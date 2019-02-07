Жамалетдинов: «Слуцкий постоянно давал понять, что я ему не нравлюсь»

Нападающий «Леха» Тимур Жамалетдинов, права на которого принадлежат ЦСКА, рассказал о сложных отношениях с бывшим рулевым «армейцев» Леонидом Слуцким и о проигранной конкуренции Федору Чалову в нападении ЦСКА.
Мы с Чаловым выделялись, но он не был сильнее меня. Однако Слуцкий именно ему предоставил реальный шанс в первой команде. Я не очень это понял.
Позже я узнал, что тренер Чалова состоит в хороших отношениях со Слуцким. Возможно, это повлияло на его решение. Слуцкий постоянно показывал, что он не ценит меня как игрока и я не нравлюсь ему как человек.
https://soccer.ru/news/1099736/dzhan-emre-yuventus
https://soccer.ru/news/1099736/dzhan-emre-yuventus
С памятью плохо Вазген?
С памятью плохо Вазген?
Кстати, удачи Лацио против второго клуба Севильи💪💪💪💪
Кстати, удачи Лацио против второго клуба Севильи💪💪💪💪
Очередной скандал в хлеву.
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в свинарнике такое постоянно
Очередной скандал в хлеву.
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в свинарнике такое постоянно
(С) цдка
(С) цдка
Нашим тренерам хватило ума погасить конфликт в зародыше, и игроки приносили ЦСКА огромную пользу. А вашим..... Да они и меняются куда чаще.
Нашим тренерам хватило ума погасить конфликт в зародыше, и игроки приносили ЦСКА огромную пользу. А вашим..... Да они и меняются куда чаще.
как человек гнилой, судит тренера и плачет публично
как игрока чалов в 100 раз лучше и под схемы с низкими форвардами больше подходит
как человек гнилой, судит тренера и плачет публично
как игрока чалов в 100 раз лучше и под схемы с низкими форвардами больше подходит
https://www.youtube.com/watch?v=xwaOBrw0wjk
А в Спартаке все спокойно! Это вы только разные утки запускаете нам на потеху!)))
А в Спартаке все спокойно! Это вы только разные утки запускаете нам на потеху!)))
(с) Марибор
(с) Марибор
Вот только пока что недовольство в ЦСКА высказал один человек, а в клубе Федуна целая война кланов идёт.
Вот только пока что недовольство в ЦСКА высказал один человек, а в клубе Федуна целая война кланов идёт.