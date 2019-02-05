Адвокат Кокорина: «Песня Gangnam Style в России не запрещена»

Андрей Ромашов, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, поделился мыслями об открытом письме футболиста, в котором он извиняется за содеянное.

Мы общаемся с Кокориным каждый день: говорили вчера, встретимся и сегодня. Мы ежедневно знакомимся с материалами дела. Ознакомление происходит без вопросов, грех было бы жаловаться. Ранее в СМИ писали, что из-за песни Gangnam Style дело может быть квалифицировано по экстремистской статье? Эта песня в России не запрещена. Когда человек обратился к футболистам с вопросом, не про него ли они пели, обвиняемые ответили, что Пак просто похож на главного героя. Это было, никто этого не отрицает. То, что Пак нецензурно высказался в адрес футболистов, из-за чего начался конфликт, тоже в материалах дела указано.

Открытое письмо Кокорина — его личная инициатива. Адвокаты про это письмо не знали. Он писал его одному из знакомых, чтобы опубликовали. Он давно придерживался этой позиции: не раз извинялся, раскаивался. И в «Кофемании» он извинялся перед всеми за инцидент. Это в лишний раз характеризует его отношение к случившемуся.