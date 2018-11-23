Если на ЧМ-2022 будет 48 команд, ряд игр может пройти за пределами Катара

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11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари -:- Логотип футбольный клуб Партизани (Тирана)Партизани - - -
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22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 4.55 3.48 1.93
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге -:- Логотип футбольный клуб Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем 1.38 5.30 7.40
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01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Васку да Гама (Рио-де-Жанейро)Васку да Гама 2:0 Логотип футбольный клуб Сан-ПаулуСан-Паулу - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сеара (Форталеза)Сеара 1:0 Логотип футбольный клуб Парана (Куритиба)Парана 1.108 8.50 26.00
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 2:0 Логотип футбольный клуб Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)Флуминенсе 1.94 2.64 6.10
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ШапекоэнсеШапекоэнсе 2:1 Логотип футбольный клуб Спорт РесифиСпорт Ресифи 1.044 14.00 34.00
22:30 сегодня  Байер -:-  Штутгарт 1.60 4.25 6.05
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20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия -:- Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург 2.28 3.45 3.05
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШФ ЛоттеШФ Лотте -:- Логотип футбольный клуб Ганза (Росток)Ганза - - -
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16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК -:- Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Доха)Аль-Ахли - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-ХаритиятАль-Харитият -:- Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Умм-СалальУмм-Салаль -:- Логотип футбольный клуб Аль-РайянАль-Райян 3.85 3.75 1.88
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст -:- Логотип футбольный клуб Заглебие СосновецЗаглебие Сосновец - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)Легия - - -
11:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (мол) (Москва)Спартак М (мол) -:- Логотип футбольный клуб Кр. Советов (мол) (Самара)Кр. Советов (мол) 1.33 5.30 7.40
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ахмат (мол) (Грозный)Ахмат (мол) -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (мол) (Москва)ЦСКА (мол) 4.45 4.60 1.58
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Оренбург (мол)Оренбург (мол) -:- Логотип футбольный клуб Уфа (мол)Уфа (мол) 3.98 5.20 1.54
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (мол) (Москва)Динамо М (мол) -:- Логотип футбольный клуб Енисей (мол) (Красноярск)Енисей (мол) 1.32 5.25 7.90
18:00 сегодня  Ахмат -:-  ЦСКА 3.74 3.14 2.16
20:30 сегодня  Локомотив М -:-  Урал 1.61 3.82 6.00
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух -:- Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички -:- Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад - - -
22:15 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпия Л (Любляна)Олимпия Л -:- Логотип футбольный клуб Мура (Мурска Собота)Мура - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай -:- Логотип футбольный клуб КоньяспорКоньяспор 1.90 3.32 4.50
20:00 сегодня  Шахтер Дн -:-  Львов - - -
23:00 сегодня  Лион -:-  Сент-Этьен 1.60 4.25 6.05
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Если на ЧМ-2022 будет 48 команд, ряд игр может пройти за пределами Катара

сегодня, 05:19

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал, что число участников ЧМ-2022 может быть увеличено до 48 команд, но в таком случае ряд матчей придётся проводить в соседних с Катаром странах.

У Катара есть восемь стадионов, и страна готовится к чемпионату мира с 32 командами. Не нужно быть Эйнштейном, чтобы понять, что будет тяжело организовать турнир на 48 команд в одной стране, имея в наличии 8 стадионов.

Таким образом, вероятно, отдельные матчи придётся проводить за пределами Катара, что, конечно, создаст определённые трудности.

Сейчас идёт открытое обсуждение о возможном расширении турнира. Если это окажется возможным, я буду очень счастлив. Если нет, и в турнире останется 32 команды, я всё равно буду очень рад. Но мы должны хотя бы попробовать.

Ранее Инфантино заявил, что чемпионат мира в Катаре должен стать лучшим в истории.

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Все комментарии
Don fagot
Don fagot ответил Шуnя771
   44 / 747
сегодня в 11:07
Как раз дырофей стату набьёт и рекорд не поставит.
Гус Пойет
Гус Пойет
   43 / 747
сегодня в 09:25
Ну на крайняк десяток-другой матчей на пришкольных катарских полянах провести можно
инвайт
инвайт ответил parallels
   5 / 747
сегодня в 08:42
только вчера писал - инфантино уже тут как тут с ответом)
Слабо себя похвалил. Ты великий прогнозист, друг мой, этого не отнять.

Георгий Додонов
Георгий Додонов
   217 / 747
сегодня в 08:10
Продолжение в России.
Shafterhopf
Shafterhopf ответил нечитайло
   459 / 747
сегодня в 08:05
Не справятся
Чтобы шейхи не справились? Очень сомневаюсь... Скорей за два года построят еще 4 стадиона и несколько спортивных баз, на свою репутацию они деньги не будут жалеть.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   14 / 747
сегодня в 07:38
Это он только про игры подумал.
А разместить на 16 команд больше планируемого. Им же нужны тренировочные базы, тренажерки, медконтроль и прочее.
Они по очереди будут заезжать на трени и в столовки? Или прямо из дома на матчи приезжать...
нечитайло
нечитайло
   329 / 747
сегодня в 07:33
Не справятся
JackDaw
JackDaw
   268 / 747
сегодня в 07:21
Да что там 48 команд, давайте уже сразу 96. И каждый с каждым по две игры. Вот это будет чемпионатище.