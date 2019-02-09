Семья пилота Ибботсона просит возобновить поиски его тела

Семья Дэвида Ибботсона просит возобновить поиски тела пилота.
Ибботсон управлял самолетом, на котором футболист Эмилиано Сала летел в Кардифф. Авиасудно потерпело крушение над Ла-Маншем в январе, и недавно поисковики обнаружили обломки самолета, а затем и тело Салы. Однако после этого поиски были приостановлены из-за резкого ухудшения погодных условий.
Семья Ибботсона начала новый сбор средств, планируется собрать еще 300 тысяч фунтов. По состоянию на утро субботы было собрано чуть более 25 тысяч.
«Мы рассчитываем на милосердие добрых людей, которые помогут нам собрать средства, необходимые для поиска нашего любимого отца, мужа и сына. Пожалуйста, помогите Дэвиду Ибботсону вернуться домой, чтобы мы могли с ним попрощаться, как он того заслуживает», — говорится в сообщении семьи пилота.