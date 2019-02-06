Инфантино - единственный кандидат на пост президента ФИФА

сегодня, 16:10

Пресс-служба ФИФА объявила имена претендентов на должность президента организации. Действующий глава Джанни Инфантино - единственный в этом списке.

Выборы состоятся на 69-м конгрессе ФИФА в Париже 5 июня 2019 года. Вероятно, Инфантино останется президентом федерации до 2023 года.