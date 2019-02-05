Герасимец: «Пора Кокорина и Мамаева выпускать»

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Англия. Кубок
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Кубок
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Аргентина. Примера Б Насьональ
  • Аргентина. Примера С Метро
  • Бразилия. Лига Гаушо
  • Германия. Кубок
  • Колумбия. Примера А
  • Колумбия. Примера B
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Мексика. Примера-Дивизион
Англия. Кубок 2018/2019, 4-й раунд, переигровка 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд -:- Логотип футбольный клуб Барнет (Лондон)Барнет 1.15 7 15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 1.85 3.5 4
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптон -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун 1.16 6.6 15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 4.2 3.3 1.85
Франция. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Марсель -:-  Бордо 2.4 3.15 3.4
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб НантНант -:- Логотип футбольный клуб ТулузаТулуза 2 3.4 3.8
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб МетцМетц -:- Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан 1.45 4 7.2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ирис Клуб де КруаИрис Клуб де Круа -:- Логотип футбольный клуб ДижонДижон - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БастияБастия -:- Логотип футбольный клуб КанКан - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 13 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил 2.2 3.15 3.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер -:- Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун 2.1 3.4 3.25
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато 3:0 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 3.15 3.1 2.25
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х 3:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.35 3.95 14
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун -:- Логотип футбольный клуб Сан-ТельмоСан-Тельмо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Дефенсорес УнидосДефенсорес Унидос -:- Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ 3.85 2.85 2.12
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
02:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто 1:1 Логотип футбольный клуб Институто (Кордоба)Институто 7.5 3.5 1.5
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас 1:0 Логотип футбольный клуб МидлендМидленд - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эль ПорвенирЭль Порвенир -:- Логотип футбольный клуб Док СудДок Суд - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 5 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 2:1 Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас - - -
01:40 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал 1:0 Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас - - -
Германия. Кубок 2018/2019, 3 раунд 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб НюрнбергНюрнберг 1.9 3.6 3.9
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер 6.6 4.9 1.42
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д -:- Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)Вердер 1.5 4.3 6.3
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург -:- Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн 3.3 3.55 2.1
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима 2:0 Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас - - -
Колумбия. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КортулуаКортулуа 2:1 Логотип футбольный клуб Экспресо Рохо (Сипакира)Экспресо Рохо - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БоготаБогота -:- Логотип футбольный клуб Депор ФК (Кали)Депор ФК - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак -:- Логотип футбольный клуб СараевоСараево - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс 4:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 0:0 Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл -:- Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда -:- Логотип футбольный клуб Работнички (Скопье)Работнички - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб МариборМарибор 1.6 4.3 4.6
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички -:- Логотип футбольный клуб Ригас ФСРигас ФС - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь -:- Логотип футбольный клуб Алашкерт (Мартуни)Алашкерт - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХальмстадХальмстад -:- Логотип футбольный клуб Мьельбю (Сельвесборг)Мьельбю - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб ТистедТистед - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
03:36 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара 0:0 Логотип футбольный клуб ВеракрусВеракрус - - -
ГлавнаяНовости

Герасимец: «Пора Кокорина и Мамаева выпускать»

сегодня, 15:24

Бывший футболист «Зенита» Сергей Герасимец выразил мнение, что нападающего Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева нужно выпустить из-под стражи.

Наверное, хватит им сидеть. Но вопрос в другом – пойдет ли на пользу все это им и другим игрокам? Общество у нас достаточно сложное, футболисты – богатые люди, высокомерные...

Считаю, что во всем, что касается заключения под стражу, идет перебор. А что касается дальнейшей судьбы Кокорина и Мамаева в футболе, то здесь хотелось бы понимания позиций клубов, РФС, РПЛ. Никто ведь толком ничего не говорит, все молчат и выжидают.

Таким поступкам игроков должны давать оценку руководящие органы нашего футбола. Не исключено, что поэтому следствие и перегибает палку. Если бы от клубов, РФС и РПЛ последовали бы какие-то наказания или иные действия, может быть, что–то поменялось бы. А так понятно, что пора Кокорина и Мамаева выпускать.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Игонин: «Пока доволен тем, что решен вопрос с усилением состава „Зенита“»
Сегодня, 16:00 Комментарии2
Боярский: «Думаю, что Кокорин вернется в команду»
Сегодня, 15:33 Комментарии12
Агент Давыдова: «Завтра Денис улетает на сбор со „Спартаком-2“»
Сегодня, 15:18 Комментарии6
У «Рубина» по-прежнему остается запрет на регистрацию новичков
Сегодня, 14:38 Комментарии9
Адвокат Кокорина: «Песня Gangnam Style в России не запрещена»
Сегодня, 13:51 Комментарии22
Дегтярев: «Письмо Кокорина может быть расценено неоднозначно»
Сегодня, 13:02 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Footbolista
Footbolista ответил Nikola45
   12 / 784
сегодня в 16:21
А ты ничего не перепутал?))...
Footbolista
Footbolista ответил 4ел
   12 / 784
сегодня в 16:17
Причем наверняка кто то из сидельцев сыграл бы не хуже кокорина )...
4ел
4ел
   549 / 784
сегодня в 16:03
Все сидельцы урок усвоили и тюрьма им им это поспособствовала... Так давайте их всех выпустим. Или чем они лучше тех, кто там находится?А да, 1го из них продюсирует компания "украденое народное достояние'' и получает он не 20 тыс в месяц(как рядовой россиянин), а 17 млн. Бедняжка
Nikola45
Nikola45 ответил Валерий Корнев
   15 / 784
сегодня в 15:54
Суд вынесет не приговор , а предписание из Кремля. Выступит опять Прессекретарь президента, и скажет, что наказание буде по всей строгости закона и Суд вынесет приговор . А почему до сих пор нет решения суда по полковнику МВД Захарченко? Почему Сердюков не в тюрьме за воровство, а занимает опять высокую должность. Почему Васильева не в тюрьме? где Суд который судит по закону?
Там Московское ОПГ туда нос не совать!
Nick Ch
Nick Ch
   449 / 784
сегодня в 15:43
Закон должен быть один для всех. За несчастный репост дают двушку, а тут за стулом по голове пару месяцев?! Лет по пять каждому.
Валерий Корнев
Валерий Корнев ответил kastites
   669 / 784
сегодня в 15:40
Их и не стоило сажать. Но Федун заслал кейс
Федун+Гинер
Валерий Корнев
Валерий Корнев
   669 / 784
сегодня в 15:40
Суд вынесет не приговор , а предписание из Кремля. Выступит опять Прессекретарь президента, и скажет, что наказание буде по всей строгости закона и Суд вынесет приговор . А почему до сих пор нет решения суда по полковнику МВД Захарченко? Почему Сердюков не в тюрьме за воровство, а занимает опять высокую должность. Почему Васильева не в тюрьме? где Суд который судит по закону?
oncha
oncha
   168 / 784
сегодня в 15:30
Давно пора, а чиновника за воровство или в ГосДуму или в тюрьму.
kastites
kastites
   201 / 784
сегодня в 15:28
Их и не стоило сажать.
Но Федун заслал кейс
Mangur
Mangur
   238 / 784
сегодня в 15:27
Суд определит.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100