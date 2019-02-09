Солари прокомментировал слова Иско

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари прокомментировал слова своего подопечного Иско. Испанский хавбек недавно написал в «твиттере» о том, что ему дают меньше шансов, чем другим игрокам «сливочных».

Работа профессионального футболиста состоит в том, чтобы выкладываться и тренироваться на 100 процентов, чтобы быть готовым приносить пользу команде.

У нас хорошая команда, и все игроки здорово работают на тренировках. И интересы команды являются приоритетными.

Разозлил ли меня твит Иско? Ну...