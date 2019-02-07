Семак: «Для меня лимит на легионеров - большая проблема»

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Испания. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис 1:0 Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:30 66’  Лацио 1:0  Эмполи 1.48 4 7.9
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам 0:1 Логотип футбольный клуб ЛионЛион 5.5 4 1.6
Австралия. А-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс 1:1 Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф 1.35 4.7 8.5
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 0:2 Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 4 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория 4:0 Логотип футбольный клуб ЖекиеЖекие - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон - - -
03:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб АлагоиньясАлагоиньяс 1:1 Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аль-ХаритиятАль-Харитият -:- Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Доха)Аль-Ахли - - -
20:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК -:- Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 2:1 Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон 1:0 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 1:0 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано 2:1 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
05:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:0 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ботафого (Рио-де-Жанейро)Ботафого 1:0 Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4.8 1.5 4.8
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Орландо СитиОрландо Сити 1:0 Логотип футбольный клуб Луисвилль СитиЛуисвилль Сити - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Кайсар (Кызылорда)Кайсар - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс -:- Логотип футбольный клуб ФредерикаФредерика - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 3:3 Логотип футбольный клуб СочиСочи - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен 2:0 Логотип футбольный клуб Олимпия Л (Любляна)Олимпия Л 2.25 3.2 3.1
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 3:0 Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 1:1 Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан 2:0 Логотип футбольный клуб Младост Добой КаканьМладост Добой Какань - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат 2:1 Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсберг - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф 1:0 Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СеницаСеница 3:2 Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпик Дн (Донецк)Олимпик Дн 2:1 Логотип футбольный клуб Шериф (Тирасполь)Шериф - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс 3:1 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сириус (Уппсала)Сириус 0:1 Логотип футбольный клуб Чоннам ДрэгонзЧоннам Дрэгонз - - -
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Викинг (Ставангер)Викинг 2:3 Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас 1:3 Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо 1:3 Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун - - -
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Семак: «Для меня лимит на легионеров - большая проблема»

сегодня, 22:00

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о лимите на легионеров в РПЛ.

Для меня, как для тренера, лимит [на легионеров] — большая проблема. За пять-десять-пятнадцать миллионов мы могли бы купить игрока, которого потом можно будет продать и даже заработать на нем. Российский игрок такого же уровня будет стоить тридцать миллионов. Игроки уровня сборной России стоят очень больших денег, и контракты у них тоже гораздо больше, чем у игроков не с российским паспортом. Поэтому мы только рады тому, что футболисты Академии будут появляться и своей игрой доказывать, что достойны места в составе — если не в стартовом, то хотя бы в обойме.

Напомним, что ранее «Зенит» подписал иранского нападающего Сердара Азмуна, украинского защитника Ярослава Ракицкого и колумбийского полузащитника Вильмара Барриоса

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Все комментарии
vovinho11
vovinho11 ответил papic337
   455 / 779
сегодня в 23:51
Олонаре полный ноль
vovinho11
vovinho11
   455 / 779
сегодня в 23:50
Не плачься, второй Боаш
papic337
papic337 ответил Т34
сегодня в 23:46
Кто бы что не говорил, а отмена лимита убьет наш футбол. Никакого роста игроков не будет и если выскочат один-два игрока через сито легионеров, то уже будет хорошо. Не для нашего менталитета это все. Конечно и сейчас нам похвалиться нечем, если говорить о футболе, но станет еще хуже. Да возможно будут бегать и тянуть клубы легионеры, но на наших рассчитывать не придется. У них нет южного темперамента. Они тугодумы и медлительны, поэтому проиграют конкуренцию легионерам. У нас самые скоростные игроки, тихоходы, по сравнению со скоростными легионерами европейских топ-клубов.
Наши не хуже. Только будь ты хоть трижды Месси, ты будешь сидеть на лавке. Потому что если легионер будет сидеть на лавке его трансферная стоимость упадёт. А это прямые убытки владельца клуба. Ты что действительно думаешь, что Олонаре выиграл конкуренцию у Чалова по спортивному принципу? Озбилис играл, а Пашу Яковлева продали. Он после этого был ведущим игроком и в Анжи и в Крыльях Советов. В Зените Рондон играл, а Бухаров сидел на лавке. И таких примеров пруд пруди.
papic337
papic337
сегодня в 23:38
Раньше были тренеры методисты, которые доводили игроков сначала до уровня высшей лиги, а потом до уровня сборной. Теперь все тренеры - финансисты. Купите мне легионеров, они сделают результат, а затем мы их продадим и что-то ещё, может быть, заработаем. И заморачиваться не надо. А то что эта политика убьёт российский футбол, так туда ему и дорога. Кого это волнует?
Т34
Т34 ответил Ваня лучший
   10 / 779
сегодня в 23:38
Между строк надо читать так. Без лимита будут играть Лунев и 10 классных легионеров, которых потом можно продать. Значит Шатов, Ерохин, Смольников точно на лавку, а потом и Кузяев с Дзюбой? мне это не нравится. Ясно, что Бариос будет играть , а Ерохин на лавке сидеть. Вряд ли наши выиграют конкуренцию у легионеров, тем более молодые наши.
Кто бы что не говорил, а отмена лимита убьет наш футбол. Никакого роста игроков не будет и если выскочат один-два игрока через сито легионеров, то уже будет хорошо. Не для нашего менталитета это все. Конечно и сейчас нам похвалиться нечем, если говорить о футболе, но станет еще хуже. Да возможно будут бегать и тянуть клубы легионеры, но на наших рассчитывать не придется. У них нет южного темперамента. Они тугодумы и медлительны, поэтому проиграют конкуренцию легионерам. У нас самые скоростные игроки, тихоходы, по сравнению со скоростными легионерами европейских топ-клубов.
papic337
papic337 ответил Leha-ha50
сегодня в 23:31
Для Зенита отмена лимита - это золотая жила. Не надо пачками Мевлей и Новосельцевых скупать. Имея наилучшие фин. условия, можно покупать качественных легионеров.
Краневиттера и Мамману например.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Т34
   19 / 779
сегодня в 23:18
И это говорит тренер? У него задача купить игроков и продать подороже, чтобы заработать))). Похоже лазурные помешались на деньгах, в которых нет недостатка. Семак, футбол-то где? На каком плане? А в принципе, на кой ляд и кому он нужен в Питере!
Между строк надо читать так. Без лимита будут играть Лунев и 10 классных легионеров, которых потом можно продать. Значит Шатов, Ерохин, Смольников точно на лавку, а потом и Кузяев с Дзюбой? мне это не нравится. Ясно, что Бариос будет играть , а Ерохин на лавке сидеть. Вряд ли наши выиграют конкуренцию у легионеров, тем более молодые наши.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   5 / 779
сегодня в 22:42
А с другой стороны, вот мы говорим дети лимита. А на деле:
Акинфеев всего на год старше Глушакова, на два года старше Мамаева (1986, 1987, 1988).
Кутепов (1993), Зобнин (1994), Головин (1996) младше Кокорина (1991).

Одно поколение, между старшим и младшим в списке 10 лет разницы. И что в результате? Кто-то в четвертьфинале ЧМ играл, а кто-то попал в скандалы и криминальные хроники.
За одних гордость, за других позор.
Т34
Т34
   10 / 779
сегодня в 22:34
И это говорит тренер? У него задача купить игроков и продать подороже, чтобы заработать))). Похоже лазурные помешались на деньгах, в которых нет недостатка. Семак, футбол-то где? На каком плане? А в принципе, на кой ляд и кому он нужен в Питере!
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 779
сегодня в 22:24
Для Зенита отмена лимита - это золотая жила. Не надо пачками Мевлей и Новосельцевых скупать. Имея наилучшие фин. условия, можно покупать качественных легионеров.
RIR68
RIR68
   93 / 779
сегодня в 22:20
кого последнего Академия выпустила в районе 30 лямов?
Лакшери
Лакшери
   29 / 779
сегодня в 22:20
у нас молодежккой вообще кто нибудь зинимается ? Зенит 2 это просто п*дц ...
Морозовский
Морозовский
   15 / 779
сегодня в 22:19
Да ты, Сергей Богданович, и сам - большая проблема для великого "проекта"!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   5 / 779
сегодня в 22:08
Мамаев, Кокорин, Глушаков - дети лимита.
Шуnя771
Шуnя771
   219 / 779
сегодня в 22:07
"Игроки уровня сборной России стоят очень больших денег..."
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1099725/semak-sergey-zenit

И это с торгового 50-го ряда...))
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