Жамалетдинов: «Слуцкий постоянно давал понять, что я ему не нравлюсь»

Нападающий «Леха» Тимур Жамалетдинов, права на которого принадлежат ЦСКА , рассказал о сложных отношениях с бывшим рулевым «армейцев» Леонидом Слуцким и о проигранной конкуренции Федору Чалову в нападении ЦСКА .

Мы с Чаловым выделялись, но он не был сильнее меня. Однако Слуцкий именно ему предоставил реальный шанс в первой команде. Я не очень это понял.

Позже я узнал, что тренер Чалова состоит в хороших отношениях со Слуцким. Возможно, это повлияло на его решение. Слуцкий постоянно показывал, что он не ценит меня как игрока и я не нравлюсь ему как человек.