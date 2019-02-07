Семак: «Для меня лимит на легионеров - большая проблема»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о лимите на легионеров в РПЛ .

Для меня, как для тренера, лимит [на легионеров] — большая проблема. За пять-десять-пятнадцать миллионов мы могли бы купить игрока, которого потом можно будет продать и даже заработать на нем. Российский игрок такого же уровня будет стоить тридцать миллионов. Игроки уровня сборной России стоят очень больших денег, и контракты у них тоже гораздо больше, чем у игроков не с российским паспортом. Поэтому мы только рады тому, что футболисты Академии будут появляться и своей игрой доказывать, что достойны места в составе — если не в стартовом, то хотя бы в обойме.