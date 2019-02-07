Кирьяков: «Дело Кокорина и Мамаева - судейский беспредел»

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Лацио -:-  Эмполи 1.35 5 8.8
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион 5.5 3.9 1.6
Австралия. А-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс 1:1 Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф 1.35 4.7 8.5
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 4 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория 4:0 Логотип футбольный клуб ЖекиеЖекие - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон - - -
03:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб АлагоиньясАлагоиньяс 1:1 Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аль-ХаритиятАль-Харитият -:- Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Доха)Аль-Ахли - - -
20:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК -:- Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 2:1 Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон 1:0 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 1:0 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано 2:1 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
05:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:0 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ботафого (Рио-де-Жанейро)Ботафого 1:0 Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4.8 1.5 4.8
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Орландо СитиОрландо Сити 1:0 Логотип футбольный клуб Луисвилль СитиЛуисвилль Сити - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Кайсар (Кызылорда)Кайсар - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс -:- Логотип футбольный клуб ФредерикаФредерика - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 3:3 Логотип футбольный клуб СочиСочи - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен 2:0 Логотип футбольный клуб Олимпия Л (Любляна)Олимпия Л 2.25 3.2 3.1
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 3:0 Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 1:1 Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан -:- Логотип футбольный клуб Младост Добой КаканьМладост Добой Какань - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат 2:1 Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсберг - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф -:- Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб СеницаСеница -:- Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпик Дн (Донецк)Олимпик Дн -:- Логотип футбольный клуб Шериф (Тирасполь)Шериф - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс -:- Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
19:00 22’ Логотип футбольный клуб Сириус (Уппсала)Сириус 0:0 Логотип футбольный клуб Чоннам ДрэгонзЧоннам Дрэгонз - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Викинг (Ставангер)Викинг -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас 1:3 Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо 1:3 Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун - - -
Португалия. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб БрагаБрага - - -
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Кирьяков: «Дело Кокорина и Мамаева - судейский беспредел»

сегодня, 18:41

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал тот факт, что футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву продлили срок ареста до 8 апреля.

Я не мог предположить, что это дело будет столько длиться. Считаю, что это беспрецедентный случай судейского беспредела. Было бы логичным выпустить ребят и покончить со всем этим. Ребята в своих письмах не раз говорили о том, что сожалеют о содеянном, поэтому нет никакого смысла их держать в СИЗО. Судейские решения не поддаются никакой логике. Наверняка это какая-то заказная история. Чей заказ — это уже другая история.

Сначала никто не верил в суровость наказания, думали, что условным сроком всё закончится. Сейчас же мы видим, что повторяется ситуация со Стрельцовым. Поэтому не исключаю и такого развития событий. Понятное дело, что футболисты виноваты — тут вопросов нет, но они же не преступники, не рецидивисты, которые постоянно нарушают закон. Было достаточно времени, чтобы это понять всем.

Они уже достаточно отсидели. Пора все это прекращать, а то можем потерять двух отличных футболистов. И один, и второй могут принести пользу нашей стране на футбольном поле.

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Все комментарии
Семьнуль команда
Семьнуль команда
   62 / 765
сегодня в 19:16
Это свиньи таким образом убирают конкурентов, а подкупать судей им не привыкать.
Sergey Z
Sergey Z
   39 / 765
сегодня в 19:15
Пусть учит законы! Следствие имеет право продлевать срок содержания под стражей до 6 месяцев. К тому же - тюрьма и СИЗО совсем разные вещи!!!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   82 / 765
сегодня в 19:13
Судейский беспредел бывает на поле,когда играет Пищевик,а что касается Кокорина,это дело заказное а у судей нет "свободы",как и у Мамакокориних,но живут богато и их такое явление устраивает.Если им сверху скажут дать им пожизненно,они не задумываясь даду и два пожизненных срока.
Miaf
Miaf
   31 / 765
сегодня в 19:07
Руководство бомжей могло бы попросить отпустить кокорина под ответственность их руководителя, но не захотело.
Василий 50
Василий 50
   334 / 765
сегодня в 19:07
Беспределом занимались они, а это просто жесткий ответ, которого подонки не ожидали.
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 765
сегодня в 19:03
Зенит купит еще зулусов
Carradona
Carradona
сегодня в 19:03
То что их в СИЗО маринуют, никому не выгодно. Было бы правильно отжать у них по 100.млн. деревянных и пустить в развитие детского футбола. Но даже если бы так случилось, то деньги не дойдут, осядут в карманах. И не надо этих бездарей сравнивать с Стрельцовым. Они кончились как футболисты. А с другой стороны с хрена их отпускать? Вот если бы любой смертный совершил такое деяние то получил срок 1-3 года. Но пока они в СИЗО срок идёт 1 день за 2. В апреле будет очередной суд, им дадут год, в итоге т.к. сидели в СИЗО, выпустят из зала суда. Это показательная порка.
НАШЕ ИМЯ ТЕРЕК
НАШЕ ИМЯ ТЕРЕК
сегодня в 18:59
дело Кокорина и Мамаева это беспредел! и не какой ни судейский, а их собственный! ничего с ними не будет страшного, посидят маленько да выйдут жить беззаботной жизнью. Судейский беспредел это несколько последних лиг чемпионов с протащеным реалом
spartach091
spartach091
   78 / 765
сегодня в 18:58
😂😂😂
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   185 / 765
сегодня в 18:52
Судейский беспредел устраивает Миллер в пользу своего клуба практически во всех важных матчах Зенита
ДСА
ДСА
   79 / 765
сегодня в 18:49
А не пора ли проверить судей?
ermak6848
ermak6848
   100 / 765
сегодня в 18:48
а суд не при чём, это канючат следователи всё это дело и по их представлению парни парятся на нарах....Не такие уж и опасные для общества. Давно пора выпустить на Свободу,
Footbolista
Footbolista
   23 / 765
сегодня в 18:47
Еще один юрист-самоучка...
ЦСКА Москва навсегда
ЦСКА Москва навсегда
   2 / 765
сегодня в 18:46
Судейский беспредел регулярно Федун устраивает в матчах пищевика!
plusnindimon
plusnindimon
   460 / 765
сегодня в 18:44
Ну правильно, они же избранные, другие еще дольше сидят, а эти блатные должны сразу откупиться и дальше по полю бегать?
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