Новичка «Енисея» Сарра могут объявить в розыск

Новичок «Енисея» Бабакар Сарр вызван в суд по обвинению в изнасиловании. Адвокат жительницы Норвегии, которая якобы стала жертвой футболиста, уверен, что суду было предоставлено достаточно доказательств его вины.

На наш взгляд, доказательств достаточно, чтобы признать его виновным. Сперва он должен был выплатить компенсацию жертве, но затем двое судей из трёх сочли, что его необходимо заключить под стражу. Если он не появится в суде на следующей неделе, слушания будут отложены, а Сарра объявят в розыск.

Моя клиентка чувствует себя неважно. Но она надеется, что Сарр посетит суд и понесёт справедливое наказание. На мой взгляд, причиной разрыва контракта с «Мольде» стало ещё одно обвинение по новому делу об изнасиловании перед Рождеством.