Недостойные титула. Лидеры РПЛ не заслужили «золото»

сегодня, 13:10

Фанаты «Зенита», «Спартака» и ЦСКА часто спорят, за кого стыдно? «Соккер.ру» аргументирует общую для всех позицию футбольного сезона.

Есть пять команд с теоретическими шансами выиграть чемпионат России-2018/19. Лидером после 17 туров мог стать «Краснодар» - в последнем туре не обошел «Зенит». Хотя Семак сделал все, чтобы даже Кононов и Семин имели шансы минимум на второе место с небольшим отставанием.

Аналитик московского «Динамо» Сергей Титов высказал мнение, что в этом сезоне чемпионство снова достанется ЦСКА . Интересный прогноз. Во-первых, не поставил на «Зенит» - и правильно, динамовские фанаты такое бы не одобрили. Во-вторых, ссылался на вариативность идей Ганчаренко, Фернандеса.

Вот только у всех и у ЦСКА была зима, которая всем может сделать тех, кто был никем. Имеем пять претендентов, и каждый не заслужил на данный момент золотые медали. Не сделали внятный намек, что чемпион будет общепризнанным всеми. Если расчетливый «Локомотив» считали недостойным, что можно сказать о нынешних лидерах? Мало чего хорошего.

«Зенит» и знакомые грабли

Похожесть на чемпионов: на 5 из 10.

Хотя бы набрали больше всех пунктов – уже что-то. И зимой прикупили парочку неплохих игроков, потеряв Паредеса. Но когда записной фаворит трижды подряд в нокауте, то хвастаться нечем. Позорно быть одним из самых богатых клубов мира - на 29-й строчке в рейтинге, быть вторым по оценочной мощи после «Шахтера» в Восточной Европе, и слышать гимн ЛЧ только по телевизору. Но «Зенит» снова и вновь делает намек на «пятую строчку». То есть не первую, что равноценно провалу.

Грамотные новички? Такие бывали всегда, и далеко не все заиграли. Еще один парень из «Рубина»? Плавали, знаем. Командная дисциплина? Кокорин ни на секунду не задумался, что подставляет «Зенит» и его репутацию, а с глупыми карточками Семак ничего не может поделать. Сергей Богданович сам по себе не похож на наставника-чемпиона, ведь не имеет опыта Семина или Бердыева, грамотной клубной поддержки, как у Слуцкого в ЦСКА . И драйва чемпионского Карреры тоже нет. Дзюба пока только мечтает о титуле.

«Краснодар» и предсказуемость

Похожесть на чемпионов: 4 из 10.

Яркость есть, а где солидность? Стиль атакующий, команда подвижная, ставка на атаку хрестоматийная, концовки матчей бывают невероятными. Но это в хороший вечер. В плохие дни «Краснодар» пропускает глупо, делает все по учебнику, и обычно заканчивается это ничьими или даже поражениями. Как в мире, где у «Локомотива» и даже «Ростова» есть Кубок России, у «быков» пустой клубный музей без больших трофеев? Краснодарский клуб не похож на чемпионскую банду, поскольку слишком компромиссные.

Кроме того, права может оказаться жена Мамаева. Дама своеобразная, но знает о внутренней кухне и высказалась с сожалением, а не ехидством: «В нашей команде, в „Краснодаре“, нет как таковой команды. У каждого своя жизнь. Но сказать, что это команда, они не могут. Каждый сам по себе». Магазины выживут, если все работники четко выполняют инструкции, а клуб не станет чемпионом без единства. Если в Краснодар едут за зарплатой и атакой ради атаки – Мусаев и Фоменко проиграют идеальный шанс стать чемпионом в лиге, где чемпионами были «Спартак» и «Локомотив».

ЦСКА и маленький Наполеон

Похожесть на чемпионов: 4 из 10.

Стратегически закладываются на титул. У «армейцев» два их главных плюса – Ганчаренко и молодость, являются самыми опасными минусами, что очевидно. В целом это нормально, ведь Виктор Михайлович очень молодой наставник, пускай и невероятно опытный. Но порой заигрывается. Ему ведь повезло – коллектив собрался на ходу и многое неожиданно получилось. А тренеру хочется самоутвердиться как лучшему в РПЛ , и эти игры в Гвардиолу стоили парочки верных побед.

ЦСКА состоит из ребят, часть из которых зажгла осенью и разочарует весной. Обойму набрали достаточную, чтобы претендовать на титул – без плей-офф еврокубков и Кубка России начнут вовремя, сосредоточатся на попадании в топ-3 и будут среди тех, кому светит «золото». Но если ЦСКА Березуцких, Игнашевича и Вернблума был семьей, то сейчас это студенческая общага. Будет шумно и весело, но придет пора сдавать зачет местной «Виктории» - легко могут проиграть. Уступали «Локомотиву» и «Краснодару». Зато «Зенит» обыграли, но этого мало для титула.

«Локомотив» и разочарования

Похожесть на чемпионов: 2 из 10.

Виноват Семин, виноваты ветераны. К сожалению, критики оказались правы – рациональная команда Семина не повторила путь «Челси» после чемпионства Моуриньо с нырком в середину таблицы лишь потому, что РПЛ намного слабее АПЛ . Но Смолова в середняк английской лиги «Вест Хэм» не взяли – агент спихнул вину на Мойеса и спортивного директора «молотобойцев», приписав расизм и шовинизм, а в «Локомотиве» Федор оказался. И не сказать, что теперь в шаге от первого чемпионства.

Команда у Семина опытная – Гильерме, Чорлука, Кверквелия, Игнатьев, Денисов, Крыховяк и Миранчуки могут играть на уровне лидера РПЛ . А что показали? Провалились в Лиге чемпионов в группе, из которой грех было не выйти хотя бы в плей-офф ЛЕ . В Кубке России остались, но кому он нужен после «золота»? Так что все, кто не видел в «Локомотиве» достойного чемпиона – со стабильной лидерской игрой, полными трибунами, готовностью к ЛЧ , оказались правы. Весной «железнодорожники» могут прибавить, но максимум для них скорее третье место. Чемпионы не похожи на чемпионов – печально.

«Спартак» и вечный бардак

Похожесть на чемпионов: 3 из 10.

До 2022 года надо выиграть «золото»? Проще сказать, чем сделать. Тренер Кононов не чемпион. Большая проблема, но за счет живости подхода и груза цифровых аргументов – «Спартак» даже в ужасном состоянии по многим параметрам стабильно в числе лидеров, москвичи уходят от 1 пункта к 3 из 10 по шкале соответствия чемпионским стандартам. «Красно-белые» живее, чем могло показаться осенью, но одновременно у них сейчас фаза «Зенита» времен оспаривания зарплаты Халка.

Сами себя изнутри сожрали. Слишком некрасиво поступали, единства нет, расплата за те «грехи» еще будет. Теперь делают вид, что все под контролем. Посмотрим на поле, ведь «Спартак» ровно как его капитан. Глушаков – главный и самый подходящий символ «красно-белых», поскольку его любили и ненавидели, как игру «Спартака» в разных фазах биполярности. Денис может отпахать шикарно, а может быть «курицей без головы» - как «Спартак». Его хулиганство может радовать фанатов, как танцы на авто, а потом скандалы могут достать до печенок. Но достойный ли из клуба чемпион, настоящий, на века, если его символизирует Денис Глушаков?

Когда дождемся однозначного чемпиона?

«Зенит» Спаллетти и ЦСКА Слуцкого в лучших сезонах были последними чемпионами с позиции силы? Или тоже не были, раз не выдерживали потом проверки еврокубками, а в случае с петербуржцами еще и развалились изнутри, не будучи командой-семьей? Обидно, что в российской лиге давненько не бывало чемпиона без возражений.

Судите сами. «Локомотив» нещадно критиковали по пути к титулу, вспоминали начальника команды Сухину, связи спонсоров, пинали за осторожный футбол, за «автобус». «Спартак» пошел вперед неожиданно, внесистемно, случайно, после влета от АЕКа и отставки тренера. Клиническую смерть пережил в статусе чемпиона в Ливерпуле – не имеет права золотой медалист так позорить свою лигу, а отдали концы как первая команда России против «Тосно».

Слишком быстро все меняется. «Краснодару» достаточно было мяча «Уфе», и «Зенит» шел бы сейчас вторым. Зато у этой странной медали номиналом в 99 рублей вместо 100 есть одна приятная сторона. Разница в классе между перечисленными претендентами на чемпионство настолько маленькая, что каждый может обыграть каждого. Но согласитесь, лучше бы смотреть на лигу, где все играют в полную силу, на максимуме, прогрессируют, и при этом равны между собой и дерутся за один трофей.