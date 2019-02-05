Герасимец: «Пора Кокорина и Мамаева выпускать»

Бывший футболист «Зенита» Сергей Герасимец выразил мнение, что нападающего Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева нужно выпустить из-под стражи.

Наверное, хватит им сидеть. Но вопрос в другом – пойдет ли на пользу все это им и другим игрокам? Общество у нас достаточно сложное, футболисты – богатые люди, высокомерные...

Считаю, что во всем, что касается заключения под стражу, идет перебор. А что касается дальнейшей судьбы Кокорина и Мамаева в футболе, то здесь хотелось бы понимания позиций клубов, РФС , РПЛ . Никто ведь толком ничего не говорит, все молчат и выжидают.