Новичок «Енисея» предстанет перед судом по делу об изнасиловании

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Новичка «Енисея» Бабакара Сарра обвиняют в изнасиловании. Сенегалец должен явиться в суд в День святого Валентина, 14 февраля.

26 ноября 2018 года норвежская полиция задержала футболиста, который в то время еще играл в «Мольде». Сарр в течение 12 часов давал показания. Адвокат полузащитника утверждает, что дело было закрыто после расследования.

Об инциденте снова вспомнили, когда Сарра обвинили в другом изнасиловании.

Сенегальский хавбек перешел в ряды «Енисея» во вторник.