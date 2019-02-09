Жардим: «Думаем только о том, чтобы побеждать матч за матчем»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
15:30 сегодня  Фулхэм -:-  Ман Юнайтед 5.2 4.1 1.62
18:00 сегодня  Хаддерсфилд -:-  Арсенал - - -
18:00 сегодня  Кристал Пэлас -:-  Вест Хэм - - -
18:00 сегодня  Уотфорд -:-  Эвертон - - -
18:00 сегодня  Саутгемптон -:-  Кардифф 1.77 3.6 4.7
18:00 сегодня  Ливерпуль -:-  Борнмут - - -
20:30 сегодня  Брайтон энд Хоув -:-  Бернли 2 3.25 4
Испания. Примера 2018/2019, 23 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Хетафе -:-  Сельта 1.9 3.25 4.5
18:15 сегодня  Атлетико М -:-  Реал 2.45 3.2 3
20:30 сегодня  Эспаньол -:-  Райо Вальекано 1.8 3.5 4.5
22:45 сегодня  Жирона -:-  Уэска 1.9 3.4 4.2
Италия. Серия А 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 сегодня  Фиорентина -:-  Наполи 3.9 3.6 1.9
22:30 сегодня  Парма -:-  Интер 4.8 3.9 1.7
Германия. Бундеслига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Боруссия Д -:-  Хоффенхайм 1.75 3.9 4.4
17:30 сегодня  Фрайбург -:-  Вольфсбург 2.75 3.25 2.6
17:30 сегодня  Ганновер-96 -:-  Нюрнберг 2.25 3.25 3.25
17:30 сегодня  Боруссия М -:-  Герта 1.6 4.15 5.2
17:30 сегодня  РБ Лейпциг -:-  Айнтрахт Ф 1.8 3.8 4.2
20:30 сегодня  Бавария -:-  Шальке-04 1.22 6.25 13
Франция. Лига 1 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 сегодня  ПСЖ -:-  Бордо 1.23 6.3 11.5
22:00 сегодня  Страсбур -:-  Анже 2 3.25 4
22:00 сегодня  Амьен -:-  Кан 2.1 3.2 3.7
Австралия. А-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
09:35 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней -:- Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М 1.72 4 4.2
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити -:- Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн 2.35 3.5 2.8
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сабах (Баку)Сабах -:- Логотип футбольный клуб ГабалаГабала 2.2 3.1 3
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб СумгаитСумгаит -:- Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах 4 3.6 1.72
Албания. Первый дивизион 2018/2019, 16 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб БуррелиБуррели -:- Логотип футбольный клуб Кораби ПешкопияКораби Пешкопия - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Велечику КопликВелечику Коплик -:- Логотип футбольный клуб Ежени ШиакЕжени Шиак - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛюшняЛюшня -:- Логотип футбольный клуб ЭльбасаниЭльбасани - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОрикумОрикум -:- Логотип футбольный клуб Турбина ЦеррикТурбина Церрик - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Беса (Кавайе)Беса -:- Логотип футбольный клуб Эгнация РогожинаЭгнация Рогожина - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Партизани (Тирана)Партизани -:- Логотип футбольный клуб Кастриоти (Круже)Кастриоти - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 32 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин -:- Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун -:- Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм 3 3.2 2.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм 1.75 3.5 4.4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил -:- Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби 2.3 3.1 3.1
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер -:- Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро 1.75 3.6 4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл 2.15 3.2 3.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб -:- Логотип футбольный клуб БериБери 4 3.4 1.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс -:- Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун 1.85 3.5 3.8
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити -:- Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун 1.75 3.6 4.1
Англия. Лига Один 2018/2019, 32 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун -:- Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс 1.5 4 6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем -:- Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли 5.2 4.4 1.52
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс -:- Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо 1.9 3.6 3.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон -:- Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед 1.8 3.5 4.15
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун 2.25 3.1 3.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити -:- Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд 2.5 3.2 2.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн -:- Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли 2.6 3.4 2.45
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул -:- Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл 2.2 3.1 3.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл -:- Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити 2.5 3.4 2.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон -:- Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион 3 3.25 2.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 3.4 3.75 1.9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд 2.6 3.25 2.55
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 31 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро -:- Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс 2.65 3.2 2.65
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей -:- Логотип футбольный клуб РедингРединг 2.05 3.3 3.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 3 3.1 2.45
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити 2.4 3.1 3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест -:- Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд 2.9 3.3 2.4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити 2 3.4 3.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолтонБолтон -:- Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон 4.4 3.55 1.8
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн -:- Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити 2.6 3 2.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл 2 3.3 3.6
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 2.6 3.1 2.7
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре 4:4 Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд 3.2 2.05 3.8
03:10 24’ Логотип футбольный клуб ЛанусЛанус 0:0 Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1.9 3.1 4.3
03:10 24’ Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан 0:0 Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд 3.7 3.25 1.98
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес -:- Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато 1.85 3.4 4.3
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз -:- Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб УркуизаУркуиза - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 15 тур 1 X 2
02:30 46’ Логотип футбольный клуб Сантамарина (Тандил)Сантамарина 1:1 Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине -:- Логотип футбольный клуб Лос Андес (Ломас-де-Самора)Лос Андес - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дефенсорез де Бельграно (Буэнос-Айрес)Дефенсорез де Бельграно -:- Логотип футбольный клуб Гильермо БраунГильермо Браун - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Генерал ЛамадридГенерал Ламадрид -:- Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЛаферререДепортиво Лаферрере -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа -:- Логотип футбольный клуб ОстендеОстенде 1.65 4 4.5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-Трюйден (Синт-Трёйден)Сент-Трюйден -:- Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен 1.65 3.75 4.8
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен -:- Логотип футбольный клуб КортрейкКортрейк 2.35 3.4 2.85
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛокеренЛокерен -:- Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен 4.3 3.8 1.72
Бразилия. Лига Баияно 2019, 5 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф -:- Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 6 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе -:- Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас -:- Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 6 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Кальденсе (Посус-ди-Кальдас)Кальденсе -:- Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гуарани МГГуарани МГ -:- Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи - - -
Венгрия. Чемпионат I 2018/2019, 20 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб КишвардаКишварда -:- Логотип футбольный клуб ДебреценДебрецен 4.4 3.4 1.8
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види -:- Логотип футбольный клуб Дьошдьер (Мишкольц)Дьошдьер 1.2 5.6 12
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб МЖСЕ (Мезоковешд)МЖСЕ -:- Логотип футбольный клуб МТК (Будапешт)МТК 2.3 3.25 3
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПакшПакш -:- Логотип футбольный клуб Холодаш (Сомбатхей)Холодаш - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гонвед (Будапешт)Гонвед -:- Логотип футбольный клуб ПушкашПушкаш 1.75 3.5 4.5
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Уйпешт (Будапешт)Уйпешт -:- Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)Ференцварош 4.1 2.95 2
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛАЛА (Карони)ЛАЛА -:- Логотип футбольный клуб Атлетико В (Майкуетья)Атлетико В - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Португеса (Акаригуа)Португеса -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес Кар (Каракас)Эстудиантес Кар - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Метрополитанос (Лос-Текес)Метрополитанос -:- Логотип футбольный клуб Карабобо (Валенсия)Карабобо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт -:- Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург 2.5 3.2 2.7
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен 1.75 3.3 5
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб БохумБохум -:- Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн 2.4 3.4 2.75
Германия. Третья лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фортуна К (Кельн)Фортуна К -:- Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау 2.55 3.1 2.75
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ганза (Росток)Ганза -:- Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 2.65 3.25 2.55
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Энерги (Коттбус)Энерги -:- Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 3.5 3.3 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Юрдинген (Крефельд)Юрдинген -:- Логотип футбольный клуб Мюнхен 1860Мюнхен 1860 2.05 3.3 3.5
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КайзерслаутернКайзерслаутерн -:- Логотип футбольный клуб ХаллешерХаллешер 2.6 3 2.7
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс -:- Логотип футбольный клуб КарлсруэКарлсруэ 3.6 3.3 1.95
Греция. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос -:- Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 1.5 3.9 7.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия 2.12 2.8 4.2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС -:- Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос 3.25 2.9 2.5
Дания. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВейлеВейле -:- Логотип футбольный клуб Сённерйюск (Хадерслев)Сённерйюск - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф -:- Логотип футбольный клуб АшдодАшдод 1.5 3.8 6
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир -:- Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби 2.5 2.9 3
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль 1.85 3.3 4.3
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 3.45 3.15 2.12
Испания. Сегунда 2018/2019, 25 тур 1 X 2
18:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Химнастик (Таррагона)Химнастик -:- Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура -:- Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах 2.25 3 3.3
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче -:- Логотип футбольный клуб Реал О (Овьедо)Реал О 2.25 3 3.3
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе -:- Логотип футбольный клуб КордобаКордоба - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго -:- Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса 2.25 3.2 3.1
Италия. Серия B 2018/2019, 23 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла -:- Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)Специа 2.2 2.85 3.75
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПеруджаПеруджа -:- Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо 2.4 2.9 3.1
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе -:- Логотип футбольный клуб Падова (Падуя)Падова 1.95 2.9 4.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа -:- Логотип футбольный клуб КарпиКарпи 1.4 4 9
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анагенниси Деринейя (Дериниас)Анагенниси Деринейя -:- Логотип футбольный клуб Омония ФК АрадиппуОмония ФК Арадиппу - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Акритас ЧлоракасАкритас Члоракас -:- Логотип футбольный клуб Дигенис ОроклинисДигенис Ороклинис - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кармиотисса (Пано Полемидиа)Кармиотисса -:- Логотип футбольный клуб Айя-НапаАйя-Напа 1.83 3.45 3.9
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб АСИЛ ЛисиАСИЛ Лиси -:- Логотип футбольный клуб МЕАП НисуМЕАП Нису 1.7 3.5 4.55
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Отеллос (Атиену)Отеллос -:- Логотип футбольный клуб АЕ ЗакакиуАЕ Закакиу - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 20 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон -:- Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛ 1.8 3.75 4.3
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина -:- Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис - - -
Колумбия. Примера А 2019, 4 тур 1 X 2
03:45 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга -:- Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
Колумбия. Примера B 2019, 2 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Экспресо Рохо (Сипакира)Экспресо Рохо -:- Логотип футбольный клуб Леонес ФК (Медельин)Леонес ФК - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Форталеса (Богота)Форталеса -:- Логотип футбольный клуб Льянерос (Вильявисенсио)Льянерос - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарранкильяБарранкилья -:- Логотип футбольный клуб Бояко Чико (Тунха)Бояко Чико - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депор ФК (Кали)Депор ФК -:- Логотип футбольный клуб КортулуаКортулуа - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВалледупарВалледупар -:- Логотип футбольный клуб Реал (Картахена)Реал - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сабуртало (Тбилиси)Сабуртало -:- Логотип футбольный клуб ВитебскВитебск - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Луч Мн (Минск)Луч Мн -:- Логотип футбольный клуб Торпедо Мн (Минск)Торпедо Мн - - -
сегодня Логотип футбольный клуб СлуцкСлуцк -:- Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Славия Мз (Мозырь)Славия Мз -:- Логотип футбольный клуб ГомельГомель - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Заря (Луганск)Заря -:- Логотип футбольный клуб Локомотив Т (Ташкент)Локомотив Т - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ГородеяГородея -:- Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур -:- Логотип футбольный клуб Динамо Вр (Вранье)Динамо Вр - - -
сегодня Логотип футбольный клуб МаттерсбургМаттерсбург -:- Логотип футбольный клуб ДАК 1904 (Дунайська Стреда)ДАК 1904 - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Хробры (Глогув)Хробры - - -
09:15 сегодня Логотип футбольный клуб В-Варен Нагасаки (Исахая)В-Варен Нагасаки -:- Логотип футбольный клуб Ванкувер УайткепсВанкувер Уайткепс - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян -:- Логотип футбольный клуб БайройтБайройт - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК -:- Логотип футбольный клуб АмштеттенАмштеттен - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиндомЛиндом -:- Логотип футбольный клуб ГАЙС (Гетеборг)ГАЙС - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Треллеборг ФФТреллеборг ФФ -:- Логотип футбольный клуб НюкобингНюкобинг - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи -:- Логотип футбольный клуб Спартак Вл (Владикавказ)Спартак Вл - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭребруЭребру -:- Логотип футбольный клуб ДагерфорсДагерфорс - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК -:- Логотип футбольный клуб Линкопинг СитиЛинкопинг Сити - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мьельбю (Сельвесборг)Мьельбю -:- Логотип футбольный клуб РозенградРозенград - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХальмстадХальмстад -:- Логотип футбольный клуб ВарбергВарберг - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЖилинаЖилина -:- Логотип футбольный клуб Высочина (Йиглава)Высочина - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб НитраНитра -:- Логотип футбольный клуб БрноБрно - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф -:- Логотип футбольный клуб Ваккер Инсбрук 2Ваккер Инсбрук 2 - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден -:- Логотип футбольный клуб ЛиллестремЛиллестрем - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОлесуннОлесунн -:- Логотип футбольный клуб ФлороФлоро - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб МьёндаленМьёндален -:- Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб НТСВ Штранд 08НТСВ Штранд 08 - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Слован Бр (Братислава)Слован Бр - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Колорадо Рэпидс (Денвер)Колорадо Рэпидс -:- Логотип футбольный клуб ВентураВентура - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВеракрусВеракрус -:- Логотип футбольный клуб Тигрес УАНЛ (Монтеррей)Тигрес УАНЛ - - -
06:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлас (Гвадалахара)Атлас -:- Логотип футбольный клуб Пуэбла (Пуэбла-де-Сарагоса)Пуэбла - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХеренвенХеренвен -:- Логотип футбольный клуб ЗволлеЗволле 2.05 3.5 3.25
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хераклес (Альмело)Хераклес -:- Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд -:- Логотип футбольный клуб Де Графсхап (Дутинхем)Де Графсхап 1.09 9 20
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВенлоВенло -:- Логотип футбольный клуб Виллем II (Тилбург)Виллем II 2.3 3.2 3
Польша. Экстракласса 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск -:- Логотип футбольный клуб Заглебие СосновецЗаглебие Сосновец 1.75 3.6 4.4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст 2.3 3.1 3.1
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия -:- Логотип футбольный клуб Погонь (Щецин)Погонь 2.05 3.3 3.5
Португалия. Примейра 2018/2019, 21 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму -:- Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш 2.3 3.2 3
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Портимоненси (Портиман)Портимоненси -:- Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве 2.15 3.2 3.2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ТонделаТондела -:- Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 3 3.2 2.3
Россия. Кубок ФНЛ 2019, 1 тур 1 X 2
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2 -:- Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал - - -
13:45 сегодня Логотип футбольный клуб ХимкиХимки -:- Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур -:- Логотип футбольный клуб Левадия (Таллин)Левадия - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 -:- Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел - - -
Румыния. Лига 1 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сепси (Сфанту Георге)Сепси -:- Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб РизеспорРизеспор -:- Логотип футбольный клуб АнтальяспорАнтальяспор 1.7 3.8 4.4
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул -:- Логотип футбольный клуб ЭрзурумспорЭрзурумспор - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ -:- Логотип футбольный клуб БурсаспорБурсаспор 1.5 4 6
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рутин ТаунРутин Таун -:- Логотип футбольный клуб Престатин ТаунПрестатин Таун - - -
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гресфорд АтлетикГресфорд Атлетик -:- Логотип футбольный клуб РилРил - - -
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГилсфилдГилсфилд -:- Логотип футбольный клуб ПенринкочПенринкоч - - -
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 11 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛланрхэдрЛланрхэдр -:- Логотип футбольный клуб Денбиг ТаунДенбиг Таун - - -
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 2 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛландудноЛландудно -:- Логотип футбольный клуб Кармартен ТаунКармартен Таун - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Барри ТаунБарри Таун -:- Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун 1.75 3.6 3.9
Франция. Лига 2 2018/2019, 24 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛансЛанс -:- Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.65 2.9 2.85
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Славен Бп (Копривница)Славен Бп -:- Логотип футбольный клуб Горица (Велика Горица)Горица 2.4 3 3.1
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб -:- Логотип футбольный клуб Истра 1961Истра 1961 1.13 7.5 16
Чехия. Первая лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав -:- Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко 1.9 3.25 4
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Млада Болеслав (Млада-Болеслав)Млада Болеслав -:- Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П 3.5 3.4 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КарвинаКарвина -:- Логотип футбольный клуб ОпаваОпава 2.25 3.1 3.2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л -:- Логотип футбольный клуб ПршибрамПршибрам 1.37 4.5 7.3
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П -:- Логотип футбольный клуб ТеплицеТеплице 1.22 5.8 11
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих -:- Логотип футбольный клуб Грассхоппер (Цюрих)Грассхоппер 1.65 3.75 5
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб БазельБазель -:- Логотип футбольный клуб Санкт-ГалленСанкт-Галлен - - -
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Жардим: «Думаем только о том, чтобы побеждать матч за матчем»

сегодня, 02:39
МонпельеЛоготип футбольный клуб Монпелье-:-Логотип футбольный клуб МонакоМонакоЗавтра в 17:00 Не начался

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился ожиданиями от предстоящей встречи 24-го тура Лиги 1 против «Монпелье».

Победа над «Тулузой» добавила нам уверенности в себе. Мы провели хорошую рабочую неделю, игроки сосредоточены на подготовке к предстоящему матчу. Я стараюсь быть максимально открытым с ними. Сейчас начинается новая серия, и мы думаем только о том, чтобы побеждать матч за матчем. У «Монпелье» вторая по показателям защита чемпионата. У них сильные игроки. Мы столкнёмся с трудностями, но такова наша задача.

Несомненно, что турнирная ситуация озадачивает нас, мы не можем стереть прошлое. Именно поэтому ближайшие 15 матчей очень важны. Мы желаем набрать максимально возможное количество очков. Не только игроки, но и весь тренерский штаб хочет вывести «Монако» из зоны вылета.

Новички добавят возможностей. Состав стал более богат игроками, и эти игроки хотят биться за место в команде.

Также Жардим высказался по поводу гибели экс-нападающего «Нанта» Эмилиано Салы.

Будучи тренером, я встречался с Эмилиано Салой. Это игрок, который жил футболом. Он был сильной личностью. Это сильный игрок, боец. Мне больше нечего сказать на этот счёт. Я приношу свои соболезнования его семье.

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