Инфантино - единственный кандидат на пост президента ФИФА

Пресс-служба ФИФА объявила имена претендентов на должность президента организации. Действующий глава Джанни Инфантино - единственный в этом списке.
Выборы состоятся на 69-м конгрессе ФИФА в Париже 5 июня 2019 года. Вероятно, Инфантино останется президентом федерации до 2023 года.
Ранее сообщалось, что единственным кандидатом на пост главы УЕФА является Александер Чеферин.
Два договорняка Янг Бойз - цска в ЛЧ 2017/18 и цска в группе ЛЧ.
Два договорняка Базель - цска в ЛЧ 2017/18 и цска в плей-офф ЛЕ.
Швейцарец приказал своим сдержаться.
Два договорняка Янг Бойз - цска в ЛЧ 2017/18 и цска в группе ЛЧ.
Два договорняка Базель - цска в ЛЧ 2017/18 и цска в плей-офф ЛЕ.
Швейцарец приказал своим сдержаться.