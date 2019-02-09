Джеко: «Практически ни одна игра „Ромы“ не обходится без нервов»

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко прокомментировал победу над «Кьево» (3:0) в матче 23-го тура Серии А.

Вечер без нервов – это тяжёлая история для «Ромы». В первом тайме мы определённо не чувствовали себя расслабленно, даже когда вели со счётом 2:0. По какой-то причине мы просто бросаем играть.

После ужасной игры в Кубке Италии в матче с «Миланом» мы показали, что можем быть крепкой и единой командой. Сегодня мы забили трижды, но победы в Серии А никогда не даются вам легко. Особенно гостевые.

Здесь складывается серьёзная гонка, в которой задействовано больше команд, чем обычно. Но не имеет значения, что делают они, если мы сами не набираем свои очки. Так что мы должны фокусироваться на самих себе.