Инфантино получил от Путина орден Дружбы

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении главы ФИФА Джанни Инфантино орденом Дружбы.
«За большой вклад в подготовку и проведение чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года наградить орденом Дружбы Инфантино Джованни Винченцо - президента Международной федерации футбола, гражданина Швейцарской Конфедерации и Итальянской Республики», - говорится в тексте указа.
Напомним, Инфантино стал единственным кандидатом на пост президента ФИФА.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1099568/infantino-dzhanni
Путин президент РФС?
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1099568/infantino-dzhanni
Путин президент РФС?