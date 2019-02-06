Новичок «Енисея» предстанет перед судом по делу об изнасиловании

Новичка «Енисея» Бабакара Сарра обвиняют в изнасиловании. Сенегалец должен явиться в суд в День святого Валентина, 14 февраля.
26 ноября 2018 года норвежская полиция задержала футболиста, который в то время еще играл в «Мольде». Сарр в течение 12 часов давал показания. Адвокат полузащитника утверждает, что дело было закрыто после расследования.
Об инциденте снова вспомнили, когда Сарра обвинили в другом изнасиловании.
Сенегальский хавбек перешел в ряды «Енисея» во вторник.
Спрятаться.
Спрятаться.
Думал, - там спасётся он от кары,
Но надо было ехать в Тахтоямск,
Колыма предложит лучше нары..:))
Думал, - там спасётся он от кары,
Но надо было ехать в Тахтоямск,
Колыма предложит лучше нары..:))
Совпадение.
Совпадение.