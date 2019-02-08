Сарри считает «Ман Сити» лучшей командой Европы

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри ответил на вопрос, сможет ли его команда сравняться с «Манчестер Сити». 10 февраля коллективам предстоит встреча в 26-м туре АПЛ .

Думаю да. Нужно работать. Можно либо активно себя вести на трансферном рынке, либо добиваться цели другими способами. Нужно много работать, чтобы сократить отставание.

Вы знаете мое мнение. «Сити» - лучшая команда Европы. Я знаю, что выиграть Лигу чемпионов очень сложно, когда бьешься за чемпионство в Англии. Считаю, что «Манчестер Сити» - это пример для каждого клуба.