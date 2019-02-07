Жамалетдинов: «Слуцкий постоянно давал понять, что я ему не нравлюсь»

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • Италия. Серия A
  • Франция. Кубок
  • Австралия. А-Лига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Бразилия. Лига Баияно
  • Катар. Старс Лига
  • Коста-Рика. Примера дивизион
  • Копа Судамерикана
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Парагвай. Примера дивизион
Испания. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис 1:0 Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:30 67’  Лацио 1:0  Эмполи 1.48 4 7.9
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам 0:1 Логотип футбольный клуб ЛионЛион 5.5 4 1.6
Австралия. А-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс 1:1 Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф 1.35 4.7 8.5
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 0:2 Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 4 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория 4:0 Логотип футбольный клуб ЖекиеЖекие - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон - - -
03:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб АлагоиньясАлагоиньяс 1:1 Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:45 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Аль-ХаритиятАль-Харитият -:- Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Доха)Аль-Ахли - - -
20:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК -:- Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 2:1 Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон 1:0 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 1:0 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано 2:1 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
05:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:0 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ботафого (Рио-де-Жанейро)Ботафого 1:0 Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4.8 1.5 4.8
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Орландо СитиОрландо Сити 1:0 Логотип футбольный клуб Луисвилль СитиЛуисвилль Сити - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Кайсар (Кызылорда)Кайсар - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс -:- Логотип футбольный клуб ФредерикаФредерика - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 3:3 Логотип футбольный клуб СочиСочи - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен 2:0 Логотип футбольный клуб Олимпия Л (Любляна)Олимпия Л 2.25 3.2 3.1
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 3:0 Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 1:1 Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан 2:0 Логотип футбольный клуб Младост Добой КаканьМладост Добой Какань - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат 2:1 Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсберг - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф 1:0 Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СеницаСеница 3:2 Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпик Дн (Донецк)Олимпик Дн 2:1 Логотип футбольный клуб Шериф (Тирасполь)Шериф - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс 3:1 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сириус (Уппсала)Сириус 0:1 Логотип футбольный клуб Чоннам ДрэгонзЧоннам Дрэгонз - - -
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Викинг (Ставангер)Викинг 2:3 Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас 1:3 Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо 1:3 Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун - - -
ГлавнаяНовости

Жамалетдинов: «Слуцкий постоянно давал понять, что я ему не нравлюсь»

сегодня, 22:18

Нападающий «Леха» Тимур Жамалетдинов, права на которого принадлежат ЦСКА, рассказал о сложных отношениях с бывшим рулевым «армейцев» Леонидом Слуцким и о проигранной конкуренции Федору Чалову в нападении ЦСКА.

Мы с Чаловым выделялись, но он не был сильнее меня. Однако Слуцкий именно ему предоставил реальный шанс в первой команде. Я не очень это понял. 

Позже я узнал, что тренер Чалова состоит в хороших отношениях со Слуцким. Возможно, это повлияло на его решение. Слуцкий постоянно показывал, что он не ценит меня как игрока и я не нравлюсь ему как человек. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Жамалетдинов: «Не расстроился из-за ухода Игнашевича и Березуцких»
Сегодня, 23:57 Комментарии0
Агент: «Жамалетдинов и Слуцкий общались только в формате игрок-тренер»
Сегодня, 22:50 Комментарии6
Семак: «Для меня лимит на легионеров - большая проблема»
Сегодня, 22:00 Комментарии15
Быстров - о Кокорине и Мамаеве: «Зачем мурыжить людей?»
Сегодня, 20:16 Комментарии13
Кирьяков: «Дело Кокорина и Мамаева - судейский беспредел»
Сегодня, 18:41 Комментарии51
Файзулин: «Я поменял образ жизни»
Сегодня, 16:13 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Юрниекс
   11 / 779
сегодня в 23:57
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       11 / 779
    сегодня в 23:55
    грязненькая команда
    spartach n1
    spartach n1
       20 / 779
    сегодня в 23:54
    Сбежал из канюшни,теперь все нравится )
    LOpp
    LOpp
       8 / 779
    сегодня в 23:50
    Стыдно за Слуцкого, стыдно за цска.
    ВЦСПС 3
    ВЦСПС 3 ответил Великий 43-й
       111 / 779
    сегодня в 23:41
    Пойдём вазгенку потраллим в теме про Юве?))
    https://soccer.ru/news/1099736/dzhan-emre-yuventus
    Юрниекс
    Юрниекс ответил Footbolista
       124 / 779
    сегодня в 23:38
    "У нас не цирк, у нас конюшня" (С) цдка
    У вас свинарник.
    beefs
    beefs
       121 / 779
    сегодня в 23:35
    И чего ты жалуешься
    МКС
    МКС ответил Scuderia Ferrari
       190 / 779
    сегодня в 23:30
    А между тем Кайседо за Лацио забил в Серии А. Но Байкал, Амурец, Джигурда, Паровозов не испытывают особой эйфории по этому поводу, не орут с пеной у рта "Кайседо хароший Галавин плахой!!!!!11111", как это делают Маловар и Король Фарер про голландскую легенду=) Кстати, удачи Лацио против второго клуба Севильи💪💪💪💪
    Как такое может говорить юзер, которого твоими молитвами отправили в перманент?

    С памятью плохо Вазген?
    КЭТиК
    КЭТиК
       107 / 779
    сегодня в 23:29
    Слуцкий оказался прав.
    МКС
    МКС ответил Камерунский свин
       190 / 779
    сегодня в 23:27
    МКС Очередной скандал в хлеву. ===================== в свинарнике такое постоянно
    Тебе виднее, что там у вас в камеруне.
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
       5 / 779
    сегодня в 23:27
    А между тем Кайседо за Лацио забил в Серии А. Но Байкал, Амурец, Джигурда, Паровозов не испытывают особой эйфории по этому поводу, не орут с пеной у рта "Кайседо хароший Галавин плахой!!!!!11111", как это делают Маловар и Король Фарер про голландскую легенду=)

    Кстати, удачи Лацио против второго клуба Севильи💪💪💪💪
    Великий 43-й
    Великий 43-й ответил Snake Plissken
       766 / 779
    сегодня в 23:26
    Тут есть такой забавный персонаж Жим13, ну так вот, если взять Тарапуньку, Олега Попова и тебя, вы даже все вместе взятые ему сильно проигрываете!
    Камерунский свин
    Камерунский свин ответил МКС
       108 / 779
    сегодня в 23:24
    Очередной скандал в хлеву.
    МКС
    Очередной скандал в хлеву.
    =====================

    в свинарнике такое постоянно
    Footbolista
    Footbolista
       23 / 779
    сегодня в 23:23
    "У нас не цирк, у нас конюшня"
    (С) цдка
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил ziborock
       5 / 779
    сегодня в 23:23
    Ну пусть будет по-твоему. Глушаков не угрожал жене, Комбаров и Ещенко не смотрели Назарова. Это всё гинеровские хакеры. =))

    Нашим тренерам хватило ума погасить конфликт в зародыше, и игроки приносили ЦСКА огромную пользу. А вашим..... Да они и меняются куда чаще.
    Камерунский свин
    Камерунский свин ответил МКС
       108 / 779
    сегодня в 23:18
    Очередной скандал в хлеву.
      МКС
      МКС ответил Камерунский свин
         190 / 779
      сегодня в 23:17
      этот номер обьездил все страны мира https://www.youtube.com/watch?v=xwaOBrw0wjk
      Ваших камерунских отбирали походу?
      RamonCSKA
      RamonCSKA
         185 / 779
      сегодня в 23:15
      Слуцкий во всем прав, не ценит как человека
      как человек гнилой, судит тренера и плачет публично

      как игрока чалов в 100 раз лучше и под схемы с низкими форвардами больше подходит
      Zenit_84
      Zenit_84
         53 / 779
      сегодня в 23:14
      Теперь в Лехе
      Камерунский свин
      Камерунский свин ответил ziborock
         108 / 779
      сегодня в 23:13
      https://www.youtube.com/watch?v=ac7H865jrLI
      этот номер обьездил все страны мира

      Великий 43-й
      Великий 43-й ответил Великий 43-й
         766 / 779
      сегодня в 23:11
      Печалька
      Великий 43-й
      Великий 43-й ответил Scuderia Ferrari
         766 / 779
      сегодня в 23:08
        МКС
        МКС
           190 / 779
        сегодня в 23:08
        Очередной скандал в хлеву.
        AdamsonM
        AdamsonM ответил Snake Plissken
           520 / 779
        сегодня в 23:07
        Интересно когда ты последний раз в цирке смеялся? А самое интересное с чего? С гимнастов? Может с силача?
        ziborock
        ziborock ответил Snake Plissken
           26 / 779
        сегодня в 23:06
        Кто на Спартак ходил - тот в цирке не смеётся (с) Марибор
        ziborock
        ziborock ответил Scuderia Ferrari
           26 / 779
        сегодня в 23:05
        А ты больше читай СМИ, особенно из не самой дружественной страны. ;) Вот только пока что недовольство в ЦСКА высказал один человек, а в клубе Федуна целая война кланов идёт.
        Один?!))) Дзагоев - Слуцкий, Ганчаренко - Муса, Газзаев - Лав и.т.д.
        А в Спартаке все спокойно! Это вы только разные утки запускаете нам на потеху!)))
        Дмитрий Климович 2
        Дмитрий Климович 2
           47 / 779
        сегодня в 23:04
        Зря он так!
        Snake Plissken
        Snake Plissken ответил ziborock
           441 / 779
        сегодня в 23:04
        Жамалетдинов говорит что лучше Чалова, Чалов хочет поиграть с Месси, тренер Чалова "состоит в отношениях со Слуцким", конефаны вешают себе ники "великолепный" и.т.д. Не команда а цирк какой-то!)))
        Кто на Спартак ходил - тот в цирке не смеётся
        (с) Марибор
        Scuderia Ferrari
        Scuderia Ferrari ответил ziborock
           5 / 779
        сегодня в 23:03
        А ты больше читай СМИ, особенно из не самой дружественной страны. ;)

        Вот только пока что недовольство в ЦСКА высказал один человек, а в клубе Федуна целая война кланов идёт.
        Scuderia Ferrari
        Scuderia Ferrari ответил Великий 43-й
           5 / 779
        сегодня в 23:02
        Айртона уже Зобнин одобрил? Интересно, кого он прикажет выгнать, чтобы оставили поцелованного бразильца?=)))
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100