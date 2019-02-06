Инфантино получил от Путина орден Дружбы

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении главы ФИФА Джанни Инфантино орденом Дружбы.

«За большой вклад в подготовку и проведение чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года наградить орденом Дружбы Инфантино Джованни Винченцо - президента Международной федерации футбола, гражданина Швейцарской Конфедерации и Итальянской Республики», - говорится в тексте указа.