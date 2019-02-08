Спортдиректор «Дженоа»: «18 млн евро за Стураро - это не сумасшествие»

Спортивный директор «Дженоа» Джорджо Перинетти прокомментировал приобретение клубом полузащитника «Ювентуса» Стефано Стураро за 18 млн евро. Напомним, сам трансфер обошелся генуэзцам в 16,5 млн евро, еще 1,5 млн они ранее заплатили за аренду.

Когда клуб принимает решение, оно не спонтанно. Задавать вопросы - правильно, но я уверен, что Стураро стал для нас важным игроком. Никаких сомнений.

Конечно, мы знаем о физическом состоянии Стефано [хавбек проходит реабилитацию после травмы - прим.], он будет восстанавливается постепенно. Стураро - это инвестиция в будущее. Мы должны думать об инвестициях, взаимоотношениях, сотрудничестве.

Эта сделка важна. Мы не сумасшедшие.