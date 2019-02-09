Семья пилота Ибботсона просит возобновить поиски его тела

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Семья Дэвида Ибботсона просит возобновить поиски тела пилота.

Ибботсон управлял самолетом, на котором футболист Эмилиано Сала летел в Кардифф. Авиасудно потерпело крушение над Ла-Маншем в январе, и недавно поисковики обнаружили обломки самолета, а затем и тело Салы. Однако после этого поиски были приостановлены из-за резкого ухудшения погодных условий.

Семья Ибботсона начала новый сбор средств, планируется собрать еще 300 тысяч фунтов. По состоянию на утро субботы было собрано чуть более 25 тысяч.