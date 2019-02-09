Азар: «Сарри – пожилой человек, но о футболе мы мыслим одинаково»

Полузащитник «Челси» Эден Азар признался, что ему нравится то, как изменилась тактика команды с назначением на пост главного тренера Маурицио Сарри.

Сарри – пожилой человек, но о футболе мы мыслим одинаково.

Когда мяч у нас, мы получаем много свободы. Не только я, а также нападающий и правый форвард (Виллиан или Педро), мы можем много двигаться.

Тренер любит, когда команда контролирует мяч. Он очень много работает со статистикой, цифрами. Делает упор на владении мячом, ударах, создании голевых моментов.

Раньше мы больше играли на контратаках. Так что с приходом Сарри всё иначе, чем было с Конте и Моуриньо. Иногда мы долго владеем мячом, и я понимаю болельщиков, которые хотят, чтобы мы сразу шли в атаку, но это часть футбола. Мы всё ещё изучаем концепцию Сарри и неплохо справляемся. Мне импонирует такой стиль футбола.