«Не устраивайте публичную порку!» О продлении ареста Мамаева и Кокорина

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Лацио -:-  Эмполи 1.35 5 8.8
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион 5.3 3.9 1.62
Австралия. А-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс 1:1 Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф 1.35 4.7 8.5
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 4 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория 4:0 Логотип футбольный клуб ЖекиеЖекие - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон - - -
03:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб АлагоиньясАлагоиньяс 1:1 Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аль-ХаритиятАль-Харитият -:- Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Доха)Аль-Ахли - - -
20:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК -:- Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 2:1 Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон 1:0 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 1:0 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано 2:1 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
05:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:0 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ботафого (Рио-де-Жанейро)Ботафого 1:0 Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4.8 1.5 4.8
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Орландо СитиОрландо Сити 1:0 Логотип футбольный клуб Луисвилль СитиЛуисвилль Сити - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб СеницаСеница -:- Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Кайсар (Кызылорда)Кайсар - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс -:- Логотип футбольный клуб ФредерикаФредерика - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 3:3 Логотип футбольный клуб СочиСочи - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен 2:0 Логотип футбольный клуб Олимпия Л (Любляна)Олимпия Л 2.25 3.2 3.1
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 3:0 Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль - - -
16:00 16’ Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 0:0 Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат -:- Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсберг - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф -:- Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан -:- Логотип футбольный клуб Младост Добой КаканьМладост Добой Какань - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпик Дн (Донецк)Олимпик Дн -:- Логотип футбольный клуб Шериф (Тирасполь)Шериф - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс -:- Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сириус (Уппсала)Сириус -:- Логотип футбольный клуб Чоннам ДрэгонзЧоннам Дрэгонз - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Викинг (Ставангер)Викинг -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас 1:3 Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо 1:3 Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун - - -
Португалия. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб БрагаБрага - - -
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«Не устраивайте публичную порку!» О продлении ареста Мамаева и Кокорина

сегодня, 15:30
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Кокорин Александр
Кокорин Александр
Нападающий
Смолов Федор
Смолов Федор
Нападающий
Мамаев Павел
Мамаев Павел
Полузащитник

Суд продлил арест Александра Кокорина и Павла Мамаева до 8 апреля. «Соккер.ру» интересуется мнением футбольных людей, болельщиков и наших читателей.

Защита не смогла ничего поделать, суд продлил арест Кокорина и Мамаева до 8 апреля. Форвард «Зенита» писал открытое письмо, мать предлагала за Александра залог в 10 миллионов рублей, адвокат просил суд учесть, что Кокорин может стать инвалидом. Сторона Мамаева оценила Павла в 6 миллионов и тоже надавила на жалость, рассказав о психологических проблемах, которые возникли у детей футболиста из-за разлуки с отцом. Суд был непреклонен. А изменилось ли ваше отношение к Саше и Паше за время их пребывания в СИЗО?

Федор Смолов:

«Они сами виноваты и должны понести наказание. Сто процентов, несмотря на дружбу. Но считаю наказание необоснованным и жестоким по отношению к ним. Не нужно устраивать показательную порку. Если б там не было фамилий Кокорина, Мамаева и Пака, наказание было бы другим. Ребята попались в одно время и показали: с власть имущими шутки плохи.Мы давно знакомы, начинали футбольный путь вместе. С Сашей в „Динамо“ на базе жили два года в одной комнате. Проводили все время вместе, в том числе досуг. С Пашей плюс-минус в то же время познакомились в молодежной сборной. Верю: если бы я находился с ними, этого бы не произошло».

Алексей Сафонов, футбольный агент:

«Я хотел бы отметить, что руководство „Зенита“ оставило его в заявке на Лигу Европы. Это серьезный психологический фактор. Клуб поддерживает игрока и пытается вытащить из неприятной ситуации. Не хочу искать оправданий Кокорину, он сам… был неправ. Однако надо потихонечку сворачивать следствие. До сих пор не могут разобраться, кто кого ударил. Больше это напоминает показательную порку. Не хочется терять хороших футболистов. Оштрафуйте на огромные „бабки“ Кокорина и Мамаева, положите за их счет синтетические поля, но люди должны вернуться в футбол».

Александр Шикунов, футбольный функционер:

«Мне просто по-футбольному обидно, что Александр с Павлом настолько долго находятся в СИЗО. Происходило ведь много куда более неприятных историй, но они не вызывали такого резонанса в обществе. Хочется, чтобы все это закончилось как можно скорее, чтобы ребята вернулись на поле. Они — люди не очень бедные, пусть заплатят штраф. К тому же, находясь в СИЗО, оба все хорошо поняли и осознали.Сначала все, конечно, отреагировали жестко. Даже футбольные люди говорили, что Кокорин с Мамаевым попросту обалдели. Но прошло время, и все успокоились. Ситуации бывают разные. Ну, кто из нас не дрался в ресторане, школе или другом месте? Они же никого не убили, ничего не украли. Другое дело, выпили лишнего. Но, на мой взгляд, Кокорина с Мамаевым пора простить. Сложившаяся ситуация станет уроком для всех, а не только для футболистов».

Дмитрий Булыкин, экс-форвард сборной России:

«У них за спиной не было никакого криминала. Их сложно назвать рецидивистами. Думаю, в СИЗО они сто раз подумали о своем поведении. На мой взгляд, суд уже давно мог ограничиться условным сроком и позволить Кокорину с Мамаевым вернуться к исполнению своих профессиональных обязанностей. Пусть на воле искупят свою вину добрыми делами.Не пытаюсь оправдать Кокорина сМамаевым, но, считаю, достаточно будет приговорить их к условному сроку, учитывая, что они никого не обокрали, не убили и не оставили потерпевших инвалидами».

Сергей Герасимец, бывший футболист «Зенита»:

«Да уже пора отпускать их. Наверное, хватит им сидеть. Но вопрос вдругом – пойдет ли на пользу все это им и другим игрокам? Общество у нас достаточно сложное, футболисты – богатые люди, высокомерные...Считаю, что во всем, что касается заключения под стражу, идет перебор. А что касается дальнейшей судьбы Кокорина и Мамаева в футболе, то здесь хотелось бы понимания позиций клубов, РФС, РПЛ. Никто ведь толком ничего не говорит, все молчат и выжидают.Таким поступкам игроков должны давать оценку руководящие органы нашего футбола. Не исключено, что поэтому следствие и перегибает палку. Если бы от клубов, РФС и РПЛ последовали бы какие-то наказания или иные действия, может быть, что–то поменялось бы. А так понятно, что пора Кокорина и Мамаева выпускать».

Михаил Боярский, болельщик «Зенита»:

«Видел письмо Кокорина. Думаю, что он вернется в команду. Но по поводу Александра и Мамаева не очень хочу рассуждать. Эта тема нравственного характера, к спорту имеет мало отношения. Они получили то, что должны. В таком возрасте нужно быть взрослыми людьми. Это же поступок мальчишек, несерьезный.Они отсидели свое? Понятия не имею. Это меня совершенно не интересует, отсидели они или нет. Тут никто ничего не может сделать, они сами испортили свои судьбы.Кокорину и Мамаеву продлили арест? Это нормально. Лучше весной выходить, чем в такую холодную погоду, теплее будет. А если серьезно — мне уже всё равно. Но Сергей Богданович, видимо, на него еще рассчитывает. Посмотрим, как он преобразится по весне, если выйдет».

Вячеслав Колосков, экс-глава РФС:

«Мое мнение – никаких арестов быть не должно. Проступок, который совершили Кокорин и Мамаев, не тянет на то, чтобы держать их под стражей. Бессмысленно рассуждать, продлят им срок задержания или нет, может, у следствия есть какие-то дополнительные доводы, но мое мнение было, есть и остается – Александр и Павел не сделали ничего такого, чтобы их арестовывали».

Андрей Дикань, бывший вратарь «Спартака» и «Краснодара»:

«Дело Кокорина и Мамаева искусственно затягивают. Их уже наказали, хватит. По-моему, это слишком суровое наказание. Я лично знаю Пашу с лучшей стороны, о Саше слышал много хорошего как о человеке и спортсмене.Каково им будет возвращаться в футбол после полугода в СИЗО, если их освободят через два месяца? Они сильные ребята, так что смогут вернуться. Они соскучатся по футболу. Набрать физическую форму не столь сложно».

Валерий Рейнгольд, ветеран «Спартака»:

«Решение суда продлить арест Кокорина и Мамаева абсолютно невменяемое, самый настоящий дурдом! В этом не проглядывается никакого правосудия, всё делается по звонку. Происходящее сейчас вокруг футболистов – это юридический беспредел! Кокорин и Мамаев – маньяки, которых искали долгое время, что ли? Убийцы? Хватит уже. Я их абсолютно не защищаю, но они должны понести законное наказание: условный срок и приличный денежный штраф».

Алан Чочиев, полузащитник «Крыльев Советов»:

«Годами эти ребята защищали честь своей страны, честь флага и прославляли русский народ на мировых аренах. Оступились, нарушили закон и понесли наказание как мужчины. Это, наверное, первый случай, когда за нанесение легкого вреда здоровью человека сажают в тюрьму и держат уже полгода, хотя ребята признали частично свою вину.Их реакция была такая неправильная не просто так, а на грубое оскорбление! И сегодня арест ребят опять продлили до 8 апреля. Все, кто за этим стоит, и все, кто радуется этому, – пусть Всевышний не простит вам этого никогда! Слезы матерей ребят! Они на вашей совести!»

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Leha-ha50:

А чего это все против показательной порки? Когда эти двое устраивают показательный «выпендреж»: банкет в Монако после фиаско на поле, шоу с пистолетами, шоу в самолете– это нормально?! А когда «мальчики» вляпались по самое не балуй, то все должно быть тихо, мирно, скромно, полюбовно?! Раз уж выбрали линию поведения –пиаритьсяна всю страну, пусть ее и придерживаются! Пусть пиарятся и в радости, и в горе! Показательная порка просто обязательна! Чтоб и им, и другим наука была!

isamsn:

Если бы там находились какие-нибудь Петров и Васильев суд уже давно бы состоялся и полетели бы соколы лет на 5 в колонию. А с этими отморозками всё возятся и ищут возможность оправдать…

Сп62:

Всё равно ребят жаль. В жизни таких ситуаций хоть пруд пруди. И всё бы обошлось испугом, если бы под горячий стул попал не Пак, а кто-нибудь другой.

NickCh:

Закон должен быть один для всех. Занесчастныйрепост дают двушку, а тут за [удар] стулом по голове пару месяцев?! Лет по пять каждому.

Брулин:

Народ, вы чего, простому смертному, ударившему федерального министра стулом, давно бы уже пиндец пришел, все-таки очень далеки от жизни футболисты, живут в своем мире в розовых очках.

alex074:

Хорош уже чушь нести, реальный тюремный срок их исправит и спустит с небес на землю.

Melkiy555:

Не было бы известных фамилий – сидели бы уже давно и скорее всего надолго. Научитесь уже отвечать за свои поступки. Мало было шампанского и кутежа после проигрыша сборной, ничему жизнь не учит...

mihaluch:

Провинились на копейку, а раскручивают на рубль.

Хороший Малый:

Да все это игра на публику,каждый второй бил и получал по морде, что-то не сидит каждый второй. Свободу Александру.

Игорь Погорелов:

Да уже пора отпускать их.

ДимонЮханов:

Начали тут заступаться! Ребята нарушили закон и должны понести наказание. Не понятна, конечно, вся эта тягомотина. Суд уже должен был вынести решение. Полгода в ожидании жить...

Miaf:

В принципе пора понять и простить…

MichaelKorenblioum:

Они должны получить реальный срок. С интеллектом, который светится на их лицах, только резкая смена образа жизни поможет им взглянуть на себя глазами обычных людей.

mikysss:

Я лично не радуюсь [продлению срока заключения Кокорина и Мамаева], меня этот цирк уже достал, вот так каждый день про них трындят, уже впаяли бы срок или условку со штрафом и моралкой, но слушать про этих клоунов – надоело!

рус фан:

Продлевать арест – это низменный популизм, пора отпускать парней, они и так понесли уже наказание и теперь всю жизнь им эту пьяную драку/косяк, конечно, припоминать будут.

Сергей Саныч:

Я сегодня под видеокамеру попал, штраф пришёл через пару часов. Справедливо и быстро. Вина этих супчиков очевидна,но мурыжить тоже надо в меру. Иначе это уже не суд,а фарс. Виноваты – дайте срок. Всё.

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yasukuni
yasukuni
   356 / 757
сегодня в 16:20
Их беда в том, что вляпались ВЧЕТВЕРОМ. Подозреваю, что Маму Коко могли бы давно отпустить, в конце концов не "тому, который Недимон" стулом прилетело. Но их там четверо. С чего вдруг отпускать идиота, который не может быть преступником, потому что ЕГЭ сдал?! Или четвертого отморозка, который вообще звать никак, явился ниоткуда.

Отпустить двоих, а двоих посадить? Ну это даже не смешно. Тем более, что заводилами были не сопляк и не четвертый. Вот и висят между небом и землей.

И мое личное мнение - Маму Коко даже реальная отсидка не исправит. У ногомячеров если мозги имеются (что большая редкость), они давно и безнадежно вывихнуты. Были наглыми отморозками, такими и останутся.
valt134
valt134
   268 / 757
сегодня в 16:03
Я бы этих чиновников,воров и негодяев, да к тому же неРусских,которые страну нашу обирают,не только бы стульями по башке бил... Ударили корейца по жбану... Мы Русские и живем в России. Доколе всякие чурбаны нам будут свои условия диктовать? Хватит! Походили под монголо-татарами...
Klаsse
Klаsse
   567 / 757
сегодня в 15:56
если бы какроин хотя бы каплю своей вины осознал, то да, надо было бы отпустить.
но ведь он тyпoй как пробка, продолжает троллить и отнекиваться, уже сидя за решёткой.
так пусть дальше и сидит, м..дак лазурный)))
Ruslan3132
Ruslan3132
   44 / 757
сегодня в 15:28
Хреновое у нас правосудие, если имея такое пустяковое дело на руках, видеозаписи, показания, как я слышал чуть ли не 15 следаков, уже 3-4 месяца не могут вынести решение. Или торгуются там что ли в верхах: "Казнить нельзя помиловать", запятую двигают.
Aris
Aris
   220 / 757
сегодня в 15:18
Если бы на их месте оказался парень из деревни, он бы уже валил лес лет так на 5! А эти сидят в комфортных для ЗЕКА условиях. На лесоповал и не иначе!
Miaf
Miaf
   33 / 757
сегодня в 15:17
У меня вообще другое предложение, надо их в армию на год было.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   45 / 757
сегодня в 15:15
К лету будут дома!
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