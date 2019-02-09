Жардим: «Думаем только о том, чтобы побеждать матч за матчем»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился ожиданиями от предстоящей встречи 24-го тура Лиги 1 против «Монпелье».

Победа над «Тулузой» добавила нам уверенности в себе. Мы провели хорошую рабочую неделю, игроки сосредоточены на подготовке к предстоящему матчу. Я стараюсь быть максимально открытым с ними. Сейчас начинается новая серия, и мы думаем только о том, чтобы побеждать матч за матчем. У «Монпелье» вторая по показателям защита чемпионата. У них сильные игроки. Мы столкнёмся с трудностями, но такова наша задача.

Несомненно, что турнирная ситуация озадачивает нас, мы не можем стереть прошлое. Именно поэтому ближайшие 15 матчей очень важны. Мы желаем набрать максимально возможное количество очков. Не только игроки, но и весь тренерский штаб хочет вывести «Монако» из зоны вылета.

Новички добавят возможностей. Состав стал более богат игроками, и эти игроки хотят биться за место в команде.