Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов рассказал о мировом соглашении между «Рубином» и Федором Кудряшовым.

Вчера состоялось заседание Палаты РФС по разрешению споров, где «Рубин» и Кудряшов заключили мировое соглашение. Согласно ему, клуб обязан выплатить футболисту заработную плату за четыре месяца с отсрочкой в один месяц. Но у «Рубина» по-прежнему остается запрет на регистрацию новичков из-за долгов перед другими игроками.

Сколько игроков еще обращались по поводу долгов? К нам четыре-пять футболистов, я переадресовал это нашим юристам, они составляли претензии.