Солари прокомментировал слова Иско

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари прокомментировал слова своего подопечного Иско. Испанский хавбек недавно написал в «твиттере» о том, что ему дают меньше шансов, чем другим игрокам «сливочных».
Работа профессионального футболиста состоит в том, чтобы выкладываться и тренироваться на 100 процентов, чтобы быть готовым приносить пользу команде.
У нас хорошая команда, и все игроки здорово работают на тренировках. И интересы команды являются приоритетными.
Разозлил ли меня твит Иско? Ну...
Напомним, Иско не попал в заявку «Реала» на матч с «Атлетико».