Если на ЧМ-2022 будет 48 команд, ряд игр может пройти за пределами Катара

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал, что число участников ЧМ-2022 может быть увеличено до 48 команд, но в таком случае ряд матчей придётся проводить в соседних с Катаром странах.
У Катара есть восемь стадионов, и страна готовится к чемпионату мира с 32 командами. Не нужно быть Эйнштейном, чтобы понять, что будет тяжело организовать турнир на 48 команд в одной стране, имея в наличии 8 стадионов.
Таким образом, вероятно, отдельные матчи придётся проводить за пределами Катара, что, конечно, создаст определённые трудности.
Сейчас идёт открытое обсуждение о возможном расширении турнира. Если это окажется возможным, я буду очень счастлив. Если нет, и в турнире останется 32 команды, я всё равно буду очень рад. Но мы должны хотя бы попробовать.
Ранее Инфантино заявил, что чемпионат мира в Катаре должен стать лучшим в истории.
А разместить на 16 команд больше планируемого. Им же нужны тренировочные базы, тренажерки, медконтроль и прочее.
Они по очереди будут заезжать на трени и в столовки? Или прямо из дома на матчи приезжать...
А разместить на 16 команд больше планируемого. Им же нужны тренировочные базы, тренажерки, медконтроль и прочее.
Они по очереди будут заезжать на трени и в столовки? Или прямо из дома на матчи приезжать...