«Не устраивайте публичную порку!» О продлении ареста Мамаева и Кокорина

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Суд продлил арест Александра Кокорина и Павла Мамаева до 8 апреля. «Соккер.ру» интересуется мнением футбольных людей, болельщиков и наших читателей.

Защита не смогла ничего поделать, суд продлил арест Кокорина и Мамаева до 8 апреля. Форвард «Зенита» писал открытое письмо, мать предлагала за Александра залог в 10 миллионов рублей, адвокат просил суд учесть, что Кокорин может стать инвалидом. Сторона Мамаева оценила Павла в 6 миллионов и тоже надавила на жалость, рассказав о психологических проблемах, которые возникли у детей футболиста из-за разлуки с отцом. Суд был непреклонен. А изменилось ли ваше отношение к Саше и Паше за время их пребывания в СИЗО?

Федор Смолов:

«Они сами виноваты и должны понести наказание. Сто процентов, несмотря на дружбу. Но считаю наказание необоснованным и жестоким по отношению к ним. Не нужно устраивать показательную порку. Если б там не было фамилий Кокорина, Мамаева и Пака, наказание было бы другим. Ребята попались в одно время и показали: с власть имущими шутки плохи.Мы давно знакомы, начинали футбольный путь вместе. С Сашей в „Динамо“ на базе жили два года в одной комнате. Проводили все время вместе, в том числе досуг. С Пашей плюс-минус в то же время познакомились в молодежной сборной. Верю: если бы я находился с ними, этого бы не произошло».

Алексей Сафонов, футбольный агент:

«Я хотел бы отметить, что руководство „Зенита“ оставило его в заявке на Лигу Европы. Это серьезный психологический фактор. Клуб поддерживает игрока и пытается вытащить из неприятной ситуации. Не хочу искать оправданий Кокорину, он сам… был неправ. Однако надо потихонечку сворачивать следствие. До сих пор не могут разобраться, кто кого ударил. Больше это напоминает показательную порку. Не хочется терять хороших футболистов. Оштрафуйте на огромные „бабки“ Кокорина и Мамаева, положите за их счет синтетические поля, но люди должны вернуться в футбол».

Александр Шикунов, футбольный функционер:

«Мне просто по-футбольному обидно, что Александр с Павлом настолько долго находятся в СИЗО. Происходило ведь много куда более неприятных историй, но они не вызывали такого резонанса в обществе. Хочется, чтобы все это закончилось как можно скорее, чтобы ребята вернулись на поле. Они — люди не очень бедные, пусть заплатят штраф. К тому же, находясь в СИЗО, оба все хорошо поняли и осознали.Сначала все, конечно, отреагировали жестко. Даже футбольные люди говорили, что Кокорин с Мамаевым попросту обалдели. Но прошло время, и все успокоились. Ситуации бывают разные. Ну, кто из нас не дрался в ресторане, школе или другом месте? Они же никого не убили, ничего не украли. Другое дело, выпили лишнего. Но, на мой взгляд, Кокорина с Мамаевым пора простить. Сложившаяся ситуация станет уроком для всех, а не только для футболистов».

Дмитрий Булыкин, экс-форвард сборной России:

«У них за спиной не было никакого криминала. Их сложно назвать рецидивистами. Думаю, в СИЗО они сто раз подумали о своем поведении. На мой взгляд, суд уже давно мог ограничиться условным сроком и позволить Кокорину с Мамаевым вернуться к исполнению своих профессиональных обязанностей. Пусть на воле искупят свою вину добрыми делами.Не пытаюсь оправдать Кокорина сМамаевым, но, считаю, достаточно будет приговорить их к условному сроку, учитывая, что они никого не обокрали, не убили и не оставили потерпевших инвалидами».

Сергей Герасимец, бывший футболист «Зенита»:

«Да уже пора отпускать их. Наверное, хватит им сидеть. Но вопрос вдругом – пойдет ли на пользу все это им и другим игрокам? Общество у нас достаточно сложное, футболисты – богатые люди, высокомерные...Считаю, что во всем, что касается заключения под стражу, идет перебор. А что касается дальнейшей судьбы Кокорина и Мамаева в футболе, то здесь хотелось бы понимания позиций клубов, РФС , РПЛ . Никто ведь толком ничего не говорит, все молчат и выжидают.Таким поступкам игроков должны давать оценку руководящие органы нашего футбола. Не исключено, что поэтому следствие и перегибает палку. Если бы от клубов, РФС и РПЛ последовали бы какие-то наказания или иные действия, может быть, что–то поменялось бы. А так понятно, что пора Кокорина и Мамаева выпускать».

Михаил Боярский, болельщик «Зенита»:

«Видел письмо Кокорина. Думаю, что он вернется в команду. Но по поводу Александра и Мамаева не очень хочу рассуждать. Эта тема нравственного характера, к спорту имеет мало отношения. Они получили то, что должны. В таком возрасте нужно быть взрослыми людьми. Это же поступок мальчишек, несерьезный.Они отсидели свое? Понятия не имею. Это меня совершенно не интересует, отсидели они или нет. Тут никто ничего не может сделать, они сами испортили свои судьбы.Кокорину и Мамаеву продлили арест? Это нормально. Лучше весной выходить, чем в такую холодную погоду, теплее будет. А если серьезно — мне уже всё равно. Но Сергей Богданович, видимо, на него еще рассчитывает. Посмотрим, как он преобразится по весне, если выйдет».

Вячеслав Колосков, экс-глава РФС :

«Мое мнение – никаких арестов быть не должно. Проступок, который совершили Кокорин и Мамаев, не тянет на то, чтобы держать их под стражей. Бессмысленно рассуждать, продлят им срок задержания или нет, может, у следствия есть какие-то дополнительные доводы, но мое мнение было, есть и остается – Александр и Павел не сделали ничего такого, чтобы их арестовывали».

Андрей Дикань, бывший вратарь «Спартака» и «Краснодара»:

«Дело Кокорина и Мамаева искусственно затягивают. Их уже наказали, хватит. По-моему, это слишком суровое наказание. Я лично знаю Пашу с лучшей стороны, о Саше слышал много хорошего как о человеке и спортсмене.Каково им будет возвращаться в футбол после полугода в СИЗО, если их освободят через два месяца? Они сильные ребята, так что смогут вернуться. Они соскучатся по футболу. Набрать физическую форму не столь сложно».

Валерий Рейнгольд, ветеран «Спартака»:

«Решение суда продлить арест Кокорина и Мамаева абсолютно невменяемое, самый настоящий дурдом! В этом не проглядывается никакого правосудия, всё делается по звонку. Происходящее сейчас вокруг футболистов – это юридический беспредел! Кокорин и Мамаев – маньяки, которых искали долгое время, что ли? Убийцы? Хватит уже. Я их абсолютно не защищаю, но они должны понести законное наказание: условный срок и приличный денежный штраф».

Алан Чочиев, полузащитник «Крыльев Советов»:

«Годами эти ребята защищали честь своей страны, честь флага и прославляли русский народ на мировых аренах. Оступились, нарушили закон и понесли наказание как мужчины. Это, наверное, первый случай, когда за нанесение легкого вреда здоровью человека сажают в тюрьму и держат уже полгода, хотя ребята признали частично свою вину.Их реакция была такая неправильная не просто так, а на грубое оскорбление! И сегодня арест ребят опять продлили до 8 апреля. Все, кто за этим стоит, и все, кто радуется этому, – пусть Всевышний не простит вам этого никогда! Слезы матерей ребят! Они на вашей совести!»

Читатели «Соккер.ру»

Leha-ha50:

А чего это все против показательной порки? Когда эти двое устраивают показательный «выпендреж»: банкет в Монако после фиаско на поле, шоу с пистолетами, шоу в самолете– это нормально?! А когда «мальчики» вляпались по самое не балуй, то все должно быть тихо, мирно, скромно, полюбовно?! Раз уж выбрали линию поведения –пиаритьсяна всю страну, пусть ее и придерживаются! Пусть пиарятся и в радости, и в горе! Показательная порка просто обязательна! Чтоб и им, и другим наука была!

isamsn:

Если бы там находились какие-нибудь Петров и Васильев суд уже давно бы состоялся и полетели бы соколы лет на 5 в колонию. А с этими отморозками всё возятся и ищут возможность оправдать…

Сп62:

Всё равно ребят жаль. В жизни таких ситуаций хоть пруд пруди. И всё бы обошлось испугом, если бы под горячий стул попал не Пак, а кто-нибудь другой.

NickCh:

Закон должен быть один для всех. Занесчастныйрепост дают двушку, а тут за [удар] стулом по голове пару месяцев?! Лет по пять каждому.

Брулин:

Народ, вы чего, простому смертному, ударившему федерального министра стулом, давно бы уже пиндец пришел, все-таки очень далеки от жизни футболисты, живут в своем мире в розовых очках.

alex074:

Хорош уже чушь нести, реальный тюремный срок их исправит и спустит с небес на землю.

Melkiy555:

Не было бы известных фамилий – сидели бы уже давно и скорее всего надолго. Научитесь уже отвечать за свои поступки. Мало было шампанского и кутежа после проигрыша сборной, ничему жизнь не учит...

mihaluch:

Провинились на копейку, а раскручивают на рубль.

Хороший Малый:

Да все это игра на публику,каждый второй бил и получал по морде, что-то не сидит каждый второй. Свободу Александру.

Игорь Погорелов:

Да уже пора отпускать их.

ДимонЮханов:

Начали тут заступаться! Ребята нарушили закон и должны понести наказание. Не понятна, конечно, вся эта тягомотина. Суд уже должен был вынести решение. Полгода в ожидании жить...

Miaf:

В принципе пора понять и простить…

MichaelKorenblioum:

Они должны получить реальный срок. С интеллектом, который светится на их лицах, только резкая смена образа жизни поможет им взглянуть на себя глазами обычных людей.

mikysss:

Я лично не радуюсь [продлению срока заключения Кокорина и Мамаева], меня этот цирк уже достал, вот так каждый день про них трындят, уже впаяли бы срок или условку со штрафом и моралкой, но слушать про этих клоунов – надоело!

рус фан:

Продлевать арест – это низменный популизм, пора отпускать парней, они и так понесли уже наказание и теперь всю жизнь им эту пьяную драку/косяк, конечно, припоминать будут.

Сергей Саныч: