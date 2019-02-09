Симеоне: «Модрич всё ещё наиболее определяющий игрок для „Реала“»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии матча 23-го тура чемпионата Испании с «Реалом» поделился мнением об игроках «сливочных» Луке Модриче и Тибо Куртуа, а также их наставнике Сантьяго Солари.

Лука Модрич всё ещё наиболее определяющий игрок для «Реала». Это не изменилось.

Злость фанатов «Атлетико» по отношению к Куртуа? Я не могу поставить себя на место этих людей и понять, что они чувствуют. Но Тибо – выдающийся вратарь, который здорово выступал за нашу команду и сейчас проживает прекрасный момент своей карьеры.

Я знаю Солари уже очень давно. Я тренировал его в «Сан-Лоренсо». Мы аргентинцы, мы общались друг с другом. Он уже продемонстрировал свои [тренерские] способности в «Реале».