкерт (Мартуни)Алашкерт - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХальмстадХальмстад -:- Логотип футбольный клуб Мьельбю (Сельвесборг)Мьельбю - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб ТистедТистед - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
03:36 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара 0:0 Логотип футбольный клуб ВеракрусВеракрус - - -
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Адвокат Кокорина: «Песня Gangnam Style в России не запрещена»

сегодня, 13:51

Андрей Ромашов, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, поделился мыслями об открытом письме футболиста, в котором он извиняется за содеянное.

Мы общаемся с Кокориным каждый день: говорили вчера, встретимся и сегодня. Мы ежедневно знакомимся с материалами дела. Ознакомление происходит без вопросов, грех было бы жаловаться. Ранее в СМИ писали, что из-за песни Gangnam Style дело может быть квалифицировано по экстремистской статье? Эта песня в России не запрещена. Когда человек обратился к футболистам с вопросом, не про него ли они пели, обвиняемые ответили, что Пак просто похож на главного героя. Это было, никто этого не отрицает. То, что Пак нецензурно высказался в адрес футболистов, из-за чего начался конфликт, тоже в материалах дела указано.

Открытое письмо Кокорина — его личная инициатива. Адвокаты про это письмо не знали. Он писал его одному из знакомых, чтобы опубликовали. Он давно придерживался этой позиции: не раз извинялся, раскаивался. И в «Кофемании» он извинялся перед всеми за инцидент. Это в лишний раз характеризует его отношение к случившемуся.

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Все комментарии
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   56 / 784
сегодня в 16:09
А Кокорин точно уверен в выборе адвоката? Какие-то детские отмазки и объяснения!
Inside91
Inside91
   228 / 784
сегодня в 15:55
Всё , выпускайте этих птенчиков и сажайте Пака)))
Верг
Верг
   349 / 784
сегодня в 15:34
Эта вообще шутка умственно отсталых школьников, тыкать пальцем в азиата и напевать эту шнягу. Ну славу богу кокоша от них совсем не ушел вперед!
VIPded
VIPded
   87 / 784
сегодня в 15:30
Футболеры даже в выборе адвокатов промахиваются...
FERIS
FERIS
   38 / 784
сегодня в 15:12
Если бы Кокорин дейсвительно зарядил стулом Паку по его башке,он бы в лучшем случае до сих пор лежал в реанимации.
Так что раздули эту историю преднамеренно.
Чинуша оказался мстителным мерзким типом.
aNOOBis
aNOOBis ответил ДАША Д
   219 / 784
сегодня в 15:10
В общем Пак всё это и спровоцировал.
Да!
aNOOBis
aNOOBis ответил tims
   219 / 784
сегодня в 15:09
А руки-то оказались у него длиннее, чем ты думал. Даже "Газпром" отошел в сторону... А что там (в том кафе с корейцем и быдлофутболистами) было, нам неизвестно. Надеюсь, суд расставить все на свои места... Но согласись, происшедшее с этими двумя приdурками - хороший урок для чрезмерно и чаще всего незаслуженно оплачиваемых футболистов РПЛ... Кстати, до понтов Коки с Пашей корейцу далеко. Одно шампанское, заказанное в свое время ими, чего стоит.
Да, ну, что мы знаем про похождения чиновника?
Он циничный и скрытный, но вполне может спускать на развлечения в разы больше.
А футболёры как дети малые, я не оправдываю их, но в сложившейся ситуации они как раз жертвы.

...а про "короткие руки", я в том смысле, что физически не смог дать отпор гопникам-миллионерам
Miaf
Miaf
   16 / 784
сегодня в 15:08
А по Арбату и Тверской ходит Александр Кокорин с тоской.
311
311
   70 / 784
сегодня в 14:53
Бананы тоже не запрещены! Но это не точно!)
ДАША Д
ДАША Д
   136 / 784
сегодня в 14:42
В общем Пак всё это и спровоцировал.
grazie100
grazie100 ответил tims
   288 / 784
сегодня в 14:40
Любопытно то, что есть люди которые подливают керосин в огонь и считают себя праведником и честным человеком.На самом деле это просто🐽.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   286 / 784
сегодня в 14:34
Зря адвокат это напоминает, хуже делает своему подзащитному. Ажиотаж только усугубляет положение.
Озеров
Озеров
   150 / 784
сегодня в 14:33
Ангел а не человек.

Все вокруг 321 расы, один Кокорин Чапаев.
Коля58
Коля58 ответил 161регион
   163 / 784
сегодня в 14:31
Кокоша оказывается рассист....в зеньке научился....уха ха ха
Да да ! )) Если песни поет то рассист )) Пугачева тоже да что там все певци и певицы ))
Коля58
Коля58 ответил tims
   163 / 784
сегодня в 14:29
А руки-то оказались у него длиннее, чем ты думал. Даже "Газпром" отошел в сторону... А что там (в том кафе с корейцем и быдлофутболистами) было, нам неизвестно. Надеюсь, суд расставить все на свои места... Но согласись, происшедшее с этими двумя приdурками - хороший урок для чрезмерно и чаще всего незаслуженно оплачиваемых футболистов РПЛ... Кстати, до понтов Коки с Пашей корейцу далеко. Одно шампанское, заказанное в свое время ими, чего стоит.
Это только Вам неизвестно )) Всем известно а ВАМ конечно нет! То что Пак поливал матом и грязью не только Кокорина , откуда Вам знать! )) А вот то что Кокорин бил Пака по голове стулом после добивал его ногами а затем приставил нож к горлу это Всем известный факт! Только вот не стыковка ! Травм нет!
beefs
beefs
   132 / 784
сегодня в 14:29
Просто Кока и Паша оказались не в том месте, ни в то время. Наука на будущее, а наука показательная....
161регион
161регион
   85 / 784
сегодня в 14:28
Кокоша оказывается рассист....в зеньке научился....уха ха ха
tims
tims ответил aNOOBis
   393 / 784
сегодня в 14:22
Я, вот, прихожу к выводу, что московский "шишка" стесняется своих корней и не следит за речью. Язык длинный, а руки короткие.
А руки-то оказались у него длиннее, чем ты думал. Даже "Газпром" отошел в сторону... А что там (в том кафе с корейцем и быдлофутболистами) было, нам неизвестно. Надеюсь, суд расставить все на свои места... Но согласись, происшедшее с этими двумя приdурками - хороший урок для чрезмерно и чаще всего незаслуженно оплачиваемых футболистов РПЛ... Кстати, до понтов Коки с Пашей корейцу далеко. Одно шампанское, заказанное в свое время ими, чего стоит.
aNOOBis
aNOOBis ответил tims
   219 / 784
сегодня в 14:15
Вот оно как... Оказывается кокоринская компания, увидев Пака, запела эту неоднозначную песенку. А ведь в этом и есть признаки экстремизма. А именно, попытка унизить человека по национальному признаку... Ну теперь Кокоша поёт другие песни. Типа: "Сижу на нарах, как король на именинах. И пачку "Севера" мечтаю получить..." Правда, это имеет соответствие пока Кока в двухместной камере. Определят в общую, рискует стать королем пар... короче - отхожего места.
Я, вот, прихожу к выводу, что московский "шишка" стесняется своих корней и не следит за речью.
Язык длинный, а руки короткие.
tims
tims
   393 / 784
сегодня в 14:12
Вот оно как... Оказывается кокоринская компания, увидев Пака, запела эту неоднозначную песенку. А ведь в этом и есть признаки экстремизма. А именно, попытка унизить человека по национальному признаку... Ну теперь Кокоша поёт другие песни. Типа: "Сижу на нарах, как король на именинах. И пачку "Севера" мечтаю получить..." Правда, это имеет соответствие пока Кока в двухместной камере. Определят в общую, рискует стать королем пар... короче - отхожего места.
aNOOBis
aNOOBis
   219 / 784
сегодня в 14:07
Что-то Кокорин всё больше похож на жертву режима.
Один чиновник решил доказать, что Кокоша никто, и он его "с Землёй сравняет", всего-то из-за исполнения "Гагнам стайл".
Ну, и правосудие на стороне человека, который драку спровоцировал, но физически был способен только "кидать понты".
Аксинья
Аксинья
   285 / 784
сегодня в 14:00
Саше пора уже переходить на "Мурку"...
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