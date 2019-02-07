Семак: «Для меня лимит на легионеров - большая проблема»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о лимите на легионеров в РПЛ.
Для меня, как для тренера, лимит [на легионеров] — большая проблема. За пять-десять-пятнадцать миллионов мы могли бы купить игрока, которого потом можно будет продать и даже заработать на нем. Российский игрок такого же уровня будет стоить тридцать миллионов. Игроки уровня сборной России стоят очень больших денег, и контракты у них тоже гораздо больше, чем у игроков не с российским паспортом. Поэтому мы только рады тому, что футболисты Академии будут появляться и своей игрой доказывать, что достойны места в составе — если не в стартовом, то хотя бы в обойме.
Напомним, что ранее «Зенит» подписал иранского нападающего Сердара Азмуна, украинского защитника Ярослава Ракицкого и колумбийского полузащитника Вильмара Барриоса.
Акинфеев всего на год старше Глушакова, на два года старше Мамаева (1986, 1987, 1988).
Кутепов (1993), Зобнин (1994), Головин (1996) младше Кокорина (1991).
Одно поколение, между старшим и младшим в списке 10 лет разницы. И что в результате? Кто-то в четвертьфинале ЧМ играл, а кто-то попал в скандалы и криминальные хроники.
За одних гордость, за других позор.
Акинфеев всего на год старше Глушакова, на два года старше Мамаева (1986, 1987, 1988).
Кутепов (1993), Зобнин (1994), Головин (1996) младше Кокорина (1991).
Одно поколение, между старшим и младшим в списке 10 лет разницы. И что в результате? Кто-то в четвертьфинале ЧМ играл, а кто-то попал в скандалы и криминальные хроники.
За одних гордость, за других позор.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1099725/semak-sergey-zenit
И это с торгового 50-го ряда...))
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1099725/semak-sergey-zenit
И это с торгового 50-го ряда...))