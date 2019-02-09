Черчесов посетил тренировку «Балтики»

Фанаты «Зенита», «Спартака» и ЦСКА часто спорят, за кого стыдно? «Соккер.ру»

Неестественно затянувшиеся серии, которые должны прерваться в ближайших турах

На этой неделе «Боруссия» вылетела из Кубка Германии и может больше